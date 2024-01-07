«Енисей» — УНИКС. Перасович пользуется случаем

Недавно казанцы обыграли «Пари НН», у которого много травмированных. Та же ситуация у красноярцев.

8 января состоится матч Единой лиги ВТБ «Енисей» — УНИКС. Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.26. Успех красноярцев оценён экспертами в 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ «Енисей» — УНИКС 8 января 2024 года

Букмекеры сомневаются, что матч Единой лиги ВТБ «Енисей» — УНИКС будет результативным: тотал больше 164.5 очка идёт за 1.97, а тотал меньше 164.5 очка — за 1.78. Заключить пари на то, что красноярцы не проиграют в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.55.

Анализ и прогноз на матч Единой лиги ВТБ «Енисей» — УНИКС (08.01.2024)

Сезон Единой лиги ВТБ в самом разгаре. Большинство команд сыграло уже по 20 матчей. На 8 января запланирована встреча, в которой на стадионе «Арена-Север» в Красноярске померяются силами местный «Енисей» и действующий чемпион — УНИКС. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.

«Енисей» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Он выиграл 11 из 20 матчей в этом сезоне, а лидирующий ЦСКА одержал 17 из 19 побед. Процент побед красноярского клуба составляет 0.550.

В последних шести матчах «Енисей» победил только располагающиеся в самом низу турнирной таблицы команды Единой лиги ВТБ — «Минск» (89:74) и «Пари Нижний Новгород» (82:61). Уступили подопечные Йовицы Арсича ЦСКА (75:80), «Локомотиву-Кубань» (83:90 ОТ), «Автодору» (65:72) и МБА (91:93).

Примечательно, что для МБА победа стала первой в последних девяти матчах в Единой лиге ВТБ. Также стоит отметить, что в преддверии игры Арсич говорил, что у «Енисея» есть проблемы с составом. Сербский специалист подчеркнул, что есть не только травмированные, но и болеющие баскетболисты.

Лидеры красноярского клуба в порядке и регулярно радуют результативностью. Например, во встрече с «Пари Нижний Новгород» Джеремайя Мартин и Ксавье Ратан-Мэйз на двоих набрали 53 очка (24 и 29 соответственно). Проблема заключается в другом. «Енисей» испытывает нехватку глубины и качества состава.

У УНИКСа таких проблем нет. Он располагается на второй строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У подопечных Велимира Перасовича процент побед составляет 0.800, а у лидирующего ЦСКА — 0.895.

Казанцы набрали отличный ход. Во всех семи последних встречах они одержали уверенные победы. Да, в соперниках были преимущественно аутсайдеры, но это не принижает заслуг Перасовича. Подопечные хорватского специалиста демонстрируют уверенный доминирующий баскетбол и набирают много очков.

Особый вклад в успехи привносит Ненад Димитриевич. В этом сезоне он принял участие в 19 встречах в Единой лиге ВТБ, в 14 из которых выходил на площадку в стартовом составе. В среднем за игру 25-летний разыгрывающий набирает 16,4 очка, отдаёт 6,5 результативной передачи, а также совершает 3,3 подбора.

С результативностью у действующего чемпиона лиги нет никаких проблем. В 23 встречах во всех официальных турнирах он набрал 1981 очко, но и пропустил прилично — 1717. Поставить на то, что УНИКС одержит победу в грядущем матче и тотал будет больше 161.5 очка, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

9 из 12 последних очных встреч закончились именно так. Примечательно, что лишь в одной из них «Енисею» удалось одержать победу со счётом 95:93, на домашнем стадионе. В этот раз поддержка родных трибун вряд ли поможет красноярцам избежать поражения.

Прогноз и ставка на матч Единой лиги ВТБ «Енисей» — УНИКС 8 января 2024 года

На двоих команды в 20 встречах в Единой лиге ВТБ набрали 3396 очков, но и пропустили немало, особенно «Енисей». В последнее время красноярцы сильно ослаблены проблемами с составом. История очных встреч, отличный тонус казанцев и расклад сил в целом предвосхищают результативную победу гостей.

Ставка: победа УНИКСа и тотал больше 161.5 очка за 2.00.