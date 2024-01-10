«Лада» — «Локомотив». Олег Браташ поторопился с тест-драйвом

Недавно тренер тольяттинцев сказал, что его команда новой сборки прошла проверку. Последние результаты говорят, что он забежал наперёд.

11 января состоится матч «Лада» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 1.98. Шансы тольяттинцев оценили тоже в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лада» — «Локомотив» 11 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Лада» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.00. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Локомотив» (11.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 января 2024, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

11 января в регулярном сезоне КХЛ пройдут четыре матча. В одном из них «Лада» будет принимать «Локомотив» на «Лада-Арене». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Тольяттинцы чувствуют себя в безопасности, набрав 58 очков в 50 матчах. Они опережают «Сибирь» с восьмой строчки на семь очков. Команда выиграла 24 встречи в этом сезоне, причём 20 побед одержала в основное время. Учитывая, что она может считаться новичком КХЛ, результат неплохой.

Всего за это время «Лада» забросила 125 шайб и столько же пропустила. Подопечные Олега Браташа потерпели поражения в четырёх последних встречах. Они уступили «Авангарду» (1:2 и 3:5), «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Автомобилисту» (1:4). Перестала помогать даже домашняя атмосфера, благодаря котороой тольяттинцы одержали много побед в этом регулярном сезоне КХЛ.

После недавнего поражения омичам Олег Браташ сказал, что «Лада» новой сборки прошла тест-драйв, но за исключением нескольких хоккеистов. Видимо, наставник посчитал кого-то из своих подопечных виновными в неудачах. Он также напомнил, что тольяттинцы продолжают своё становление с лета. Стоит ли делать на это скидку?

«Локомотив» борется за первенство в турнирной таблице Западной конференции, наряду со «Спартаком» и московским «Динамо». Ярославцы показывают отличный хоккей в текущем розыгрыше КХЛ, имея в активе 68 очков. Железнодорожники одержали победы в 32 из 48 встреч, забросили 125 шайб, а пропустили 94.

«Локо» мало пропускает и хорошо действует в обороне, что давно стало традицией для такого клуба. Это единственная команда в КХЛ, которая пропустила меньшее 100 шайб. По выступлениям на выезде подопечные Игоря Никитина смотрятся лучше всех на Западе. Они выиграли 18 из 25 гостевых встреч.

«Локомотив» одержал победы в шести из семи последних игр. Единственное поражение на этом отрезке он потерпел в минувшей встрече с «Металлургом» со счётом 3:5. Таким образом, прервалась гостевая серия из шести побед. Перед этим матчем Игорь Никитин ответил журналистам на вопрос о том, почему его подопечные не гонятся за результативным хоккеем. По словам наставника, железнодорожники играют так, как умеют лучше всего.

В этом сезоне «Лада» только один раз играла с «Локомотивом». Хоккей получился очень плотным и вязким, поэтому матч завершился вничью со счётом 1:1 в основное время, а в овертайме подопечные Игоря Никитина выиграли встречу. У нас нет поводов сомневаться в победе ярославского клуба и сейчас. Он сильнее и стабильнее. Однако в этот раз будет достаточно основного времени. Делаем ставку на победу «Локо» за 1.98.

Прогноз и ставки на матч «Лада» — «Локомотив» 11 января 2024 года

Кажется, Олег Браташ поторопился со словами. Всё-таки «Лада», может, и прошла тест-драйв на старте сезона, но на дистанции даёт сбой. Железнодорожники в очной встрече будут фаворитами. У них более грамотно поставлен хоккей, отлично слажены действия в обороне, команда ведёт борьбу за первое место в таблице Западной конференции, а конкуренты находятся начеку. Предлагаем сделать ставку на победу «Локомотива» за 1.98.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.98.