Тернистый путь Медведева на Australian Open, а Рублёв может выйти на Джоковича

Даниилу выпала очень тяжёлая сетка, но Андрею будет не легче, ведь в полуфинале он может встретиться с Новаком.

В Мельбурне 11 января завершилась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии 2024 года. По традиции Australian Open является первым мэйджором теннисного сезона. Теперь можно попробовать предугадать пути всех участников, с кем они могут встретиться из сильных соперников на ранней стадии, а кто сможет добраться до финала.

Пути Джоковича и Рублёва могут пересечься

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» получил первый номер посева. Соперники любого уровня не должны пугать Джоковича, ведь он 10 раз выигрывал Australian Open. Кроме того, эксперты считают его основным фаворитом на победу в этом турнире в очередной раз, предлагая коэффициент 2.00.

В целом Новаку повезло с сеткой. Практически до полуфинала у него не должно быть серьёзных соперников, которые на самом деле могут составить ему конкуренцию. Зато в полуфинале судьба может свести Джоковича с Рублёвым, который получил пятый номер посева. Однако сначала Андрею необходимо пройти в первом раунде Тьяго Уайлдера, который выигрывал у Медведева на «Ролан Гаррос».

Кроме того, Рублёв может в четвертьфинале сыграть с Янником Синнером, а это не менее опасный соперник. В 2023 году россиянин играл с итальянцем дважды и оба раза уступил ему, не взяв даже сета. Шансы Андрея на победу в Australian Open оценили в 60.0.

Даниила Медведева ждёт тернистый путь

На победу Медведева в Открытом чемпионате Австралии предлагают коэффициент 10.0. Даниил никак не готовился к турниру в официальных матчах. Его команда решила, что этот сезон следует начать сразу с Australian Open. Посмотрим, к чему приведёт такая тактика. В целом россиянин проводит первый мэйджор вполне удачно. В 2021-м и 2022-м Даниил добирался до финалов. Ставки на то, что он сделает это в очередной раз, принимают за 4.50.

Медведев получил третий номер посева и до четвертьфинала не должен испытывать серьёзных проблем. Однако в 1/4 финала Даниил может попасть по сетке на Хольгера Руне. Молодой датчанин уже выигрывал у россиянина в минувшем сезоне в Монте-Карло, но первая ракетка России одержал победу в финале в Риме.

Однако в полуфинале Медведеву жеребьёвка подготовит не менее сильного соперника. Нет сомнений, что Алькарас доберётся до этого раунда, и тогда он может сыграть с Даниилом. Перспективный Карлос является второй ракеткой мира, и статистика очных встреч 2023 года не на стороне российского теннисиста. 20-летний спортсмен обыгрывал Медведева в трёх из четырёх последних матчей.

Шансы Алькараса победить на Australian Open оценили в 4.00. Он уже выигрывал в 2023 году полуфинал Уимблдона у Даниила, но уступил на этой же стадии на US Open. Также эксперты предлагают ставки на то, что в финале Карлос сыграет с Новаком, за коэффициент 3.40. Если с Джоковичем встретится Медведев, то сыграет ставка с коэффициентом 7.00.

Ставка 1: Даниил Медведев выйдет в 1/2 финала за 2.35.

Ставка 2: Новак Джокович выиграет Australian Open за 2.00.