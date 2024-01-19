«Удинезе» — «Милан». Пулишич заставит болельщиков гордиться

Иначе и быть не может. «Дьяволы» ещё себя проявят, а мотивации у американца не занимать.

20 января состоится матч 21-го тура Серии А «Удинезе» — «Милан». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.94. Шансы «маленьких зебр» оцениваются в 4.35. На ничью дают коэффициент 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура Серии А «Удинезе» — «Милан» 20 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Удинезе» — «Милан» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Серии А «Удинезе» — «Милан» (20.01.2024)

Игра 21-го тура Серии А «Удинезе» — «Милан» начнётся 20 января на стадионе «Дачия Арена». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Маленькие зебры» в минувшем матче в Серии А сыграли вничью на выезде с «Фиорентиной» (2:2). Они с первых минут пошли вперёд и удивили соперника, который рассчитывал на иной сценарий. «Удинезе» вёл в счёте незадолго до окончания игры, но очередная ошибка в обороне позволила «лилиям» восстановить паритет, реализовав пенальти.

Подопечные Габриэле Чоффи неплохо отыграли в позиционном нападении. Они старались максимально быстро проходить центр поля и задействовать фланги для создания опасных моментов. Важную роль в тактической схеме «Удинезе» выполняют Санди Ловрич и Лазар Самарджич.

Чоффи возглавил «маленьких зебр» в октябре прошлого года. К решительным изменениям руководство клуба подтолкнула плохая игра. Наставник сумел остановить кризис и постепенно выводит «Удинезе» из опасной зоны.

Тем не менее регулярные ошибки допускает оборона, которая явно нуждается в усилении. Не может помочь клубу из-за травмы бывший игрок ЦСКА Яка Бийол. В текущем розыгрыше Серии А словенец провёл 13 встреч, но результативными действиями отметиться не сумел.

«Удинезе» слабо проводит этот сезон. Команда находится на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков в 20 матчах. Клуб выиграл две встречи и 12 завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «маленькие зебры» провели 10 матчей, в которых одержали одну победу.

В последних пяти встречах в Серии А подопечные Габриэле Чоффи выступили неплохо. Они победили «Болонью» (3:0), завершили вничью игры с «Сассуоло» (2:2), «Торино» (1:1) и «Фиорентиной» (2:2), а проиграли «Лацио» (1:2). Четыре из этих матчей заканчивались тоталом больше 2.5 мяча.

«Милан» в минувшем туре Серии А дома обыграл «Рому» (3:1). «Россонери» настойчиво расшатывали оборону соперника и нанесли 17 ударов по воротам. Главным героем встречи стал Оливье Жиру. Француз забил гол и сделал результативную передачу. Отметим, что поражение дорого стоило наставнику римлян — Жозе Моуринью был отправлен в отставку.

Миланцы отлично выступили в последних пяти встречах в Серии А. Клуб победил «Монцу» (3:0), «Сассуоло» (1:0), «Эмполи» (3:0) и «Рому» (3:1), а матч с «Салернитаной» (2:2) завершил вничью. Отметим, что четыре из этих матчей заканчивались тоталом больше 2.5 мяча.

«Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 42 очка в 20 встречах. Клуб выиграл 13 матчей и три встречи завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «россонери» провели 10 игр, в которых одержали пять побед.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в интервью рассказал, что не надо записывать его команду в состав участников гонки за титул. Наставник рад хорошему выступлению своих подопечных в первом круге и уверен в их способности качественно прибавить в решающих матчах.

Стефано Пиоли сумел найти оптимальную схему для команды, в которой лидеры максимально используют свои козыри. Хотя «Удинезе» остановил падение, но до сбалансированной игры клубу ещё далеко. Рассмотрим ставку на то, что «Милан» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча, за коэффициент 2.39.

Показывает неплохие результаты Пулишич. Для американца это первый сезон за «дьяволов». В 18 матчах в Серии А он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. В недавнем интервью футболист сказал, что он и его одноклубники ещё заставят болельщиков гордиться.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Милан» 20 января 2024 года

«Милан» в отличной форме и вполне способен не проиграть «Удинезе». «Маленькие зебры» дома победили всего в одном матче из 10, но часто играли вничью. В последних встречах Серии А команды действуют результативно, но ошибаются в защите.

Ставка: «Милан» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.39.