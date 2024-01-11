«Севилья» — «Алавес». Серхио Рамос требует уважения!

Бывший защитник «Реала» не потерпит к себе непочтительного отношения. Он ещё раз докажет, что важен для команды.

12 января состоится матч 20-го тура Примеры «Севилья» — «Алавес». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «нервионцев» можно с коэффициентом 1.90. Успех «славных» оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Алавес» 12 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Алавес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Алавес» (12.01.2024)

Позади матчи второго раунда Кубка Испании и 19 туров Примеры. 12 января состоится встреча, которая откроет программу 20-го тура первенства. На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» померяются силами местная «Севилья» и «Алавес». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Действующий победитель Лиги Европы переживает очень непростые времена. «Севилья» вылетела из еврокубков и занимает только 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Кадиса» составляет всего лишь одно очко.

Недавно красно-белые пережили смену главного тренера, которая стала для них уже третьей за сезон. Должность занял Кике Флорес. Под его руководством команда провела пока только три матча в Ла Лиге, в которых обыграла «Гранаду» (3:0), а также уступила мадридскому «Атлетико» (0:1) и «Атлетику» из Бильбао (0:2).

После поражения в матче с басками один из лидеров «Севильи» Серхио Рамос вступил в словесную перепалку с болельщиком. Бывший защитник мадридского «Реала» объяснил своё поведение тем, что человек начал его перебивать. Он подчеркнул, что не потерпит отсутствия уважения.

Нервы у «Севильи» явно на пределе, да и качество футбола сильно хромает. Подопечные Кике Флореса с трудом прошли в 1/8 финала Кубка Испании, с минимальным перевесом обыграв «Расинг» из Ферроля (2:1). Победный гол они забили за счёт численного преимущества, на 87-й минуте.

У «Алавеса» дела идут не лучше. Он располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Примеры. Отрыв от «Севильи» составляет одно очко. В 19 турах в первенстве «славные» одержали только четыре победы, причём все они были добыты на домашнем стадионе. Ещё было пять ничьих.

За этот период времени подопечные Луиса Пласы пропустили 25 мячей, что не так уж и много. Однако и сами забили только 15 голов — меньше лишь у «Кадиса». Впрочем, а чего ещё ожидать от команды, которая много лет является одним из главных аутсайдеров и в прошлом сезоне выступала в Сегунде?

Пласа заслуживает похвалы уже за то, что его подопечные располагаются не в зоне вылета. Тренер очень сильно ограничен в ресурсах. Несмотря на это, «славные» преуспевают в Кубке Испании. Они добрались до 1/8 финала, победив на предыдущих стадиях «Террасу» и «Бетис» (в обоих случаях 1:0).

Поставить на то, что «Севилья» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. 7 из 10 последних очных встреч закончились именно так. Три другие получились результативными, и лишь в одной из них «Алавес» одержал победу, причём дома.

На выезде «славные» гораздо более уязвимы. В 10 матчах в чемпионате Испании в гостях они не одержали ни одной победы и только четыре раза сыграли вничью. За этот отрезок времени «Алавес» забил только пять мячей. Хуже него на выезде выступают только располагающиеся в зоне вылета команды.

Да, пока что севильцы пребывают в кризисе. Однако назначение Кике Флореса благоприятно сказалось на команде. Обыграв «Гранаду», она прервала девятиматчевую безвыигрышную серию в первенстве. Лучше встречи, чем предстоящая, для набора формы трудно представить.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Севилья» — «Алавес» 12 января 2024 года

«Севилья» понемногу приходит в себя. Медленно, но верно улучшается качество демонстрируемого ею футбола. На домашнем стадионе у «нервионцев» есть хорошие шансы победить «Алавес». «Славные» являются одним из главных андердогов. Они очень плохо выступают на выезде и редко забивают. Статистика и история очных встреч свидетельствуют в пользу того, что севильцы наберут очки и сыграет «низ» по голам.

Ставка: «Севилья» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.