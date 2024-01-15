«Миннесота» — «Айлендерс». Капризову нужно время

Россиянин только-только восстановился после травмы. В таком тонусе ему не огорчить Сорокина.

16 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Миннесота» — «Айлендерс». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «дикарей» в основное время можно с коэффициентом 2.27. Успех «островитян» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Айлендерс» 16 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Миннесота» — «Айлендерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Айлендерс» (16.01.2024)

16 января состоятся четыре встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одной из них на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» померяются силами местная «Миннесота Уайлд» и «Нью-Йорк Айлендерс». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Миннесота» отлично провела декабрь, но затем угодила в чёрную полосу. В последних девяти встречах она победила только располагающийся на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» (4:3 ОТ). Также команда в овертайме уступила «Филадельфии» (3:4 ОТ).

Во всех остальных встречах «Миннесота» потерпела поражения в основное время и в результате спустилась на 13-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Несмотря на старания опытнейшего Марка-Андре Флёри и недавно оправившегося от травмы Филипа Густавссона, за этот отрезок времени она пропустила 38 шайб, а забросила только 15.

Отчасти причина неудач кроется в большом количестве травм. Немало пропустил из-за повреждения ассистент капитана клуба Кирилл Капризов. В этом сезоне он принял участие в 35 встречах, в которых забросил 13 шайб и отдал 21 результативную передачу. Его отсутствие болезненно ударило по команде.

Впрочем, недавно Капризов покинул лазарет и принял участие во встрече с «Аризоной». Увы, возвращение россиянина не спасло «дикарей» от крупного поражения — 0:6. В послематчевом интервью один из их лидеров — Матс Цуккарелло — признался, что проигрывать так, да ещё и дома, стыдно.

У «Айлендерс» аналогичная ситуация. С середины ноября до конца декабря они редко теряли очки. В последних же семи встречах команда из Нью-Йорка победила только «Аризону» (5:1) и «Торонто» (4:3 ОТ). Также она проиграла в овертайме «Колорадо» (4:5 ОТ).

С другой стороны, поражениям есть вполне логичное объяснение. В соперниках у «островитян» были пребывающие на подъёме команды и лидеры — «Питтсбург» (1:3), «Вегас» (2:5), возглавляющий турнирную таблицу Восточной конференции «Ванкувер» (2:5) и «Нэшвилл» (1:3).

Кроме того, в пяти из семи встреч подопечные Лэйна Ламберта выступали на выезде. Из-за поражений они спустились в середину турнирной таблицы Восточной конференции. Мотивации у «островитян» предостаточно. Уже сейчас идёт интенсивная борьба за выход в плей-офф. Конкуренция очень высокая.

У «Айлендерс» есть некоторое преимущество в виде надёжного голкипера — Ильи Сорокина. Далеко не первый сезон он тащит команду и восхищает болельщиков невероятными сейвами. В этом сезоне россиянин принял участие в 29 матчах, в которых пропустил 94 шайбы.

Поставить на то, что «островитяне» одержат итоговую победу в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. «Миннесота» наверняка выступит с особым рвением и спортивной злостью, чтобы исправиться за крупное поражение во встрече с «Аризоной».

Однако Густавссону и Капризову наверняка потребуется некоторое время, чтобы набрать форму после травм. Да и команде нужно прийти в себя после череды поражений и игры без одного из ведущих хоккеистов. Клуб из Нью-Йорка на порядок стабильнее и успешнее на дистанции.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Айлендерс» 16 января 2024 года

В ближайшее время «Миннесота» наверняка прибавит и постарается вернуться в победное русло. Однако сделать это будет непросто. «Уайлд» нужно время, а также приложить немало усилий. Несмотря на поражения на последнем отрезке сезона, «Айлендерс» выглядят на порядок увереннее, чем «дикари». С командами из нижней части сводной таблицы НХЛ у них не возникает серьёзных проблем.

Ставка: победа «Айлендерс» в матче за 2.07.