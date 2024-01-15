«Ювентус» — «Сассуоло». Миранчук начал, Аллегри продолжит!

16 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Сассуоло». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.46. Успех чёрно-зелёных оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Сассуоло» 16 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Сассуоло» (16.01.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также 19 туров Серии А. 16 января состоится встреча, которая завершит программу 20-го тура первенства. На стадионе «Альянц» в Турине померяются силами местный «Ювентус» и «Сассуоло». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В этом сезоне туринцы уступили как раз только «Сассуоло» (2:4), на выезде. Также они четыре раза сыграли вничью. «Старая синьора» расположилась на второй строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» составляет пять очков, но у неё есть ещё игра в запасе.

Преуспевают подопечные Массимилиано Аллегри не только в чемпионате, но и в Кубке Италии. Они с непринуждённой лёгкостью вышли в полуфинал, уверенно победив на предыдущих стадиях «Салернитану» (6:1) и «Фрозиноне» (4:0). Главным героем последней игры стал Аркадиуш Милик. Он оформил хет-трик.

Во встрече с «Фрозиноне» поляк забил больше, чем за полсезона. Зачастую раньше Аллегри выпускал его в самой концовке. В послематчевом интервью Милик заявил, что не считает себя резервистом. В любом случае его подъём благоприятно отразится на глубине и качестве состава «Юве».

Также должно улучшить данные компоненты приобретение бывшего полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона. Сообщается, что «бьянконери» находятся в шаге от подписания выступающего за «Аль-Иттифак» 33-летнего англичанина на правах 18-месячной аренды.

По информации СМИ, Аллегри хочет усилить команду Хендерсоном по трём причинам. Тренер считает, что англичанин добавит игрового баланса, быстро адаптируется к ритму Серии А, а также станет примером профессиональной этики для более молодых футболистов «старой синьоры».

«Сассуоло» после хорошего начала сезона заметно сбавил обороты. В последних 13 турах в Серии А он победил только «Эмполи» (4:3) и «Фиорентину» (1:0). В игре с «лилиями» чёрно-зелёным повезло. Соперник полностью провалил первую половину матча, но в концовке активизировался и только из-за Андреа Консильи не зацепился за очки. Голкипер парировал пенальти, а также совершил невероятный сейв.

Вничью подопечные Алессио Дионизи сыграли с «Лечче» (1:1), «Болоньей» (1:1), «Салернитаной» (2:2) и «Удинезе» (2:2). В 13 встречах они забили только 14 мячей, а пропустили 21. Команде уже традиционно постоянно не хватает надёжности в обороне. Она регулярно и много пропускает.

Из Кубка Италии чёрно-зелёные вылетели, уступив на стадии 1/4 финала «Аталанте» (1:3). Разгрома им удалось избежать лишь в самой концовке благодаря грубой ошибке вратаря соперника Хуана Муссо, который неудачно вынес мяч от ворот. Бергамаски вполне могли забить больше. Они смотрелись на порядок лучше.

Хороший шанс отличиться был у Алексея Миранчука, но после его удара пяткой мяч угодил в перекладину. К слову, россиянин всё равно стал одним из главных героев встречи. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу. Поставить на то, что «Ювентус» обыграет «Сассуоло» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42.

История очных встреч говорит о том, что чёрно-зелёные являются одним из самых неудобных соперников для «старой синьоры». Неоднократно им удавалось отобрать очки и доставить немало проблем «бьянконери». Тем не менее результаты выступлений команд на последнем отрезке сезона предвосхищают уверенную победу хозяев.

К игре подопечные Аллегри подходят с 16-матчевой беспроигрышной серией. За этот отрезок времени они пропустили всего лишь семь мячей, а забили 28. Дома в этом сезоне туринцы только два раза потеряли очки — в игре с лидирующим «Интером» (1:1) и ставшей одним из главных открытий «Болоньей» (1:1).

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Сассуоло» 16 января 2024 года

«Ювентус» набрал потрясающий ход. Прагматичный подход Аллегри продолжает приносить плоды. «Старая синьора» очень редко пропускает, стабильно добывает хорошие результаты и идёт в лидерах. «Сассуоло», напротив, заметно сбавил. В последнее время он часто демонстрирует невнятную игру, много пропускает и часто проигрывает.

Ставка: «Ювентус» победит и не пропустит за коэффициент 2.42.