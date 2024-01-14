«Коламбус» — «Ванкувер». «Русская Тройка» разбушевалась, но толку мало

15 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Коламбус» — «Ванкувер». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэнакс» в основное время можно с коэффициентом 1.65. Успех «Блю Джекетс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус» — «Ванкувер» 15 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Коламбус» — «Ванкувер» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Ванкувер Кэнакс» (15.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

15 января состоятся шесть матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из них на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» местный «Коламбус Блю Джекетс» примет «Ванкувер Кэнакс». Первое вбрасывание запланировано на 21:00 мск.

Последние несколько лет «Коламбус» является одним из главных аутсайдеров НХЛ. Минувший сезон он закончил на предпоследней строчке в сводной таблице. В преддверии текущего розыгрыша руководство «Блю Джекетс» решило произвести смену главного тренера. Должность занял Паскаль Венсан.

Назначение канадского специалиста оказало благотворное влияние на команду. Одним из главных открытий стала российская тройка нападающих — Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Первый в 42 встречах в НХЛ набрал 20 (7+13) очков, второй — 17 (10+7) очков, а третий — 24 (14+10) очка.

Неплохое подспорье форвардам составляет Иван Проворов. В 42 встречах защитник отдал 19 результативных передач, а также записал на свой счёт четыре гола. Одну из шайб он забросил во встрече с «Бостоном» (5:2). Также в этом матче отличились Воронков, Чинахов и Марченко.

Таким образом, ранее упомянутые хоккеисты вписали свои имена в историю лиги. Никогда прежде, даже во времена легендарной пятёрки «Детройта», в одном матче за одну команду не забивали сразу четыре российских игрока. Плохо только, что стараний Воронкова, Чинахова, Маркова и Проворова хватает далеко не всегда.

В 43 встречах «Коламбус» одержал только 13 побед. За этот отрезок времени он забросил 130 шайб, а пропустил 162. «Блю Джекетс» расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Скорее всего, в этом сезоне они тоже не попадут в плей-офф.

У «Ванкувера» дела обстоят намного лучше, чем у «Коламбуса». Ещё с конца прошлого сезона команда стремительно прогрессирует под руководством Рика Токкета, в тренерский штаб которого входит легендарный Сергей Гончар. Россиянин тренирует защитников.

«Кэнакс» идут в лидерах. В 43 встречах они одержали 29 побед, причём 27 из них были добыты в основное время. За этот период времени подопечные Токкета пропустили только 110 шайб, а забросили 165 — больше всех. 27 голов записал на свой счёт Брок Бёзер.

Впрочем, чаще всего результат делает не Безёр, а Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер. На двоих в этом сезоне они набрали уже 115 очков. Швед забросил 22 шайбы и отдал 35 результативных передач, а американец записал на свой счёт 19 голов и 39 ассистов. Оба входят в топ-10 лучших бомбардиров лиги.

К предстоящему матчу «Ванкувер» подходит в отменном тонусе. Только 4 из 15 последних матчей он проиграл. Также «косатки» в овертайме обыграли «Питтсбург» (4:3 ОТ). Во всех остальных случаях одержали победы в основное время. Поставить на то, что они обыграют «Коламбус» с форой (-1.5), можно с коэффициентом 1.95.

Для «Кэнакс» встреча станет шестой подряд на выезде, но это мало о чём говорит. Они лучше всех выступают в гостях. В 24 встречах на выезде «Ванкувер» потерпел только девять поражений. За этот отрезок времени он забросил 89 шайб, а пропустил 67. На наш взгляд, фаворит очевиден.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Коламбус» — «Ванкувер» 15 января 2024 года

Несмотря на старания Паскаля Венсана и российской четвёрки, «Коламбус» остаётся одним из главных андердогов. Он продолжает постоянно проигрывать и много пропускать. «Ванкувер» видится явным фаворитом. У него полный порядок с результативностью и выездами. Лидеры «косаток» пребывают пребывают в отличном тонусе и регулярно забивают.

Ставка: победа «Ванкувера» с форой (-1.5) за 1.95.