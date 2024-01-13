«Реал» — «Барселона». Беллингем станет частью истории

План Хави на «эль класико» в финале Суперкубка Испании не сработает. Анчелотти хитрее, а Джуд выиграет первый трофей со «сливочными».

14 января состоится матч финала Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех сине-гранатовых оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 14 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч финала Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» (14.01.2024)

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Эль класико» — это огромная палитра эмоций и сумасшедший настрой, а когда это ещё и финал — интересно вдвойне. 14 января на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде в матче за Суперкубок Испании померяются силами мадридский «Реал» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

На предыдущей стадии турнира мадридский «Реал» в дерби победил «Атлетико» (5:3 доп. вр.). Одним из главных героев встречи стал совсем недавно оправившийся от травмы фланговый защитник Даниэль Карвахаль. Он записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Правда, по последней информации, футболист пропустил тренировку за два дня до Суперкубка.

Также от повреждений оправились Винисиус Жуниор, Эдуарду Камавинга, Ферлан Менди и Арда Гюллер. Всем им Карло Анчелотти выделил игровое время в матче с «Атлетико». Благодаря стараниям итальянского специалиста глубина состава и качество футбола «галактикос» становятся всё лучше.

Единственное, что немного расстраивает, — перестал забивать Джуд Беллингем. Установивший несколько рекордов 20-летний полузащитник в последних трёх встречах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Впрочем, Анчелотти недавно отметил, что забивать голы — это не работа англичанина.

С итальянским специалистом, сравнявшимся с Зинедином Зиданом по количеству матчей во главе «сливочных» (263 встречи), нельзя не согласиться. Беллингем привносит монструозный вклад в игру и без результативности. Тем не менее мы уже привыкли, что он регулярно забивает.

В 23 встречах во всех официальных турнирах хавбек записал на свой счёт 17 голов и пять результативных передач. Во встрече с «Атлетико» он провёл на поле все 120 минут. Кстати, обыграв «матрасников», «сливочные» продлили свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 20 матчей.

«Барселона» далеко не так стабильна, как мадридцы. В последних 14 встречах во всех официальных турнирах она одержала только восемь побед. Вничью каталонцы сыграли с «Райо Вальекано» (1:1) и «Валенсией» (1:1), а уступили «Шахтёру» (0:1), «Антверпену» (2:3), как раз «Реалу» (1:2) и «Жироне» (2:4).

В полуфинале Суперкубка Испании каталонцы победили «Осасуну» (2:0). Второй гол они забили лишь в компенсированное ко второму тайму время. Отличился 16-летний Ламин Ямал. Он стал самым молодым футболистом, забившим в Суперкубке Испании. Форвард отличился в возрасте 16 лет 5 месяцев и 29 дней.

Обыграв «Осасуну», каталонцы прервали антирекордную серию. До этого они не могли победить с преимуществом более чем в один мяч на протяжении 20 игр кряду. В преддверии грядущего матча Хави заявил, что даст подопечным установку играть в атакующий футбол и постараться воспользоваться свободными зонами. Он считает, что схема Анчелотти сыграет ключевую роль.

В этом сезоне у Хави многое не получается. Временами его подопечные демонстрируют невнятный футбол, а также нередко испытывают проблемы с реализацией. В 19 турах в чемпионате Испании сине-гранатовые забили только 36 мячей. Восемь из них записал на свой счёт Роберт Левандовски. Бо́льшую часть голов он забил в начале сезона.

В игре поляка отчётливо проглядывается спад. В последних 18 встречах во всех официальных турнирах он забил только пять мячей и отдал одну голевую передачу. Бо́льшая часть результативных действий Левандовского пришлась на долю явных аутсайдеров — «Алавеса», «Альмерии» и «Барбастро».

Поставить на то, что «Реал» одержит победу в основное время, в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24. 7 из 12 последних очных встреч закончились именно так. Ещё одна ознаменовалась победой «сливочных» в дополнительное время.

«Галактикос» в этом сезоне потерпели только одно поражение и три раза сыграли вничью. За этот период времени они забили 64 мяча, а пропустили только 22. Теперь, когда оправились от травм важные игроки, дела у подопечных Анчелотти должны стать ещё лучше.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 14 января 2024 года

«Реал» обыгрывает всех без разбору. Он преуспевает во всех турнирах и очень много забивает. Лидеры «галактикос», в частности Беллингем, пребывают в шикарном тонусе и регулярно делают результат. «Барселона» испытывает серьёзные проблемы с завершением и часто проигрывает во встречах с сильным соперниками. Если в первенстве на домашнем стадионе она уступила «сливочным», то в этот раз тем более вряд ли сумеет избежать поражения.

Ставка: победа «Реала» в основное время за 2.24.