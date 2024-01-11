«Вашингтон» — «Сиэтл». Стойкости Овечкина можно позавидовать

Хоккеист продолжает выходить на лёд и играть, несмотря на травму. Однако этого недостаточно.

12 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Сиэтл». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.37. Успех «Кракен» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сиэтл» 12 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Сиэтл» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» (12.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 января 2024, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

12 января состоится множество матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Сиэтл Кракен». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

В последних восьми матчах «Вашингтон» победил только «Питтсбург» (4:3) и «Лос-Анджелес» (4:3), безвыигрышная серия которого насчитывает уже шесть встреч. Также подопечные Спенсера Карбери уступили в серии послематчевых буллитов «Тампа-Бэй» (1:2 Б) и «Нэшвиллу» (2:3 Б).

Во всех остальных случаях «столичные» проиграли в основное время. И это несмотря на то, что пять из восьми встреч проходили на «Кэпитал Уан-Арене». Из-за поражений «Вашингтон» спустился на 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. У него есть несколько игр в запасе, чтобы поправить положение дел.

Также к позитивным моментам можно отнести улучшение результативности команды, в частности капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. В последних пяти матчах он отметился двумя заброшенными шайбами и тремя ассистами. Всего в этом сезоне россиянин принял участие в 38 матчах, в которых набрал 26 (8+18) очков.

Недавно Овечкин получил повреждение и пропустил несколько тренировок. Тем не менее он смог принять участие в матче с «Лос-Анджелесом» и помог команде одержать победу. По ходу встречи Карбери переместил Александра в звёно к Дилану Строуму и Максу Пасиоретти, что перевернуло игру. Очередную тренировку россиянин также покинул досрочно.

Всё бы ничего, но вместе с результативностью увеличилось и количество пропускаемых «Вашингтоном» шайб. Несмотря на старания Дарси Кемпера и Хантера Шепарда, в последних восьми встречах он пропустил 28 шайб. Не в последнюю очередь снижение качества в обороне связано с травмами.

«Сиэтл», в свою очередь, неудачно начал сезон, но затем набрал сумасшедший ход. К предстоящей встрече он подходит с семиматчевой беспроигрышной серией. Причём только один раз подопечные Дэйва Хэкстола выиграли не в основное время — в матче «Филадельфией» (2:1 ОТ).

Таким образом, «Кракен» поднялись на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от занимающего седьмое место «Нэшвилла» составляет два очка, но у подопечных Хэкстола есть матч в запасе. Борьба за попадание в зону плей-офф даёт им дополнительную мотивацию.

Недавно «Сиэтл» в «Зимней классике» уверенно обыграл действующего чемпиона НХЛ — «Вегас» (3:0). Встречу посетили 47 тысяч болельщиков. Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высоко оценил выступление «Кракен» и поделился мнением, что они поступательными движениями идут на вершину.

Дементьев подчеркнул, что у «Сиэтла» очень хороший состав, грамотные приобретения и отличный драфт игроков. С его словами трудно не согласиться. Основанная всего несколько лет назад команда добилась огромного прогресса. Она зарекомендовала себя как очень неудобного и сильного соперника.

Поставить на то, что «Кракен» одержат победу в предстоящей встрече с учётом ОТ и буллитов, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Примечательно, что на выезде «Сиэтл» ещё ни разу не обыгрывал «Вашингтон». Зато на домашнем стадионе он в обеих очных встречах выиграл.

Перестановка в звеньях благоприятно отразилась на «Кэпиталз». Однако уверенности в том, что прогресс продолжится, нет. «Вашингтон» очень нестабилен и часто проигрывает на последнем отрезке сезона. В победу раздухарившейся команды из Сиэтла верится на порядок больше.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сиэтл» 12 января 2024 года

Результаты выступлений на последнем отрезке сезона, а также демонстрируемый командами хоккей предвосхищают победу «Сиэтла». «Вашингтон» всё ещё находится в поиске себя. «Кракен» очень собранно смотрятся на последнем отрезке сезона. Они уверенно обыгрывают всех подряд.

Ставка: победа «Сиэтла» в матче за 1.98.