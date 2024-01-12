«Монца» — «Интер». Симоне Индзаги задаст высокий темп

Есть только одна команда в Серии А, которая может выдержать ритм «змей». Но это «Ювентус».

13 января состоится матч 20-го тура Серии А «Монца» — «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.50. Шансы бело-красных оценили в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Монца» — «Интер» 13 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Монца» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют бело-красные, сыграет коэффициент 1.77. Гол миланцев доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура Серии А «Монца» — «Интер» (13.01.2024)

В субботу днём лидер Серии А миланский «Интер», отправившись на стадион «Комунале Бриантео», встретится с «Монцей», чтобы упрочить своё положение в верхней части турнирной таблицы.

После неудачного прошлого сезона в чемпионате Италии бело-красные держатся в середняках, занимая 11-е место в таблице Серии А.

Победа со счётом 3:2 в игре с «Фрозиноне» положила конец трёхматчевой безвыигрышной серии команды Раффаэле Палладино. В этой игре также закончилась голевая засуха «Монцы».

Последние матчи бело-красных в чемпионате Италии были относительно малорезультативными: в пяти из восьми встреч забивалось менее 2.5 мяча.

«Монца» с трудом одерживает домашние победы, выиграв лишь одну из пяти минувших встреч – у «Дженоа» (1:0).

В минувшем матче «Интер» сохранил лидерство в Серии А. Благодаря голу Давиде Фраттези на последних минутах миланцы одержали домашнюю победу в игре с «Вероной» со счётом 2:1.

Эта победа означает, что команда Симоне Индзаги не проигрывает 13 последних встреч в чемпионате Италии, одержав 10 побед и трижды сыграв вничью.

Несмотря на победу, «змеи» всего на два очка опережают идущий на втором месте «Ювентус» в борьбе за скудетто.

«Интер» хорошо играет на выезде: в последних 10 гостевых матчах в Серии А он не уступал, одержав восемь побед и дважды сыграв вничью.

«Змеи» очень результативны на выезде в Серии А, забивая не менее двух мячей в пяти из семи последних игр.

Мы прогнозируем, что «Интер» одержит победу и повысит свои шансы на сохранение первого места в Серии А. Предлагаем поставить на то, что миланцы выиграют с форой (-1.5) за 2.35.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.35.