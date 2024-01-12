«Ньюкасл» — «Ман Сити». Кевин Де Брёйне добавит креатива

13 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало – в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.58. Успех «сорок» оценён в 5.45. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 13 января 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен за 1.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» (13.01.2024)

Игра 21-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» начнётся 13 января на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

«Сороки» в минувшем матче Премьер-лиги уступили на выезде «Ливерпулю» (2:4). В первом тайме они оказались под давлением, но не позволили сопернику открыть счёт. После перерыва подопечные Юргена Клоппа усилили прессинг, и «Ньюкасл» посыпался. Не выдержало напряжения самое слабое звено команды — защита.

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль и сделал голевую передачу, чем и предопределил исход встречи. Вратарь «сорок» Мартин Дубравка, заменивший травмированного Ника Поупа, оставил после себя слабое впечатление. В целом оборона у Эдди Хау работает плохо, часто ошибаясь в простых ситуациях.

Тем не менее у главного тренера есть оправдание — на клуб навалилась настоящая эпидемия травм. Несколько ключевых исполнителей, которые являются системообразующими, выбыли на долгое время, а резервисты не могут достойно их заменить. С этим связано плохое выступление клуба в Лиге чемпионов и АПЛ.

«Ньюкасл» находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 20 матчах. Клуб выиграл девять встреч и две завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «сороки» провели 10 игр, в которых одержали восемь побед. На своём поле они забили 23 гола, а пропустили всего семь мячей.

В последних пяти встречах в АПЛ подопечные Эдди Хау выступили плохо. Они победили только «Фулхэм» (3:0), а уступили «Тоттенхэму» (1:4), «Лутону» (0:1), «Ноттингем Форест» (1:3) и «Ливерпулю» (2:4). В этих матчах «Ньюкасл» пропустил 12 мячей — это очень много!

«Манчестер Сити» в минувшем туре АПЛ дома победил «Шеффилд Юнайтед» (2:0). «Горожане» с большим трудом преодолели защитные барьеры соперника и выиграли благодаря двум результативным передачам Фила Фодена. Полузащитник ассистировал Родри и Хулиану Альваресу.

Значительно ослабило атакующий потенциал команды Хосепа Гвардиолы отсутствие в составе травмированного Эрлинга Холанда. Наставник «горожан» сообщил, что норвежский нападающий уже приступил к тренировкам, но решение о его участии в игре с «Ньюкаслом» ещё не принято.

Также появились сообщения от различных источников, что Холанд после окончания сезона перейдёт в «Барселону». Судя по слухам, контракт уже согласован. За трансфер каталонцы заплатят € 100 млн.

Есть у болельщиков «Ман Сити» повод для радости — после долгого перерыва вернулся мозговой центр полузащиты Кевин Де Брёйне. Бельгиец уже появился на поле во встрече 1/32 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилдом», которую подопечные Гвардиолы выиграли со счётом 5:0, и сделал результативную передачу. Он набирает форму и может выйти в стартовом составе.

«Ман Сити» неплохо выступил в последних пяти встречах в АПЛ. Клуб победил «Лутон» (2:1), «Эвертон» (3:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0), завершил вничью матч с «Кристал Пэлас» (2:2), а уступил «Астон Вилле» (0:1).

«Горожане» занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков в 19 встречах. Клуб выиграл 12 матчей и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Хосепа Гвардиолы провели 10 встреч, одержали шесть побед и забили 21 гол.

«Горожане» находятся в хорошем игровом тонусе, и даже вероятное отсутствие травмированного Эрлинга Холанда не помешает победить ослабленный «Ньюкасл». Атака у подопечных Гвардиолы в полном порядке, а защита «сорок» вряд ли проведёт игру без ошибок. Рассмотрим ставку на то, что «Манчестер Сити» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча, за коэффициент 1.91.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 13 января 2024 года

«Горожане» отстают от «Ливерпуля» на пять очков, но имеют один матч в запасе. Команда Гвардиолы набрала ход, и вернувшийся Де Брёйне добавит атаке креатива. Их игра в нападении вновь стала непредсказуемой для соперника. Не может вывести из кризиса «Ньюкасл» Эдди Хау. Ошибки в защите остались главной проблемой клуба. У специалиста практически нет вариантов для усиления состава, поэтому выдержать давление «Ман Сити» вряд ли получится.

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 1.91.