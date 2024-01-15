Питон Стирнс — Дарья Касаткина. Россиянка готова к битве!

13-я ракетка мира отлично знает американку. На этом Открытом чемпионате Австралии она хочет пройти как можно дальше.

16 января 2024 года Питон Стирнс и Дарья Касаткина сыграют в матче первого круга Australian Open в Мельбурне (Австралия). Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.32. Успех американской теннисистки оценивается в 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Питон Стирнс — Дарья Касаткина 16 января 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч Питон Стирнс — Дарья Касаткина не получится упорным. Тотал больше 21.5 гейма идёт за 1.99, а тотал меньше 21.5 гейма — за 1.77. Заключить пари на то, что россиянка выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч Питон Стирнс — Дарья Касаткина (16.01.2024)

В Австралии стартовал первый турнир «Большого шлема» в 2024 году. В женской сетке Australian Open 16 января вступает в борьбу Дарья Касаткина. К матчу 15-й ракетки мира с американской теннисисткой Питон Стирнс приковано огромное внимание болельщиков.

Дарья стоит на пороге больших успехов. В активе россиянки уже есть выход в полуфинал «Ролан Гаррос» и в четвертьфинал Уимблдона. Вот только хардовые покрытия Открытого чемпионата Австралии не слишком подходят под её стиль игры. Максимум, чего сумела добиться 15-я ракетка мира в Мельбурне — выход в третий круг.

В минувшем розыгрыше Australian Open Касаткина сенсационно выбыла после поражения в первом круге. Дарья уступила Вере Грачёвой со счётом 1:6, 1:6. Россиянка сразу же уступила инициативу и допустила много ошибок.

15-я ракетка мира выбрала традиционную систему подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Она приняла участие в турнирах в Брисбене и WTA-500 в Аделаиде. В последнем соревновании Касаткина вышла в финал, в котором уступила чемпионке «Ролан Гаррос» 2017 года Елене Остапенко (3:6, 2:6). Интересно, что соперницы Дарьи по четвертьфиналу и полуфиналу снялись с турнира.

Подобная ситуация характерна для турниров, которые предшествуют «Большому шлему». Теннисистки внимательно относятся к своему физическому состоянию и при малейших подозрениях на травму отказываются от матчей.

На турнире в Брисбене Касаткина прошла два круга и затем проиграла со счётом 1:6, 4:6 набравшей потрясающую форму Арине Соболенко. Вторая ракетка мира действовала на высокой скорости, и Дарья не сумела использовать свои главные козыри.

Тем не менее определённую игровую практику россиянка получила. Кроме того, стало ясно, какие технические приёмы требуют корректировки перед началом Открытого чемпионата Австралии. Касаткина допустила в финале четыре двойные ошибки и точно выполнила только 55% первых подач.

В первом раунде Открытого чемпионата Австралии Дарья Касаткина сыграет с 22-летней Питон Стирнс, которая находится на 48-й строчке в рейтинге WTA. Американская теннисистка также построила подготовку к Australian Open через участие в турнирах на харде.

В Брисбене и Хобарте продемонстрировать свои лучшие качества Питон не удалось. Она выбыла из турниров в первом круге, уступив Камиле Джорджи (7:5, 2:6, 3:6) и Вере Грачёвой (6:7, 6:3, 5:7).

Стирнс в минувшем розыгрыше Australian Open не участвовала. Питон в целом нестабильно выступила на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2023. На «Ролан Гаррос» она выбыла из борьбы в 1/16 финала, а на Уимблдоне не сумела преодолеть первый круг.

Хороший результат американка показала на Открытом чемпионате США и вышла в 1/8 финала. Стирнс оказала достойное сопротивление Маркете Вондроушовой, но уступила — 7:6, 3:6, 2:6.

Дарья Касаткина находится в хорошей форме. Она получила игровую практику и адаптировала свой стиль под хардовое покрытие. Кроме того, на стороне россиянки психологическое преимущество — она обыграла Стирнс в двух последних очных матчах. Перспективно смотрится ставка на победу Касаткиной со счётом 2:0 за коэффициент 1.97.

Прогноз и ставки на матч Australian Open Питон Стирнс — Дарья Касаткина 16 января 2024 года

Касаткина хорошо подготовилась к Открытому чемпионату Австралии, поэтому у россиянки в этом розыгрыше есть шансы пройти дальше третьего круга. Питон Стирнс идеально подходит для разгона на турнире, поскольку Дарья отлично знает слабые места американки и в прошлом сезоне дважды обыграла её на «Ролан Гаррос» (6:0, 6:1) и в Цинциннати (6:2, 6:1).

Ставка: победа Дарьи Касаткиной со счётом 2:0 за 1.97.