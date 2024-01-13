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Артур Бетербиев — Каллум Смит, прогноз на бой 13 января 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, коэффициенты

Бивол, жди! Артур Бетербиев заглядывает за спину Каллуму Смиту
Михаил Коробов
Артур Бетербиев — Каллум Смит: ставки на бой
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Дмитрию пора начинать готовиться к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

В ночь с 13 на 14 января на боксёрском турнире в Канаде состоится интереснейший поединок, в котором померяются силами обладатель титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом дивизионе Артур Бетербиев и бывший суперчемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Каллум Смит.

Когда бой Артур Бетербиев — Каллум Смит

Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом состоится в ночь с 13 на 14 января 2024 года на арене «Видеотрон-центр» (Канада).

Во сколько начало боя Бетербиев — Смит

Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом начнётся не раньше 6:00 мск.

По какому каналу покажут бой Бетербиев — Смит, где смотреть прямой эфир

Информации об официальной трансляции поединка Бетербиев – Смит на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Артур Бетербиев — Каллум Смит

Букмекеры считают фаворитом Артура Бетербиева. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.25. Шансы Каллума Смита оценили коэффициентом 4.30. Поставить на ничью можно с коэффициентом 20.0.

Прогноз на бой Артур Бетербиев — Каллум Смит

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев - Каллум Смит
14 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Каллум Смит

Артур на профессиональном уровне провёл 19 поединков. Все их он выиграл досрочно. Защита титула по версии WBC станет для россиянина пятой, по версии IBF — восьмой, а по версии WBO — второй. В последних двух боях он нокаутировал Джо Смита-младшего (во втором раунде) и Энтони Ярда (в восьмом раунде).

Предстоящий поединок может открыть Бетербиеву дорогу к бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе с Дмитрием Биволом. Это наверняка послужит дополнительным стимулом для тройного чемпиона.

Известный американский боксёр Теофимо Лопес недавно заявил, что Бетербиев по-настоящему страшный и очень сильный. Он подчеркнул, что у 38-летнего россиянина выдающаяся профессиональная этика и невероятное телосложение. С этим невозможно поспорить.

Артур имеет фантастическую выносливость и мощнейший нокаутирующий удар. Удастся ли Каллуму Смиту что-либо ему противопоставить? У британца есть преимущество в росте и размахе рук. Он считает, что обладает стилем, которым победит россиянина.

На профессиональном уровне Каллум провёл 30 боёв, в 29 из которых одержал победы. 21 поединок он выиграл досрочно. Уступил британец в 2020 году Саулю Альваресу (единогласным решением судей). В результате он лишился звания суперчемпиона мира по версии WBA и вакантного титула чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе.

Как раз тогда Смит не сумел воспользоваться преимуществом в росте и размахе рук. Он позволял сопернику сблизиться и наносить удары. Если так же будет складываться грядущий поединок, то для Каллума всё может закончиться очень печально. Вопрос в том, провёл ли он работу над ошибками?

В последних двух боях британец победил Ленина Кастильо (технический нокаут во втором раунде) и Матьё Бодерлика (нокаут в четвёртом раунде). Хватит ли ему техники и моральных качеств для того, чтобы победить Бетербиева? В преддверии встречи Смит заявил, что нокаутирует российского и канадского боксёра.

На что ставить?

Смит — непростой и весьма сильный соперник. Тем не менее Бетербиев видится фаворитом. Встреча состоится в Канаде, что добавляет уверенности в его безоговорочной победе. Поставить на то, что Артур выиграет досрочно, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Думается, серия побед россиянина нокаутом продлится. Несмотря на возраст, он пребывает в шикарной физической форме. Ждём, что встреча Артура с Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе состоится и запомнится любителям бокса надолго.

Ставка: досрочная победа Бетербиева за 1.44.

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