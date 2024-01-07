Экспресс на футбол с коэффициентом 9.17: Головин, Миранчук и Захарян берутся за дело!

7 января — день русских футболистов, которые проведут свои матчи в Европе. Мы же со своей стороны можем только поболеть за их успехи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.17 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Ланс» — «Монако»

«Ланс» одержал победы в матчах с «Реймсом» и «Севильей» дома, а также сыграл вничью с «Монпелье» в гостях. В то же время «Монако» в своих последних встречах смог победить «Тулузу» и «Ренн», но уступил на выезде «ПСЖ».

Если обратить внимание на историю очных встреч этих команд, видно, что они достаточно часто обменивались победами. Последняя игра, состоявшаяся 2 сентября 2023 года, закончилась в пользу «Монако» — 3:0. Однако до того «Ланс» выиграл с тем же счётом. Такие результаты показывают, что обе команды имеют хорошие шансы на успех, и предстоящий матч обещает быть очень конкурентным.

Мы предполагаем, что матч может закончиться обменом голами и даже вничью в основное время. Сильные стороны «Монако» в атаке могут быть уравновешены стабильностью «Ланса» в оборонительных действиях. Это всё сделает данный матч одним из самых захватывающих на текущей стадии турнира. Наша ставка на ничью за 3.65.

Прогноз на матч «Рома» — «Аталанта»

«Рома» на своём поле примет одного из прямых конкурентов за высокие места в турнирной таблице. Статистика последних матчей показывает, что хозяева поля демонстрируют неплохие результаты, одержав победы в трёх последних домашних играх, тогда как гости также хороши, выиграв четыре из пяти предыдущих встреч в целом.

Глядя на очные встречи команд, можно заметить, что «Аталанта» часто оказывалась сильнее. Однако в последних двух матчах в Риме клубы обменялись победами, что затрудняет прогноз. Вообще, ожидается, что матч будет напряжённым и тактическим, с акцентом на борьбе в середине поля.

«Рома» будет стремиться контролировать игру, используя свою домашнюю арену и поддержку болельщиков, тогда как «Аталанта» наверняка попытается использовать свою скоростную атаку. Учитывая сложившуюся ситуацию и форму команд, наиболее вероятным исходом кажется ничья или победа «богини». Наша ставка будет на то, что команда Миранчука не проиграет за 1.60.

Прогноз на матч «Малага» — «Реал Сосьедад»

Анализируя предыдущие матчи команд, стоит отметить, что «Малага» показывает стабильность в обороне, особенно на своём поле. Однако с ходу стоит заявить, что клуб выступает даже не в Сегунде, а в более низшем дивизионе Испании. Так что результаты встреч с соперниками не имеют большого значения.

С другой стороны, «Реал Сосьедад» демонстрирует твёрдую игру в защите, что видно по последним результатам — три ничьих подряд: с «Алавесом», «Интером», «Кадисом», и «Бетисом». Впечатляющая победа в игре с «Вильярреалом» со счётом 3:0 также свидетельствует о том, что команда обладает мощным потенциалом в обороне.

Можно предположить, что «Малага», несмотря на статус аутсайдера, попытается максимально использовать преимущество своего поля и поддержку болельщиков для достижения нужного результата. Тем не менее более высокий класс и текущая форма «Реала Сосьедад» делают его явным фаворитом.

Предполагается, что «Малага» сосредоточится на оборонительных действиях, стремясь минимизировать риски, тогда как «Реал Сосьедад» будет контролировать ход игры и попытается реализовать своё превосходство в атаке. Учитывая все факторы, наш прогноз — победа «Реала Сосьедад» за 1.57.

Экспресс на матчи 7 января

Ставка 1: ничья в игре «Ланс» — «Монако» за 3.65.

Ставка 2: «Аталанта» не проиграет «Роме» за 1.60.

Ставка 3: победа «Реала Сосьедад» в матче с «Малагой» за 1.57.

Общий коэффициент: 3.65 Х 1.60 Х 1.57 = 9.17.