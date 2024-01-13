Бивол, жди! Артур Бетербиев заглядывает за спину Каллуму Смиту

Дмитрию пора начинать готовиться к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

В ночь с 13 на 14 января на боксёрском турнире в Канаде состоится интереснейший поединок, в котором померяются силами обладатель титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом дивизионе Артур Бетербиев и бывший суперчемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Каллум Смит.

Когда бой Артур Бетербиев — Каллум Смит

Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом состоится в ночь с 13 на 14 января 2024 года на арене «Видеотрон-центр» (Канада).

Во сколько начало боя Бетербиев — Смит

Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом начнётся не раньше 6:00 мск.

По какому каналу покажут бой Бетербиев — Смит, где смотреть прямой эфир

Информации об официальной трансляции поединка Бетербиев – Смит на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Артур Бетербиев — Каллум Смит

Букмекеры считают фаворитом Артура Бетербиева. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.25. Шансы Каллума Смита оценили коэффициентом 4.30. Поставить на ничью можно с коэффициентом 20.0.

Прогноз на бой Артур Бетербиев — Каллум Смит

Артур на профессиональном уровне провёл 19 поединков. Все их он выиграл досрочно. Защита титула по версии WBC станет для россиянина пятой, по версии IBF — восьмой, а по версии WBO — второй. В последних двух боях он нокаутировал Джо Смита-младшего (во втором раунде) и Энтони Ярда (в восьмом раунде).

Предстоящий поединок может открыть Бетербиеву дорогу к бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе с Дмитрием Биволом. Это наверняка послужит дополнительным стимулом для тройного чемпиона.

Известный американский боксёр Теофимо Лопес недавно заявил, что Бетербиев по-настоящему страшный и очень сильный. Он подчеркнул, что у 38-летнего россиянина выдающаяся профессиональная этика и невероятное телосложение. С этим невозможно поспорить.

Артур имеет фантастическую выносливость и мощнейший нокаутирующий удар. Удастся ли Каллуму Смиту что-либо ему противопоставить? У британца есть преимущество в росте и размахе рук. Он считает, что обладает стилем, которым победит россиянина.

На профессиональном уровне Каллум провёл 30 боёв, в 29 из которых одержал победы. 21 поединок он выиграл досрочно. Уступил британец в 2020 году Саулю Альваресу (единогласным решением судей). В результате он лишился звания суперчемпиона мира по версии WBA и вакантного титула чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе.

Как раз тогда Смит не сумел воспользоваться преимуществом в росте и размахе рук. Он позволял сопернику сблизиться и наносить удары. Если так же будет складываться грядущий поединок, то для Каллума всё может закончиться очень печально. Вопрос в том, провёл ли он работу над ошибками?

В последних двух боях британец победил Ленина Кастильо (технический нокаут во втором раунде) и Матьё Бодерлика (нокаут в четвёртом раунде). Хватит ли ему техники и моральных качеств для того, чтобы победить Бетербиева? В преддверии встречи Смит заявил, что нокаутирует российского и канадского боксёра.

На что ставить?

Смит — непростой и весьма сильный соперник. Тем не менее Бетербиев видится фаворитом. Встреча состоится в Канаде, что добавляет уверенности в его безоговорочной победе. Поставить на то, что Артур выиграет досрочно, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Думается, серия побед россиянина нокаутом продлится. Несмотря на возраст, он пребывает в шикарной физической форме. Ждём, что встреча Артура с Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе состоится и запомнится любителям бокса надолго.

Ставка: досрочная победа Бетербиева за 1.44.