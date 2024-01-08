«Динамо» Минск — «Спартак». Ковальчук в солидной форме

9 января состоится матч КХЛ «Динамо» Минск — «Спартак». Начало игры — в 19:10 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.10. Шансы минчан оценили тоже в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Минск — «Спартак» 9 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» Минск — «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.30.

Анализ и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Спартак» (09.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 января 2024, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

С каждым днём борьба за места в зоне плей-офф становится более напряжённой. На 9 января запланировано много матчей регулярного сезона КХЛ. В одном из них минское «Динамо» на «Минск-Арене» будет принимать «Спартак». Начало игры запланировано на 19:10 мск.

«Зубры» находятся на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 45 очков. Команда может чувствовать себя комфортно, ведь опережает ближайшего преследователя на девять очков, а также имеет две игры в запасе. В текущем розыгрыше минчане выиграли 20 из 46 встреч, забросили 123 шайбы, а пропустили – 127.

На своём льду в Минске «Динамо» стало гораздо реже радовать своих болельщиков. Всего две победы удалось одержать в 10 последних матчах. Причём обыграны были «Сочи» (6:2) и «Витязь» (4:1). Да и в целом результаты подопечных Дмитрия Квартальнова просели. За последние семь встреч они выиграли только у сочинцев со счётом 7:4 и у «Торпедо» — 5:2. Уступили «зубры» «Спартаку» (2:4 и 1:4), «Витязю» (4:6), «Автомобилисту» (1:4) и «Амуру» (2:3 ОТ).

Дмитрий Квартальнов остался доволен победой в игре с нижегородцами, в которой удалось забросить пять шайб. Тренер не скрывает, что забивать так много клубу удаётся очень редко. Единственным минусом он назвал момент, из-за которого «Динамо» получило удаление на пересменке. Наставник считает, что такой куражной команде, как «Торпедо», давать подобные шансы нельзя. Он прав!

«Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 67 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Локомотива» на два очка и опережает московское «Динамо» на одно очко. Клубы в верхней части таблицы идут плотной группой, и до конца не будет понятно, кто выиграет конференцию.

Красно-белые остаются самой результативной командой в КХЛ. На их счету 175 заброшенных шайб в 49 встречах. Правда, хорошей обороной подопечные Алексея Жамнова похвастаться не могут, ведь пропустили 135 голов. Всего за это время «Спартак» одержал 30 побед, причём 27 из них добыл в основное время.

После пятиматчевой победной серии результаты «гладиаторов» сильно ухудшились. Они проиграли четыре из пяти последних встреч. Обыграть удалось как раз только минское «Динамо» со счётом 4:1. Уступили красно-белые «Торпедо» (1:2 Б), «Витязю» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3) и московскому «Динамо» (2:3 ОТ). Правда, проиграл «Спартак» в столичном дерби из-за роковой ошибки голкипера Дмитрия Николаева в овертайме.

Вратарь выбежал из ворот к катящейся в его зону шайбе, отдал передачу на одного из хоккеистов красно-белых, но тот не сумел её принять. Зато Пакетт вовремя подхватил шайбу и разыграл её вместе с Мироновым, завершив комбинацию голом. К сожалению, голкипер не успел вернуться в ворота. Момент выглядел очень курьёзным, но это спорт и здесь бывает всякое. Жамнов отреагировал на ошибку Николаева правильно, сказав, что тот соскучился по хоккею и заигрался.

В столичном дерби забросили по шайбе и отдали по передаче Голдобин и Порядин, а Ковальчук записал на свой счёт один ассист. Николай продолжает лидировать в гонке лучших бомбардиров КХЛ в этом сезоне. Нападающий набрал 62 очка по системе «гол+пас». Что касается ветерана Ильи Ковальчука, то он за четыре встречи забросил две шайбы и отдал один результативный пас.

В текущем сезоне у «Спартака» хорошая статистика очных матчей с минским «Динамо». Московский клуб выиграл все две встречи – 4:2 и 4:1. Будет третья? Вероятнее всего, да. Подопечные Жамнова проиграли столичное дерби только из-за ошибки вратаря, а в целом они держат отличную форму. Как минимум Николаев больше не будет выкатываться из ворот и сыграет надёжнее. Наша ставка на победу красно-белых за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» Минск — «Спартак» 9 января 2024 года

Обе команды стали допускать больше ошибок, сказывается усталость. Но у «Спартака» гораздо мощнее линия нападения и результаты, а минчане расслабились, не чувствуя конкуренции со стороны клубов, расположившихся ниже восьмой строчки. Мы считаем, что подопечные Жамнова выиграют, как делали это в двух последних очных матчах с минчанами.

Ставка: победа «Спартака» за 2.10.