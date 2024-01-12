Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста. Питбуль опасен даже в 44 года

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 234 на арене «UFC Apex». В одном из его поединков Андрей Орловский подерётся с Вальдо Кортес-Акостой. Начало боя – не ранее 2:30 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста

Эксперты выбрали фаворитом Кортес-Акосту и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.16. Шансы Орловского оценили в 5.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 65.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 2.25, а тотал меньше 2.5 раунда – в 1.60.

Анализ и прогноз на бой Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста (14.01.2024)

Даже в свои 40 с лишним лет Андрей Орловский (34-22) показывал отличные результаты, выиграв шесть из семи поединков в период с 2020 по 2022 год. Чудо продлилось недолго, потому что затем последовали два поражения, после которых белорус выходит в очередной раз на ринг. А ведь ему уже 44 гола.

Причём проиграл оба боя Андрей досрочно и не топовым соперникам. Сначала он уступил Маркосу Рожерио де Лиме сабмишеном, а затем проиграл нокаутом во втором раунде Дон'Тэйлу Мэйсу.

Вальдо Кортес-Акоста (10-1) после победы над Данило Сузартом нокаутом на турнире Претендентской серии Даны Уайта одержал две победы подряд в UFC. Американец нокаутировал Джареда Вандераа и выиграл судейским решением у Чейза Шермана.

Но в апреле 2023 года Вальдо столкнулся с Маркосом Рожерио де Лимой. 38-летний ветеран воспользовался своим опытом и единогласным решением победил Кортес-Акосту. Не растерявшись, американец вернулся в форму четыре месяца спустя, вновь войдя в октагон и победив в первом раунде Лукаша Бжески нокаутом.

Любой боец, находящийся на закате своей карьеры, должен брать пример с Орловского. Он фактически перестроил свой стиль с нуля, чтобы компенсировать снижение атлетизма, и выжал несколько дополнительных лет из карьеры, которая неоднократно выглядела законченной.

Однако это не могло продолжаться вечно. В 2022 году ему очень повезло избежать поражения в поединке с Джейком Коллье. Маркос Рожерио де Лима очень тяжёлый боец, и оба спортсмена уступили ему по делу, но вот Дон'Тейла Мэйса необходимо было побеждать.

Кортес-Акоста на 12 лет моложе, свежее, быстрее и обладает удивительно хорошим бензобаком для своих габаритов. И даже с учётом того, что он уязвим для лоу-киков, трудно представить, что он проиграет этот поединок. Но есть ли шанс, что Орловский преподнесёт сюрприз?

Боец из Беларуси в декабре обратился к Дане Уайту, рассказав о своих 90 днях голодания. Ранее сам глава UFC проходил через голодовку длиной в 86 дней и рассказал, что чувствует себя превосходно. Поможет ли это Орловскому?

Пока Кортес-Акоста проходил либо слабых, либо возрастных спортсменов, заслуги которых вряд ли сравнятся с 44-летним Питбулем. К тому же свой единственный поединок с по-настоящему мощным бойцом он проиграл – Маркосу Рожерио де Лиме. Мы считаем, что у Орловского есть реальный шанс выиграть этот поединок. Ставки на его победу принимают за 5.55.

Ставка: победа Орловского за 5.55.