«Хетафе» — «Севилья». Нервы Серхио Рамоса на пределе

16 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Хетафе» — «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «городских» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «нервионцев» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Хетафе» — «Севилья» 16 января 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Хетафе» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Хетафе» — «Севилья» (16.01.2024)

В Испании футбольный сезон в самом разгаре. На 16 января запланированы две встречи 1/8 финала Кубка страны. В самой ранней из них на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» померяются силами местный «Хетафе» и «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Хетафе» проводит очень хороший сезон. Он располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающего шестую строчку «Реала Сосьедад» составляет шесть очков, но у «городских» есть игра в запасе. Они вполне способны побороться за попадание в зону еврокубков.

В последних 13 турах в Примере подопечные Хосе Бордаласа уступили только «Лас-Пальмасу» (0:2) и «Райо Вальекано» (0:2). Причём в обоих случаях они потерпели поражения из-за удалений. Матч с «пчёлами» тёмно-синие вообще доигрывали ввосьмером.

Одну из красных карточек получил Мэйсон Гринвуд за оскорбление арбитра. Нападающему грозит от двух до четырёх матчей дисквалификации. Англичанин очень здорово влился в «Хетафе» и ритм Примеры. В 15 встречах в составе испанского клуба он забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Сообщается, что в трансфере форварда заинтересованы несколько грандов.

В послематчевом интервью Бордалас заявил, что Гринвуд не пытался оскорбить судью. Сообщается, что «Хетафе» постарается подать апелляцию. Ещё одна новость — недавно одноклубником Гринвуда стал полузащитник «Лейпцига» Илаш Мориба. Он будет выступать за тёмно-синих до конца сезона. Единственное — присоединится к команде хавбек только после Кубка африканских наций.

У «Севильи» дела обстоят гораздо хуже, чем у «Хетафе». Она располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Примеры. В 20 встречах в первенстве красно-белые одержали только три победы и семь раз сыграли вничью. Не исключено, что по окончании сезона они вылетят в Сегунду.

Недавняя смена главного тренера не сильно помогла «нервионцам». В последних четырёх матчах в чемпионате Испании под руководством Кике Флореса они победили только располагающуюся в зоне вылета «Гранаду» (3:0). Уступили красно-белые «Атлетико» (0:1), «Атлетику» из Бильбао (0:2) и «Алавесу» (2:3).

Также подопечные Флореса с трудом победили в 1/16 финала Кубка Испании «Расинг» из Ферроля (2:1), который выступает в Сегунде. Им повезло, что соперник остался в меньшинстве на 75-й минуте. «Нервионцы» воспользовались численным преимуществом. Победный гол они забили на 87-й минуте.

Главными проблемами «Севильи» являются низкая результативность и нехватка крепости в обороне. В 20 турах в Примере она забила только 25 мячей. Пропустила, несмотря на старания Серхио Рамоса, 30 голов. Увы, бывший защитник мадридского «Реала» уже далеко не так хорош, как раньше. Однако и спускать на него всех собак не стоит.

У «нервионцев» нет поставленной командной игры. Они часто демонстрируют невнятный безыдейный футбол и терпят поражения. У Флореса пока что не получается отладить механизмы. Поэтому предлагаем поставить на то, что «Хетафе» выйдет в 1/4 финала Кубка Испании, с коэффициентом 1.90.

Совсем недавно команды встречались в чемпионате Испании. Несмотря на то что игра проходила в Севилье, тёмно-синие одержали разгромную победу со счётом 3:0. «Хетафе» реже владел мячом, но он гораздо острее атаковал и нанёс почти в два раза больше ударов, в том числе в створ.

К предстоящей встрече команды подходят в абсолютно разном настроении. «Нервионцы» очень много проигрывают, что наверняка негативно сказывается на атмосфере в раздевалке. Не так давно ранее упомянутый Рамос вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков. Будь у красно-белых всё в порядке, данного инцидента, скорее всего, не было бы.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Хетафе» — «Севилья» 16 января 2024 года

«Хетафе» набрал отличный ход на последнем отрезке сезона. Если на выезде у него получилось разгромить «Севилью», то дома он тем более должен победить. «Нервионцы» продолжают искать свою игру, постоянно проигрывать и часто пропускать. Сдаётся, в следующую стадию турнира им пройти не удастся.

Ставка: «Хетафе» выйдет в 1/4 финала за 1.90.