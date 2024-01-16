Экспресс на КХЛ с коэффициентом 7.99: Разин, Жамнов и Билялетдинов выстоят!

Под натиском команд, которые находятся в кризисе, продержаться всегда тяжело.

На 16 января запланировано большое количество игр в регулярном сезоне КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.99 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 января 2024, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» переживает не лучшие времена, потерпев поражения в последних матчах, в то время как «Металлург» находится на подъёме, выиграв большинство из недавних встреч.

Исходя из предыдущих игр команд, можно заметить, что «лисы» часто выходили победителями, что подтверждает их преимущество. Учитывая текущее состояние команд и их последние результаты, наш прогноз заключается в том, что «Магнитка» продолжит свою успешную серию и одержит победу в предстоящем матче.

Хотя «Торпедо» будет играть дома и, возможно, проявит все свои сильные стороны перед болельщиками. Вот только недавние поражения, особенно в игре с московским «Динамо», могут негативно сказаться на моральном состоянии автозаводцев.

Ожидается, что гости будут доминировать на льду благодаря своей сильной атаке и крепкой обороне. «Торпедо», возможно, сможет забросить пару шайб, но для победы этого будет недостаточно. Болельщикам предстоит наблюдать за напряжённой игрой с обилием моментов и активной борьбой за каждый отрезок льда. Поэтому наша ставка на победу «Металлурга» за 2.10.

Прогноз на матч «Спартак» — «Витязь»

«Спартак» в последнее время показывает не самые стабильные результаты, часто проигрывая. Поражения от команд, занимающих первые места в турнирной таблице, говорят о том, что «Спартаку» явно не хватает надёжности в защите и эффективности в атаке в последнее время. Такие результаты могут сказаться на моральном состоянии москвичей и на их боевом духе.

С другой стороны, «Витязь», хоть и проиграл несколько последних матчей, в последней встрече смог победить «Локомотив», что может свидетельствовать о восстановлении после серии неудач. Этот факт может повысить уверенность хоккеистов в своих силах. Всё же победа над одним из лидеров КХЛ после затяжной серии неудач по-хорошему раскрепощает и поднимает настроение.

Если принимать во внимание всё вышеизложенное, наш прогноз склоняется к победе хозяев льда. «Спартак» будет стремиться восстановить свою репутацию после серии поражений, а поддержка болельщиков на домашнем стадионе должна добавить команде уверенности.

Предполагаем, что встреча завершится победой «Спартака». Однако не стоит сбрасывать со счетов «Витязь», который, будучи аутсайдером, может проявить характер и серьёзно осложнить задачу красно-белых. В целом болельщиков ждёт увлекательная игра с активной борьбой и обилием моментов у ворот. Ставки на победу «Спартака» и тотал больше 4.5 шайбы предлагают за коэффициент 1.95.

Прогноз на матч «Сочи» — «Ак Барс»

«Ак Барс» демонстрирует стабильные результаты в последних матчах, одержав победу в четырёх из пяти встреч и проиграв лишь один раз со счётом 1:3. «Сочи» же потерпел поражение уже в 15 встречах подряд, что свидетельствует о серьёзных проблемах в клубе.

История личных встреч также указывает в пользу «Ак Барса», который выиграл четыре из пяти последних матчей у «Сочи». Учитывая текущую форму команд, а также их последние результаты, можно предположить, что казанский клуб сможет одержать победу.

Ожидается, что игра будет скорее построена от защиты со стороны «Сочи», хоккеисты которого попытаются не допустить разгромного поражения, но «Ак Барс» обладает достаточным потенциалом, чтобы преодолеть защитные редуты соперника.

Ожидается, что гости будут контролировать ход игры, диктовать свои условия и в итоге закрепят успех заброшенными шайбами. В то же время хозяева, хоть и уступят в этой встрече, но проявят характер и смогут забить хотя бы гол. Наша ставка на победу «Ак Барса» с форой (-1.5) за 1.95.

Экспресс на матчи 16 января

Ставка 1: победа «Металлурга» в матче с «Торпедо» за 2.10.

Ставка 2: победа «Спартака» в матче с «Витязем» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.95.

Ставка 3: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 1.95.

Общий коэффициент: 2.10 Х 1.95 Х 1.95 = 7.99.