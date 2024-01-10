«Ювентус» — «Фрозиноне». Аллегри упрямо движется к цели

11 января состоится матч 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Фрозиноне». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.37. Успех «канареек» оценивается в 8.60. На ничью дают коэффициент 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Фрозиноне» 11 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Ювентус» — «Фрозиноне» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Фрозиноне» (11.01.2024)

Игра 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Фрозиноне» начнётся 11 января на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

«Старая синьора» в минувшем матче Кубка Италии крупно обыграла «Салернитану» (6:1). «Ювентус» владел территориальным преимуществом, и его не смутил тот факт, что соперник открыл счёт уже на первой минуте. Фабио Миретти быстро восстановил паритет, а затем подопечные Аллегри без особых проблем забили ещё пять голов.

Главный тренер туринцев выпустил в стартовом составе нескольких игроков ротации, а лидерам предоставил отдых. Голкипер Войцех Щенсны остался в запасе, а Душан Влахович и Филип Костич появились на поле во втором тайме и результативными действиями отметиться не сумели.

Интересно, что «Ювентус» и «Салернитана» снова сыграли через несколько дней, но уже в Серии А. Сценарий игры повторился — «старая синьора» пропустила в первом тайме и одержала волевую победу (2:1), в которой главную роль сыграл Душан Влахович. Сербский форвард записал в актив гол и сделал результативную передачу.

Два пропущенных мяча от «Салернитаны» наверняка стали тревожным сигналом для тренерского штаба. Аутсайдер дважды нашёл слабое место в обороне «Ювентуса», воспользовавшись отсутствием взаимопонимания среди игроков линии защиты. Даже сдержанный Аллегри на послематчевой пресс-конференции критиковал команду.

Наставнику «старой синьоры» не понравились действия обороны. Судя по всему, именно этому аспекту в подготовке Аллегри уделит максимальное внимание на тренировках. Кроме того, инсайдеры не исключают появления в клубе из Турина новых игроков для усиления защиты.

«Фрозиноне» в минувшей встрече в Кубке Италии преподнёс настоящую сенсацию. Клуб на выезде разгромил «Наполи» (4:0). Матч прошёл в борьбе, а «канарейки» во втором тайме забили четыре гола. Эту игру они запомнят надолго.

Тем не менее у подопечных Эусебио Ди Франческо не складывается текущий сезон. Они слабо выступают в Серии А и опережают зону вылета всего на пять очков. Победа в матче с «Наполи» в Кубке Италии не придала уверенности. После неё «Фрозиноне» уступил в трёх матчах подряд. «Канарейки» проиграли «Ювентусу» (1:2), «Лацио» (1:3) и «Монце» (2:3).

Лучший бомбардир «Фрозиноне» в текущем сезоне — это Матиас Соуле. На счету 20-летнего аргентинца восемь забитых мячей. Команда создаёт много моментов практически в каждом матче, но с реализацией есть проблемы.

На домашнем стадионе подопечные Аллегри в этом сезоне не потерпели ни одного поражения. К предстоящей встрече они подходят в хорошей форме, особенно это касается линии нападения. Тренер наверняка сделает акцент на надёжной игре в защите, поэтому шансов забить у «Фрозиноне» будет мало. Рассмотрим ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.08.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Фрозиноне» 11 января 2024 года

Массимилиано Аллегри вряд ли отказывается от борьбы за скудетто, но акцент на Кубок Италии он сделал довольно явный. Да и соперник на стадии 1/4 финала туринцам достался лёгкий. «Фрозиноне» в последних матчах действует в защите плохо, поэтому набравший хорошую форму Влахович сможет создать «канарейкам» большие проблемы.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.08.