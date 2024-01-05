«Сассуоло» — «Фиорентина». Итальяно использует хитрость

6 января состоится матч 19-го тура Серии А «Сассуоло» — «Фиорентина». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «лилий» можно с коэффициентом 2.21. Успех чёрно-зелёных оценивается в 3.26. На ничью дают коэффициент 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура Серии А «Сассуоло» — «Фиорентина» 6 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Сассуоло» — «Фиорентина» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура Серии А «Сассуоло» — «Фиорентина» (06.01.2024)

Игра 19-го тура Серии А «Сассуоло» — «Фиорентина» начнётся 6 января на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

Чёрно-зелёные в минувшем матче в Серии А уступили на выезде «Милану» (0:1). Несмотря на уровень соперника, подопечные Алессио Дионизи решили не обороняться большими силами. Тренер указал действовать в привычном стиле, поэтому «Сассуоло» много атаковал. У клуба получалось создавать опасные моменты, но восстановить паритет не удалось.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Сассуоло» рассказал, что доволен самоотдачей футболистов, которые выполняли план на игру. Дионизи сказал, что «Милану» удалось контролировать мяч и удержать преимущество после гола Кристиана Пулишича.

Слабо отыграли чёрно-зелёные и в последнем матче Кубка Италии. Они уступили «Аталанте» со счётом 1:3 и выбыли из турнира. Защита «Сассуоло» не сумела справиться с опекой Миранчука, который стал главным героем встречи. Россиянин записал в актив гол и результативную передачу.

«Сассуоло» плохо проводит текущий сезон чемпионата Италии. Команда находится на 16-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков в 18 матчах. Клуб выиграл четыре встречи и столько же завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене чёрно-зелёные провели девять матчей, в которых одержали всего две победы.

В последних пяти встречах в Серии А подопечные Дионизи оказались далеки от оптимальной формы. Они завершили вничью встречу с «Удинезе» (2:2), а проиграли «Роме» (1:2), «Кальяри» (1:2), «Дженоа» (1:2) и «Милану» (0:1).

В линии нападения «Сассуоло» выделяется Доменико Берарди. 29-летний футболист в текущем розыгрыше Серии А забил девять мячей и сделал три результативные передачи. В последней встрече с «Аталантой» он остался в запасе. Возможно, что именно напора и самоотдачи многолетнего лидера не хватило команде.

«Фиорентина» в минувшем туре Серии А дома победила «Торино» (1:0). «Лилии» настойчиво расшатывали оборону соперника, и незадолго до конца матча Лука Раньери забил решающий гол. Затем подопечные Винченцо Итальяно сосредоточились на обороне и удержали минимальное преимущество.

«Фиолетовые» великолепно выступили в последних пяти встречах Серии А. Клуб победил «Салернитану» (3:0), «Верону» (1:0), «Монцу» (1:0) и «Торино» (1:0), а матч с «Ромой» (1:1) завершил вничью.

«Фиорентина» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 33 очка в 18 встречах. Клуб выиграл 10 матчей в этом сезоне и три встречи завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «лилии» провели девять игр, в которых одержали четыре победы.

«Сассуоло» старается играть в атакующем стиле и включает агрессивный прессинг. В текущем сезоне эта тактика не помогает чёрно-зелёным набирать очки, поскольку уровень исполнителей невысокий. В свою очередь, «лилии» надёжно действуют в обороне и бережно относятся к голевым моментам. Рассмотрим ставку на победу «Фиорентины» за коэффициент 2.21.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Фиорентина» 6 января 2024 года

В текущем сезоне «Сассуоло» не может полностью воплотить замыслы своего наставника, поэтому команда выступает плохо. В свою очередь, «фиолетовые» демонстрируют прогресс, идут в зоне Лиги чемпионов и выиграли три последние встречи в Серии А. У Винченцо Итальяно отличная защита, сбалансированный состав и мощное нападение. В этом матче мы выберем ставку, что «Фиорентина» победит.

Ставка: победа «Фиорентины» за 2.21.