Тьяго Уайлд — Андрей Рублёв. Обидчику Медведева несдобровать

14 января 2024 года Тьяго Уайлд и Андрей Рублёв сыграют в матче первого круга Australian Open в Мельбурне (Австралия). Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.01. Успех бразильского теннисиста оценивается в 17.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Тьяго Уайлд — Андрей Рублёв 14 января 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч Тьяго Уайлд — Андрей Рублёв не получится упорным. Тотал больше 31.5 гейма идёт за 2.15, а тотал меньше 31.5 гейма — за 1.67. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 1.38.

Анализ и прогноз на матч Тьяго Уайлд — Андрей Рублёв (14.01.2024)

В Австралии стартует первый турнир «Большого шлема» в 2024 году. В мужской сетке Australian Open 14 января вступает в борьбу Андрей Рублёв. К матчу пятой ракетки мира с бразильским теннисистом Тьяго Уайлдом приковано огромное внимание болельщиков.

К старту Открытого чемпионата Австралии Рублёв готовился основательно. Он форсировал переход на хардовое покрытие и принял участие в турнире категории ATP-250 в Гонконге. Андрей добился максимального результата — выиграл свой 15-й титул.

В финале первых для себя официальных соревнований в 2024 году Рублёв со счётом 6:4, 6:4 обыграл Эмиля Руусувуори. Финн оказал достойное сопротивление россиянину. Он сделал пять эйсов, но неоправданно много ошибался в простых ситуациях.

В Гонконге Рублёв продемонстрировал хорошую форму. Он традиционно сильно и точно выполнял первую подачу. Андрей чётко обводил соперника, своевременно выходил к сетке и обострял ситуацию на корте. Россиянин поддерживал высокий темп на протяжении всех четырёх матчей турнира, поскольку заранее начал готовиться к Australian Open.

Напомним, в минувшем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии Рублёв был посеян под пятым номером и дошёл до 1/4 финала. Россиянину не удалось оказать сопротивление Новаку Джоковичу, который находился в великолепной форме. Андрей уступил сербу со счётом 1:6, 2:6, 4:6.

Джокович недавно встретил Рублёва на одном из стадионов Мельбурна. Серб в шутку попросил Андрея остановиться и перестать побеждать. Отметим, что согласно жеребьёвке теннисисты могут сыграть только в полуфинале текущего розыгрыша Australian Open.

Интересно, что первая ракетка мира в минувшем году здорово насолил Рублёву. Он обыграл россиянина в четвертьфинале Уимблдона, а также в ноябре на турнире в Париже в 1/2 финала.

Плохо сыграл Рублёв на Итоговом турнире АТР. Андрей уступил Даниилу Медведеву, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву. Его уровень готовности в конце прошлого года был невысокий, поэтому выступить на равных с лидерами рейтинга АТР россиянину не удалось.

В первом раунде Australian Open Андрей Рублёв сыграет с 23-летним Тьяго Уайлдом, который находится на 78-й строчке в рейтинге АТР. Бразилец тщательно готовился к турниру «Большого шлема» и провёл на харде несколько матчей, но результаты плохие, поскольку это покрытие не слишком подходит его стилю.

Тьяго в сезоне-2023 хорошо выступил на грунте. Он выиграл турниры в Комо и Генуе, а на прошлом розыгрыше Открытого чемпионата Франции дошёл до 1/16 финала, по пути выбив с турнира самого Даниила Медведева. У Андрея будет шанс отомстить за друга.

Рублёв — наиболее вероятный победитель матча. Россиянин находится в отличных физических кондициях и предельно мотивирован. В технике игры на харде он намного превосходит соперника, который предпочитает корты с грунтовым покрытием. Перспективно смотрится ставка на победу Рублёва с форой (-8.5) за коэффициент 1.92.

Прогноз и ставки на матч Australian Open Тьяго Уайлд — Андрей Рублёв 14 января 2024 года

На турнире в Гонконге Рублёв продемонстрировал все свои козыри. Россиянин выполнял точные и сильные подачи, практически безошибочно проводил обводящие удары и чётко выходил к сетке для давления на соперника. На харде Андрей, который находится в оптимальной форме, намного превосходит Тьяго Уайлда. Вот и сделаем ставку на то, что россиянин выиграет, с форой (-8.5).

Ставка: победа Андрея Рублёва с форой (-8.5) за 1.92.