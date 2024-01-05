«Челси» — «Престон». Почеттино пошёл на взлёт

6 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Челси» — «Престон». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.20. Успех «неуязвимых» оценён в 14.5. Ставки на ничью в основное время принимаются за 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Челси» — «Престон» 6 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Престон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии «Челси» — «Престон» (06.01.2024)

Позади 20 туров АПЛ, а также игры 1/4 финала Кубка лиги. 6 января состоятся встречи 1/32 финала старейшего в мире футбольного турнира — Кубка Англии. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне местный «Челси» примет «Престон Норт Энд». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Синие» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от располагающегося на шестом месте «Вест Хэма» составляет шесть очков. Добыть путёвку в Лигу Европы у «аристократов» вряд ли получится, но вот побороться за попадание хотя бы в Лигу конференций у них есть неплохие шансы.

В последних четырёх турах в АПЛ «синие» уступили только «Вулверхэмптону» (1:2), на выезде. Победили они «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Лутон Таун» (3:2). Да, в соперниках были преимущественно аутсайдеры, но закончили 2023 год подопечные Маурисио Почеттино на хорошей ноте.

«Челси» вышел в полуфинал Кубка лиги Англии. На предыдущих стадиях он победил «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0), «Блэкберн Роверс» (2:0) и «Ньюкасл» (1:1, по пенальти 4:2). Одним из главных героев встречи с «сороками» стал Михаил Мудрик. Он сравнял счёт в компенсированное ко второму тайму время, а затем реализовал решающий послематчевый пенальти.

В последних 12 матчах в АПЛ украинец забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его продолжают критиковать из-за высокой стоимости и малого количества полезных действий. Тем не менее Почеттино уверяет, что если дать полузащитнику время, то он станет важным игроком для команды.

Во встрече с «Кристал Пэлас» Мудрик получил повреждение. Аргентинский специалист отметил, что травма незначительная, но не стал выпускать футболиста в матче последнего тура с «Лутоном». Он решил поберечь здоровье и силы украинца. Порадует ли Михаил результативностью в грядущей игре?

«Престон» в последних 10 турах в Чемпионшипе победил только располагающийся неподалёку от зоны вылета «Хаддерсфилд» (3:1) и «Лидс» (2:1). Причём обыграл «белых» он благодаря численному преимуществу. На 53-й минуте, при счёте 0:0, красную карточку получил голкипер соперника Иллан Меслье.

Также подопечные Райана Лоу сыграли вничью с «Норвичем» (0:0). Из-за поражений в остальных встречах они спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице. В этих 10 матчах команда забила только восемь мячей, а пропустила 20.

В начале сезона оборона у лилово-белых функционировала как надо, но затем вся её надёжность куда-то исчезла. В последних 18 встречах в Чемпионшипе «неуязвимые» пропустили 38 голов. Из Кубка лиги Англии они вылетели, уступив в игре первого же раунда выступающему в четвёртом по значимости дивизионе страны «Солфорду» (2:2, по пенальти 2:4).

Моральная составляющая у «Престона» явно не из лучших. Нервы у футболистов начинают сдавать, о чём свидетельствует драка после матча с «Кардиффом» (1:2). Сразу после финального свистка произошла потасовка. Стюардам пришлось вмешаться для того, чтобы урегулировать конфликт.

Поставить на ИТ1Б 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. В 24 встречах во всех турнирах «аристократы» забили 40 мячей. Почеттино старается поставить им как можно более эффективную игру в атаке. Если бы подопечных аргентинца не подводило завершение, статистика была бы гораздо лучше.

Велика вероятность того, что «синие» выиграют с разгромным или даже крупным счётом. У них на порядок лучше комплектация состава. Класс футболистов на принципиально разном уровне. Однако также стоит учесть, что «Челси» временами не хватает качества в защите. В 24 матчах он пропустил 33 мяча.

Прогноз и ставки на матч 1/32 финала Кубка Англии «Челси» — «Престон» 6 января 2024 года

«Челси» выглядит явным фаворитом. У него гораздо больше ресурсов, а также, несмотря на нестабильность, лучше результаты, чем у «Престона». «Неуязвимые» в последнее время постоянно проигрывают и очень часто пропускают. Если уж «Солфорд» им не удалось обыграть в Кубке лиги, то в предстоящей встрече тем более вряд ли удастся избежать поражения и большого количества пропущенных мячей.

Ставка: индивидуальный тотал «Челси» больше 2.5 мяча за 1.80.