Экспресс на футбол с коэффициентом 9.11: Беллингем и Мбаппе на вершине успеха

14 января последний выходной день, который просто не может не порадовать нас отличным футболом. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.11 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Реал» — «Барселона»

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Реал» и «Барселона» встречаются в очередной раз, чтобы побороться за трофей, который для каждого из них имеет особое значение. Анализируя предматчевую статистику, можно заметить, что обе команды находятся в отличной форме, одержав по нескольку побед в своих последних встречах.

«Реал» показывает сильную игру в атаке, забивая много голов, особенно в последнем матче с «Атлетико», в котором мадридцы забили пять мячей. «Барселона» также не уступает в атакующих действиях, но при этом в нескольких матчах пропускала по два гола, что может сыграть на руку опасному сопернику.

Предыдущие встречи команд показывают некоторое преимущество «Реала» над «Барселоной», однако каталонцы тоже имели успех в играх с мадридцами, причём гораздо чаще в 2023 году, что делает предстоящую игру непредсказуемой.

Учитывая все факторы, включая текущую форму, историю встреч, предполагаем, что встреча получится напряжённой и богатой на голевые моменты. Мы считаем, что победу одержит «Реал», так как мадридцы показали более уверенную игру в обороне в последних матчах, что может быть решающим фактором в матче с таким атакующим соперником, как «Барселона». Ставки на победу «сливочных» принимают за 2.25.

Прогноз на матч «Милан» — «Рома»

«Милан» показывает неплохие результаты, за исключением последнего матча с «Аталантой» в четвертьфинале Кубка Италии, который завершился поражением со счётом 1:2. Тем не менее победы в играх с «Эмполи» и «Кальяри» укрепляют веру в то, что миланцы способны находить свою игру и доминировать над соперником.

С другой стороны, «Рома» проиграла «Лацио» и «Ювентусу» в последних гостевых встречах, что может говорить о возможных трудностях в игре с сильными соперниками вне своего стадиона. Ничья с «Аталантой» и победа над «Кремонезе» показывают способность подопечных Жозе Моуринью к восстановлению, но всё же высокий уровень конкуренции в Серии А требует более стабильных выступлений.

Предыдущие встречи команд также говорят о том, что матчи между «Миланом» и «Ромой» часто бывают напряжёнными и результативными. Последние две встречи завершились разными исходами, что делает предстоящую игру ещё более непредсказуемой.

Учитывая текущую форму команд и фактор домашнего поля для «Милана», можно ожидать, что он постарается взять реванш за последнее поражение и добиться победы. Однако «Рома» наверняка будет бороться до последнего, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Исходя из этого, предполагаем, что матч завершится победой «Милана» с минимальным преимуществом. Ставки на победу «дьяволов» принимают за 2.13.

Прогноз на матч «Ланс» — «ПСЖ»

Исходя из предматчевой статистики и недавних встреч команд, можно предположить, что фаворитом является парижская команда. Клуб под руководством Луиса Энрике показывает стабильные результаты, находясь на вершине турнирной таблицы и обладая отличным составом высококлассных футболистов.

Впрочем, «Ланс», несмотря на не самые уверенные результаты в последних матчах, тоже всё же демонстрирует боевой дух, особенно на домашнем стадионе. В роли хозяев поля футболисты из Ланса смогли одержать важные победы. Хотя понятно, что «ПСЖ» всегда находится на совершенно другом уровне, что было подтверждено в предыдущих встречах между этими соперниками.

Проанализировав последние матчи, можно отметить, что «ПСЖ» неоднократно обыгрывал «Ланс» с достаточно убедительным счётом. Отметим и крупную победу парижан во встрече с «Ревелем» со счётом 9:0 в Кубке Франции, что свидетельствует о наступлении уверенной игровой формы команды.

Исходя из общей картины и нынешней формы команд, мы полагаем, что «ПСЖ» одержит победу. Скорее всего, матч закончится со счётом 3:1 в пользу гостей. Эта встреча обещает быть интересной для фанатов обеих команд, а также для всех любителей футбола, но шансы «Ланса» на успех кажутся довольно призрачными. Хотя голов ждём с обеих сторон. Ставки на победу парижан принимают за 1.90.

Экспресс на матчи 14 января

Ставка 1: победа «Реала» в матче с «Барселоной» за 2.25.

Ставка 2: победа «Милана» в игре с «Ромой» за 2.13.

Ставка 3: победа «ПСЖ» во встрече с «Лансом» за 1.90.

Общий коэффициент: 2.25 Х 2.13 Х 1.90 = 9.11