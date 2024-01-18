«Барыс» — ЦСКА. Сергей Фёдоров теряет надежду

Армейцы с большим трудом находят мотивацию для игры в регулярке, но смогут ли они прибавить в плей-офф?

19 января состоится матч КХЛ «Барыс» — ЦСКА. Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.65. Шансы казахстанцев оценили в 4.20. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — ЦСКА 19 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Барыс» — ЦСКА получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ставки на победу казахстанцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.95. Поставить на то, что выиграют москвичи, можно за коэффициент 1.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Барыс» — ЦСКА (19.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 января 2024, пятница. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

19 января в матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» сыграет с ЦСКА на стадионе «Барыс-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 16:30 мск.

«Барыс» победил в минувшем матче дома «Салават Юлаев» (3:2 Б). «Снежные барсы» предельно аккуратно играли в обороне и реализовали два опасных момента. Но соперник сумел перехватить инициативу и восстановил паритет. Исход серии послематчевых буллитов решил точный бросок Понтуса Оберга.

Хорошо провёл матч голкипер казахстанцев Шутов. В отсутствие травмированного Эдди Паскуале он первый номер клуба. Андрей — очень талантливый вратарь, который отлично зарекомендовал себя надёжной игрой за сборную Казахстана.

Весьма вероятно, что на сыгранности «снежных барсов» сказалась частая смена тренеров. Олег Болякин — уже третий наставник «Барыса» в этом сезоне КХЛ. Напомним, до него командой управляли Андрей Скабелка и Галым Мамбеталиев.

«Барыс» после 51 матча находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка. Клуб выиграл 17 встреч. Стоит отметить, что дома подопечные Болякина провели 23 игры, в которых одержали 11 побед.

«Снежные барсы» потеряли из-за травмы одного из лидеров команды Романа Старченко. 37-летний нападающий провёл практически всю карьеру за «Барыс», исключая минувший розыгрыш КХЛ, в котором он выступал за московский «Спартак». В этом сезоне ветеран забил три гола и сделал 11 передач.

В последних пяти встречах «Барыс» выступил плохо. Клуб победил только «Салават Юлаев» (3:2 Б), а уступил «Трактору» (1:5), уфимцам (3:5), «Ак Барсу» (0:1 Б) и «Ладе» (0:3).

В свою очередь, ЦСКА в последней встрече на выезде уступил «Авангарду» (1:4). «Ястребы» застали врасплох армейцев в первом периоде, забросив три шайбы. После перерыва подопечные Сергея Фёдорова сократили разрыв, но восстановить паритет не смогли. Им явно не хватает концентрации, команда с большим трудом находит мотивацию.

ЦСКА слабо выступил в последних пяти матчах. Команда обыграла «Куньлунь» (4:3) и «Торпедо» (7:2), а уступила московскому «Динамо» (2:4), «Автомобилисту» (2:3) и «Авангарду» (1:4). Подопечные Сергея Фёдорова после 51 матча находятся на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков.

У «Барыса» остались призрачные шансы на выход в плей-офф. Команда находится в плохой форме, и есть проблемы с мотивацией, но на встречу с обладателем Кубка Гагарина «снежные барсы» наверняка настроятся. Да и у подопечных Сергея Фёдорова текущий сезон КХЛ складывается сложно. Мы считаем, что встреча будет упорной. Предлагаем ставку на победу «Барыса» с форой (+1) за 1.92.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — ЦСКА 19 января 2024 года

Встреча с ЦСКА — отличный повод продемонстрировать самоотдачу. На один матч с обладателем Кубка Гагарина «снежные барсы» соберутся. В свою очередь, армейцы нестабильны. Кроме того, подопечные Фёдорова оставили много сил и эмоций в Омске, их будет не хватать в Астане. Да и в целом армейцы играют в текущем розыгрыше КХЛ без мотивации. Весьма вероятно, что их теперь заводит только плей-офф.

Ставка: победа «Барыса» с форой (+1) за 1.92.