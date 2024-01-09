«Витязь» — СКА. Судьи разгневали Ротенберга!

Эпизод с голом в овертайме в матче с «Металлургом» заставит посмотреть на предстоящую игру по-иному.

10 января состоится матч КХЛ «Витязь» — СКА. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.65. Шансы «богатырей» оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Витязь» — СКА 10 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Витязь» — СКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.85. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Витязь» — СКА (10.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2024, среда. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Всего три матча регулярного сезона КХЛ запланированы на 10 января. В одном из них «Витязь» будет принимать СКА на «Арене-Балашиха». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

«Богатыри» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 36 очков. Отставание от минского «Динамо», занимающего восьмую строчку, составляет девять очков. Всего в текущем сезоне подопечные Дмитрия Рябыкина выиграли 15 из 48 встреч, забросили 105 шайб, а пропустили – 171.

Основной причиной частых неудач «Витязя» является слабая игра в обороне. Клуб очень много пропускает. В 9 из 10 последних встреч «богатырям» забивали минимум четыре гола. Семь из этих матчей завершились тоталом больше 5.5 шайбы. Примечательно, что за эти 10 игр подопечные Рябыкина одержали всего лишь две победы. Они выиграли у минского «Динамо» (6:4) и «Спартака» (5:4 ОТ).

«Богатыри» проиграли последние три матча. Они уступили СКА (1:6), «Северстали» (3:4) и «Нефтехимику» (2:4). Несмотря на очень плохие результаты, после недавней игры с череповецким клубом Дмитрий Рябыкин удостоился похвалы от Андрея Козырева. По словам наставника «рысей», игра «Витязя» сильно преобразилась под руководством Рябыкина, поэтому с ним стало намного сложнее играть. Жаль, что это не приносит очков.

СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка. Команда отстаёт от лидирующего «Локомотива» всего лишь на четыре очка. Петербургский клуб выиграл 31 из 48 встреч, хотя стартовали они в этом сезоне неубедительно. В текущем розыгрыше армейцы с Невы забросили 148 шайб, а пропустили – 102.

Подопечные Романа Ротенберга выиграли 7 из 10 последних матчей. Уступили они только «Торпедо» (1:3), «Локомотиву» (1:2) и «Металлургу» (1:2 ОТ). Победил СКА во встречах с «Трактором» (3:1), «Сочи» (7:2), ЦСКА (6:2 и 2:0), московским «Динамо» (3:2), «Автомобилистом» (4:0) и «Витязем» (6:1). За эти 10 игр только один раз петербургский клуб пропустил больше двух шайб. В остальном защиту армейцев с Невы можно назвать надёжной.

Последнее поражение в игре с «Металлургом» оказалось очень спорным и вызвало новую волну споров по поводу судейства. Нападающий «лис» Гераськин в конце овертайма забросил шайбу, которой предшествовал явный контакт с защитником СКА Сергеевым, после которого Артём упал на лёд. Ротенберг остался очень недоволен, а журналистов, задающих вопросы об этом инциденте, просил посмотреть ещё раз повтор, на котором всё отчётливо видно.

Бывший игрок СКА Александр Юдин призвал руководителя судейского департамента признать ошибку публично, ведь шайба была заброшена после блокировки защитника армейцев с Невы. Даже арбитр международной категории Александр Зайцев заявил, что гол был забит после грубой ошибки судей. А вот в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд с ними не согласен. Он заявил, что Артём Сергеев споткнулся о собственную клюшку.

Дошло до того, что представители совета ветеранов санкт-петербургского СКА обратились к президенту страны с просьбой решить проблему со снизившимся уровнем судейства, из-за которого так часто в последнее время страдает спорт.

Всё это должно отразиться на настрое СКА к предстоящему матчу. Хоккеисты будут предельно мотивированы, злы на арбитров и обязаны будут исключить количество спорных голов или моментов, в которых потребуется вмешательство судей. Наша ставка на победу подопечных Ротенберга и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.17.

Прогноз и ставки на матч «Витязь» — СКА 10 января 2024 года

Споры о судейской ошибке в минувшем матче СКА с «Металлургом» ещё долго не затихнут. Поражение, которое петербургский клуб считает несправедливым, разбудит настоящего зверя внутри каждого из хоккеистов. Подопечные Ротенберга подойдут к матчу с «Витязем» с совсем другим настроем и смогут обыграть «богатырей», которым просто не повезло попасть под горячую руку. Однако ожидаем, что армейцы с Невы будут очень аккуратны и голов много мы не увидим.

Ставка: победа СКА и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.17.