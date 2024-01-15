«Торпедо» — «Металлург». Ларионову пора паниковать

Нижегородцы испытывают проблемы во всех линиях и всё глубже погружаются в пучину кризиса.

16 января состоится матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.36. Шансы нижегородцев оценили в 2.80. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург» 16 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Торпедо» — «Металлург» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.66. Ставки на победу нижегородцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.13. Поставить на то, что выиграют матч магнитогорцы, можно за коэффициент 1.87.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург» (16.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 января 2024, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

16 января в матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» сыграет с «Металлургом» на стадионе «Нагорный». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:00 мск.

«Торпедо» проиграло в минувшем матче на выезде московскому «Динамо» (1:6). Нижегородцы уже к четвёртой минуте встречи уступали со счётом 0:3. От такого тяжёлого удара они не смогли оправиться. Перехватить инициативу также не удалось. Гол престижа записал на свой счёт Михаил Орлов.

Подвёл команду голкипер Иван Кульбаков. Вратарь вышел в стартовом составе, но отразил всего один бросок из четырёх. Игорь Ларионов отреагировал немедленно и заменил его на Адама Гуску. Словак отыграл лучше, но также пропустил три шайбы.

Проблема с голкиперами явно тревожит тренерский штаб «Торпедо». Бригаде вратарей нижегородцев не хватает стабильности. Например, перед провальной игрой с бело-голубыми Кульбаков идеально провёл встречу с минским «Динамо». Иван отразил 34 броска и записал в актив свой первый «сухой» матч в текущем розыгрыше КХЛ.

По замыслу Игоря Ларионова помочь Кульбакову и Гуске обрести психологическую устойчивость должен 50-летний Николай Хабибулин. Он работает тренером вратарей в «Торпедо», но был заявлен за команду перед закрытием трансферного окна как игрок. Олимпийский чемпион набирает форму и рассказал, что, возможно, проведёт одну игру в этом сезоне КХЛ.

«Торпедо» после 50 матчей находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 61 очко. Клуб выиграл 29 встреч. Стоит отметить, что дома подопечные Ларионова провели 24 игры, в которых одержали 15 побед.

Игорь Ларионов потерял из-за травмы одного из лидеров нападения Василия Атанасова. 21-летний нападающий восстанавливается по плану и хочет вернуться на лёд ещё до старта плей-офф. В этом розыгрыше КХЛ в его активе 39 очков в 42 матчах. Форвард забросил 19 шайб и сделал 20 результативных передач.

В последних пяти встречах «Торпедо» выступило слабо. Клуб победил «Куньлунь» (3:2 ОТ) и минское «Динамо» (3:0), а уступил «зубрам» (2:5), ЦСКА (2:7) и московскому «Динамо» (1:6).

В свою очередь, «Металлург» в последней встрече на выезде победил «Спартак» (6:2). «Лисы» спокойно выдержали стартовый натиск красно-белых и во втором периоде нашли брешь в обороне соперника. Главным героем матча стал Данила Юров, который забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Стоит отметить и форварда магнитогорцев Никиту Михайлиса, оформившего дубль.

«Металлург» отлично выступил в последних пяти матчах. Команда обыграла СКА (2:1 ОТ), «Локомотив» (5:3), «Сочи» (4:1) и «Спартак» (6:2), а уступила «Нефтехимику» (1:2 ОТ). Подопечные Андрея Разина после 52 матчей находятся на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка.

«Металлург» набирает обороты перед плей-офф. К обороне в последних матчах мало претензий. «Торпедо» нестабильно и с командой Андрея Разина справиться не сможет. Мы считаем, что «лисы» не проиграют и будет тотал больше 4.5 шайбы за 2.23.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург» 16 января 2024 года

Игорь Ларионов признал, что у «Торпедо» наступил игровой кризис, причины которого тренер видит в пробелах подготовки и дисциплины. Наставник нижегородцев отмечает, что постоянно меняются звенья, а это ведёт к отсутствию взаимопонимания в простых ситуациях. Он сказал, что пока не хочет нажимать кнопку паники. Но «Металлург» находится в отличной форме и выиграл четыре матча подряд. Нападение команды в последних встречах легко создаёт опасные моменты и будет держать в напряжении нестабильных вратарей нижегородцев.

Ставка: «Металлург» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.23.