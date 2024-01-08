«Ак Барс» — «Барыс». У Билялетдинова всё под контролем!

У тренера нет конфликта с игроками, да ещё и новички стараются с первых матчей. Дела пойдут на поправку!

9 января состоится матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.41. Шансы астанчан оценили в 6.05. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» 9 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Ак Барс» — «Барыс» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ставки на победу казанцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.23. Поставить на то, что выиграют матч казахстанцы, можно за коэффициент 4.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» (09.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 января 2024, вторник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

9 января в матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» сыграет с «Барысом» на стадионе «Татнефть-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск. Сумеет ли настроить команду на «кошачье дерби» исполняющий обязанности главного тренера клуба Олег Болякин?

«Барыс» проиграл минувший матч на выезде «Салавату Юлаеву» (3:5). «Снежные барсы» не выдержали давления соперника и к середине второго периода пропустили три шайбы. Затем им удалось перехватить инициативу, поскольку «зелёные» сбавили обороты. Казахстанский клуб забил три гола, но постоянные ошибки защиты не позволили отыграться.

Большая нагрузка выпала на голкипера Андрея Шутова, который вышел на игру в основе вместо нестабильного Эдди Паскуале. 51 бросок нанес «Салават Юлаев», заставив вратаря постоянно быть в игре.

В казахстанском клубе явно не всё в порядке. Третий тренер за текущий сезон — это свидетельство системного кризиса. Руководство не может определиться с долгосрочной стратегией развития «Барыса», и это предсказуемо отразилось на результатах. Выход в плей-офф в этом розыгрыше КХЛ вряд ли светит «снежным барсам».

«Барыс» после 48 матчей находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 39 очков. Клуб выиграл 16 встреч. Стоит отметить, что на выезде подопечные Болякина провели 27 игр, в которых одержали всего шесть побед.

Новый наставник переформатировал команду, сделав акцент на атаке. Если Галым Мамбеталиев в первом звене использовал исключительно местных игроков, то Болякин выдвинул Энтони Камара, Джозефа Лабейта и Рудольфа Червены. После перестановок в составе результаты у «снежных барсов» улучшились.

В последних пяти встречах «Барыс» выступил хорошо. Он победил «Авангард» (5:1), «Трактор» (5:1) и «Локомотив» (5:4 Б), а уступил челябинцам (1:5) и «Салавату Юлаеву» (3:5). Отметим, что все встречи закончились тоталом больше 5.5 шайбы.

Вокруг «Ак Барса» в последнее время циркулируют слухи о конфликте главного тренера с некоторыми игроками. Весьма вероятно, что под ними нет никакой реальной почвы. Именно так считает бывший нападающий сборной России Максим Афиногенов. В интервью он рассказал, что Зинэтула Билялетдинов держит ситуацию в клубе под контролем.

В последней встрече «Ак Барс» дома победил «Автомобилист» (2:1). Заброшенными шайбами в составе «барсов» отметились Райли Барбер и Семён Кошелев. Для россиянина гол стал дебютным за новый клуб после обмена из «Металлурга».

«Ак Барс» неплохо выступил в последних пяти матчах. Команда обыграла «Салават Юлаев» (3:2), «Адмирал» (2:1 ОТ) и «Автомобилист» (2:1), а уступила «Сибири» (2:4) и «Металлургу» (1:4). Подопечные Зинэтулы Билялетдинова после 47 матчей находятся на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков. Клуб выиграл 27 встреч.

«Ак Барс» набирает обороты перед плей-офф. К обороне в последних матчах мало претензий, а Александр Радулов и Вадим Шипачёв действуют полезно в атаке. «Барыс» нестабилен и с командой Билялетдинова справиться не сумеет. Мы считаем, что клуб из Казани победит и будет тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» 9 января 2024 года

Олег Болякин постепенно возвращает «Барысу» уверенность в собственных силах, но исправить ситуацию ему просто не хватит времени. Казахстанский клуб больше играет в атаке, но проблемы в защите остались — в последних встречах они много пропускают. Опытные казанцы сумеют воспользоваться ошибками соперника и победить. Весьма вероятно, что «Ак Барс» выберет более открытую схему и игра будет результативной.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.