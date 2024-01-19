«Сельта» — «Реал Сосьедад». Арсену Захаряну тяжело

Альгуасилю не хватает его атакующих действий, чтобы решить проблемы с результативностью.

20 января состоится матч 21 тура Примеры «Сельта» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.35. Шансы «небесных» оценили в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сельта» — «Реал Сосьедад» 20 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Сельта» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура «Сельта» — «Реал Сосьедад» (20.01.2024)

Возвращаемся к чемпионату Испании. В одном из матчей 21-го тура Примеры «Сельта» будет принимать «Реал Сосьедад» на стадионе «Балаидос». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

«Небесные» проводят очень тяжёлый сезон и располагаются лишь на 16-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала 17 очков в 20 встречах, одержав только три победы и потерпев девять поражений. «Кельты» забили 21 мяч, пропустив 30. От зоны вылета их отделяют всего лишь два очка.

В последних пяти матчах в первенстве «Сельта» победила «Гранаду» (1:0), «Бетис» (2:1), завершила вничью встречи с «Райо Вальекано» (0:0) и «Мальоркой» (1:1), а проиграла «Вильярреалу» (2:3). Похоже на то, что «кельты» постепенно прибавляют.

К тому же они вышли в 1/4 финала Кубка Испании. На предыдущих стадиях «небесные» обыграли «Аморебьету» (4:2) и «Валенсию» (3:1). Стоит также отметить, что «Сельта» стабильно пропускает минимум гол в последних пяти матчах во всех турнирах. Но она уверенно компенсирует этот недостаток отличной атакой.

«Реал Сосьедад» проводит отличный сезон. Он занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 32 очка. Команда отстаёт от занимающей четвёртую строчку «Барселоны» на девять очков. Сократить такое отставание будет сложно. В этом розыгрыше бело-голубые выиграли 8 из 20 встреч в Ла Лиге, завершив столько же игр вничью.

Подопечные Иманола Альгуасиля в последних пяти матчах разгромили «Вильярреал» (3:0), завершили вничью игры с «Бетисом» (0:0), «Кадисом» (0:0) и «Алавесом» (1:1). Проиграл «Реал Сосьедад» «Атлетику» со счётом 1:2. В целом результаты клуба выглядят более-менее стабильными. Команда старается придерживаться давно работающей схемы и тактики.

Также бело-голубые вышли в четвертьфинал Кубка Испании. На предыдущих стадиях они победили «Малагу» (1:0) и «Осасуну» (2:0). Ждут улучшения результативности в «Реале Сосьедад» от Арсена Захаряна. В этом сезоне россиянин сделал всего лишь одну результативную передачу. Однако Альгуасиль доверяет талантливому футболисту и предоставляет достаточно много игрового времени.

С целью улучшения результативности «Реал Сосьедад» подписал нападающего «Униона» из Берлина – Шеральдо Бекера. В этом розыгрыше Бундеслиги 28-летний футболист провёл 18 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

В последних трёх очных встречах обе команды забивали, а две завершились вничью. Судя по всему, этот матч не будет сильно отличаться от предыдущих. «Кельты» серьёзно прибавили, а «Реалу Сосьедад» не хватает мощи в нападении. Если на один гол бело-голубые сподобятся, то вряд ли смогут забить ещё. Да и у «небесных» не всё в порядке в защите, поэтому ставим на обе забьют за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Сельта» — «Реал Сосьедад» 20 января 2024 года

«Кельты» набрали хорошую форму. Они набирают очки почти в каждой последней встрече, стараются стабильно забивать, но очень много пропускают. В свою очередь, «Реал Сосьедад» страдает из-за нехватки ресурсов и остроты в нападении, но как минимум на гол благодаря слабой обороне «небесных» он сподобится. Нашей ставкой будет обе забьют за 2.10.

Ставка: обе забьют за 2.10.