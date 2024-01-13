«Гавр» — «Лион». Кузяев осчастливит болельщиков!

Отсутствие Деяна Ловрена на руку россиянину. Он может помочь тёмно-синим набрать три очка.

14 января состоится матч 18-го тура Лиги 1 «Гавр» — «Лион». Начало игры — в 19:05 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 2.38. Успех тёмно-синих оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Гавр» — «Лион» 14 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Гавр» — «Лион» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Франции «Гавр» — «Лион» (14.01.2024)

Позади встречи 1/32 финала Кубка Франции и 17 туров Лиги 1. На 14 января запланировано пять встреч 18-го тура первенства. В самой поздней из них на арене «Стад Осеан» померяются силами местный «Гавр» и «Лион». Стартовый свисток прозвучит в 19:05 мск. Главный арбитр — Гаэль Ангула.

В последних девяти турах в чемпионате Франции «Гавр» уступил только лидирующему «ПСЖ» (0:2), «Страсбургу» (1:2) и «Реймсу» (0:1). Два из трёх поражений он потерпел на выезде. Кроме того, в игре с «Реймсом» уступили тёмно-синие из-за раннего удаления. Красную карточку получил на 21-й минуте Рассул Ндиайе.

Вничью тёмно-синие сыграли с «Лансом», «Метцем», «Монако» и «Нантом» (во всех четырёх случаях 0:0). Победили они «Тулузу» (2:1) и идущую на втором месте «Ниццу» (3:1). Таким образом, «Гавр» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. Отрыв от идущей в зоне стыковых матчей «Тулузы» составляет пять очков.

Ещё подопечные Луки Элснера пробрались в 1/16 финала Кубка Франции, победив на предыдущей стадии «Кан» (2:1). Для команды, которая впервые за более чем за 10 лет вышла в Лигу 1, результаты очень даже неплохие. Тем более если учесть, что в соперниках было много располагающихся в верхней части турнирной таблицы команд.

Немалую роль в успехе сыграл Далер Кузяев, номинированный на попадание в символическую сборную первой части Лиги 1. В системе Элснера он с ходу стал основообразующим футболистом. Правда, в последнее время россиянин стал получать меньше игрового времени. Возможно, забитый им во встрече с «Каном» победный гол поможет вернуть доверие Элснера.

После матча с «Каном» Кузяев впервые дал интервью на французском языке. Он поблагодарил болельщиков за поддержку, а также заявил, что на домашнем поле «Гавру» нужно вне зависимости от уровня соперника во что бы то ни стало стараться взять три очка и осчастливить поклонников.

В предстоящей встрече поддержка болельщиков тёмно-синим точно пригодится. Несмотря на весьма внушительную комплектацию состава, «Лион» очень плохо начал сезон. Однако с третьей попытки его руководство, кажется, всё-таки нашло подходящего тренера.

В последних пяти турах в чемпионате Франции под руководством Пьера Сейджа «львы» сначала уступили «Лансу» (2:3) и «Марселю» (0:3), а затем победили «Тулузу» (3:0), «Монако» (1:0) и «Нант» (1:0). Они поднялись на безопасную 15-ю строчку. Отрыв от «Тулузы» составляет два очка.

Также клуб вышел в 1/16 финала Кубка Франции, разгромив на предыдущей стадии «Понтарлье» (3:0). Наиболее благоприятно отразилась смена наставника на многолетнем лидере «Лиона» Александре Ляказетте. В последних четырёх матчах во всех турнирах он забил пять мячей.

Ещё недавно «Лион» усилился правым вингером «Гента» и молодёжной сборной Бельгии Маликом Фофана. Также сообщается, что клуб согласовал контракт с бывшим полузащитником «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ромы» Неманьей Матичем. По информации источника, серб хочет перейти именно в состав «львов».

Впрочем, наилучшим вариантом для ставки всё равно видится 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.05. В 17 турах в чемпионате Франции «Гавр» потерпел только шесть поражений. За этот период времени он забил всего 16 мячей, но и сам пропустил совсем немного — 19.

У «львов» тоже есть серьёзные проблемы с результативностью. В 17 турах в первенстве они забили 16 мячей, а пропустили 27. А ещё грядущий матч из-за дисквалификации пропустит ведущий защитник «Лиона» Деян Ловрен. Он получил красную карточку в игре предыдущего тура с «Нантом». Его отсутствие сильно снижает шансы команды на победу.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Гавр» — «Лион» 14 января 2024 года

На домашней арене «Гавр» представляет опасность для любого соперника, что подтверждает недавняя игра с «Ниццей» и не только. Думается, поддержка родных трибун поможет тёмно-синим зацепиться за очки и в грядущей встрече. На «Лионе» благоприятно сказывается смена тренера. Однако отсутствие стабильности, проблемы в атаке и дисквалификация Ловрена не сулят ему ничего хорошего.

Ставка: «Гавр» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.