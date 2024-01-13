«МЮ» — «Тоттенхэм». Тимо Вернер сделает Постекоглу сильнее

Австралиец управляет ресурсами грамотнее, чем голландец. Кадровые потери его не страшат, ведь есть и отличное пополнение.

14 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.23. Успех «шпор» оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Тоттенхэм» 14 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.43.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» (14.01.2024)

Позади первые матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/32 финала Кубка Англии. 14 января состоятся две встречи 21-го тура английской Премьер-лиги. В самой поздней из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» померяются силами местный «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Совсем недавно у «красных дьяволов» появились новые инвесторы. Эрик тен Хаг остался очень доволен встречей с руководством, которое планирует вернуть клуб из Манчестера на тот уровень, который был при легендарном сэре Алексе Фергюсоне. Вопрос только в том, возможно ли это?

Также недавно оправились от повреждений и приступили к тренировкам с командой несколько ведущих футболистов «МЮ», а именно Лисандро Мартинес и Каземиро. А ещё ради игры с «Тоттенхэмом» Андре Онана пропустит первую встречу национальной команды на Кубке Африки. На этом позитивные моменты заканчиваются, а начинается негативные.

В последних восьми турах в чемпионате Англии манкунианцы победили только «Эвертон» (3:0), «Челси» (2:1) и «Астон Виллу» (3:2). Также они не без везения зацепились за ничью в матче с «Ливерпулем» (0:0). Уступили подопечные тен Хага «Ньюкаслу» (0:1), «Борнмуту» (0:3), «Вест Хэму» (0:2) и «Ноттингем Форест» (1:2).

В результате «Манчестер Юнайтед» спустился на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от идущего на шестом месте «Вест Хэма» составляет три очка. В 20 встречах в первенстве подопечные тен Хага забили только 22 мяча, а пропустили, несмотря на старания Онана, 27 голов.

Ещё «МЮ» вылетел из еврокубков и Кубка лиги Англии, а также недавно избавился от Джейдона Санчо. Как мы помним, у футболиста возник конфликт с тен Хагом. Он вернулся в дортмундскую «Боруссию». Других нападающих манкунианцев активно критикуют. Недавно от бывших легендарных футболистов досталось Маркусу Рашфорду и Расмусу Хойлунду.

У «Тоттенхэма» дела идут гораздо лучше, чем у «красных дьяволов». Он занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от «Вест Хэма» составляет целых пять очков, а отставание от располагающегося на четвёртой строчке «Арсенала» — всего лишь одно очко.

Если бы не травмы, «шпоры» располагались бы ещё выше. В корне изменил их менталитет и игру Ангелос Постекоглу. Необычный подход австралийского специалиста сопутствовал подъёму и значительному прогрессу команды. Она демонстрирует шикарный комбинационный футбол.

Несмотря на огромное количество травм, в последних пяти турах в АПЛ лилово-белые проиграли только «Брайтону» (2:4). Победили они сначала «Ньюкасл» (4:1), «Ноттингем Форест» (2:0), «Эвертон» (2:1), а затем «Борнмут» (3:1). За этот период времени пять мячей забил недавно перенёсший операцию Ришарлисон. Он набрал отменную форму.

Теперь конкуренцию или подспорье Ришарлисону будет составлять Тимо Вернер. «Тоттенхэм» арендовал экс-нападающего «Челси» и «Лейпцига» до конца сезона. А ещё он здорово усилился, подписав защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина. Ради перехода в лондонский клуб румынский футболист отказал «Баварии», которая предлагала зарплату в два раза больше.

Поставить на то, что «Тоттенхэм» не проиграет в предстоящем матче и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. В пользу результативного исхода свидетельствуют статистика команд и история очных встреч. Во всех 10 последних играх на двоих команды забивали не менее двух голов.

В 20 матчах в АПЛ «шпоры» пропустили 29 мячей, что немало, но и забили они 42 гола. Интересно, что лучше лилово-белых на выезде в первенстве выступают только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В 10 играх в гостях они потерпели только два поражения и три раза сыграли вничью.

Единственное — Постекоглу на некоторое время лишился подспорья Ива Биссума и Сон Хын Мина, претендующего на приз лучшему игроку декабря в АПЛ. Полузащитник и нападающий отправились в расположение национальных команд на Кубок Азии и Кубок Африки. Потери, мягко говоря, неприятные. Впрочем, австралийский специалист, кажется, уже наловчился преодолевать проблемы, связанные с кадровым дефицитом.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 14 января 2024 года

«Манчестер Юнайтед» очень нестабилен. Он часто демонстрирует футбол неудовлетворительного качества и проигрывает. Бо́льшая часть лидеров манкунианцев пребывает на спаде. У «Тоттенхэма» всё наоборот. Он радует болельщиков качественной игрой, победами и результативностью. Думается, шпоры как минимум не проиграют и на двоих команды забьют не менее двух мячей.

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.94.