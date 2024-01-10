Эрика Андреева — Полина Кудерметова. Подрастает талантливое поколение

Восходящие звёзды порадуют качественным теннисом и упорной борьбой. Жаль, что только одна из россиянок пойдёт дальше.

11 января Эрика Андреева и Полина Кудерметова сыграют в матче второго круга квалификации на Открытый чемпионат Австралии. Начало — не ранее 2:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фавориткой Андрееву, коэффициент на её победу составляет 1.35. На успех Кудерметовой можно поставить в букмекерских конторах за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Мирра Эрика Андреева — Полина Кудерметова 11 января 2024 года

Аналитики считают, что матч второго круга квалификации на Открытый чемпионат Австралии Эрика Андреева — Полина Кудерметова получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.86, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.94. Заключить пари на третий сет в букмекерских конторах можно за 2.60.

Анализ и прогноз на матч квалификации Australian Open Эрика Андреева — Полина Кудерметова (11.01.2024)

Стартовал отборочный турнир на Открытый чемпионат Австралии. В нём принимает участие множество молодых талантливых россиянок. 11 января во втором круге встретятся две из них — Эрика Андреева и Полина Кудерметова. Встреча восходящих звёзд обещает получиться очень интересной.

Начнём с того, что у Эрики есть младшая сестра — Мирра, которая в минувшем сезоне очень здорово выступила на турнире в Мадриде, а также на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. Старшая Андреева прогрессирует не столь стремительно, но постепенное улучшение в её теннисе и результатах отчётливо прослеживается.

В прошлом сезоне Эрика была очень близка к тому, чтобы квалифицироваться сразу на два турнира «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» и US Open. В решающем матче французского мэйджора она проиграла Ольге Данилович — 2:6, 4:6, а финале отбора на Открытый чемпионат США обидно уступила Кэти Волынец — 1:6, 6:4, 2:6.

Следом Андреева добралась до второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Монастире, в котором досадно проиграла Кларе Бюрель 0:6, 7:5, 6:7. Ещё она добралась до финальных стадий в нескольких челленджерах. На WTA-125 в Лиможе Андреева дошла до полуфинала, в котором уступила Эльзе Жакемо — 2:6, 6:3, 2:6.

В матче первого раунда квалификации на Australian Open Эрика обыграла Кайлу Макфи. В первом сете она трижды взяла чужую подачу и забрала партию со счётом 6:1. Во втором сете, после 2:2, Андреева выиграла четыре гейма подряд и, использовав третий матчбол на приёме, оформила уверенную победу — 6:1, 6:2 за 1 час 26 минут.

Полина Кудерметова, в свою очередь, является младшей сестрой 16-й ракетки мира — Вероники. Она на год старше Эрики, но у Андреевой список достижений более внушительный. Полина занимает лишь 186-ю строчку в мировом рейтинге, в то время как Эрика располагается на 115-м месте.

В прошлом сезоне Кудерметова впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» — как раз на Australian Open. Однако дальше первого раунда австралийского мэйджора Полине пробраться не удалось. Дальше её не пустила местная 21-летняя теннисистка Оливия Гадеки.

Текущий сезон складывается для 20-летней Кудерметовой не лучшим образом. Она не сумела пробраться дальше 1/4 финала ни в одном из последних 10 турниров. Зачастую Полина вылетала, проигрывая встречи первого же раунда. Хочется верить, что излюбленный австралийский мэйджор поможет ей прийти в себя.

В матче первого раунда квалификации текущего розыгрыша Australian Open Кудерметова уверенно обыграла 230-ю ракетку мира Карлоту Сирес. Россиянка взяла первые пять геймов — 5:0. Подавая при 5:1, она ушла с тройного брейк-пойнта, затем спасла ещё один, после чего использовала второй сетбол — 6:1. Вторая партия завершилась с таким же счётом. Для победы Полине потребовалось всего 57 минут.

Полагаем, в предстоящем матче сыграет ТБ 20.5 гейма за коэффициент 1.86. Андреева видится небольшой фавориткой, но уверенности в её победе нет. Обе теннисистки очень перспективны и способны удивить, но немаловажно и то, что временами им не хватает стабильности.

Прогноз и ставка на матч квалификации Australian Open Эрика Андреева — Полина Кудерметова 11 января 2024 года

У Эрики лучше результаты выступлений на дистанции. Плюс она набрала очень хорошую форму и добралась до финальных стадий в нескольких челленджерах. Тем не менее списывать со счетов Кудерметову не стоит. Она отлично выступила в минувшем розыгрыше Australian Open, а также одержала уверенную победу в матче первого круга текущей квалификации турнира.

Ставка: тотал больше 20.5 гейма за 1.86.