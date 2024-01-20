«Сент-Луис» — «Вашингтон». Овечкин вернулся, и этим всё сказано

21 января состоится матч «Сент-Луис» — «Вашингтон». Начало игры — в 4:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Блюз» можно с коэффициентом 2.15. Шансы «Кэпиталз» оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сент-Луис» — «Вашингтон» 21 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Сент-Луис» — «Вашингтон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.05. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.55. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сент-Луис» — «Вашингтон» (21.01.2024)

Продолжается регулярный сезон НХЛ. 21 января «Сент-Луис» будет принимать на арене «Энтерпрайз-центр» «Вашингтон». Начало игры запланировано на 4:00 мск.

«Блюз» занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 44 очка. Они выиграли 21 из 43 встреч, забросив 122 шайбы, а пропустив 140. От восьмой строчки команду отделяют шесть очков. Ещё не всё потеряно, и можно пробиться в плей-офф. Времени на выполнение этой задачи достаточно.

«Ноты» проиграли три последние встречи. Они уступили «Бостону» (3:4 ОТ), «Филадельфии» (2:4) и как раз в минувшем матче с «Вашингтоном» потерпели поражение со счётом 2:5. Плохи дела у клуба в обороне, из-за которой он так часто и много пропускает. Пять последних матчей с участием «Сент-Луиса» завершились тоталом больше 5.5 шайбы.

Павел Бучневич в этом розыгрыше принял участие в 41 встрече. Он забросил 13 шайб, а также отдал 19 результативных передач. Набрал своё первое очко в текущем сезоне молодой Никита Александров, сделав ассист. Вместе с Алексеем Торопченко (6+4) он по-прежнему находится в четвёртом звене.

«Вашингтон» тоже не попадает в зону плей-офф. Он располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков. Команда отстаёт от «Тампа-Бэй» с восьмой строчки всего лишь на одно очко. При этом у «столичных» есть две игры в запасе.

«Кэпиталз» одержали победы в 22 из 43 встреч, забросили 106 шайб, а пропустили 127. Они остаются худшей командой на Востоке по забитым голам. Временами кажется, что подопечные Спенсера Карбери прибавляют, но это ощущение быстро проходит, как только они возвращаются к поражениям.

«Столичные» одержали победы в трёх из пяти последних встреч. Они обыграли «Рейнджерс» (3:2), «Анахайм» (2:0) и как раз «Сент-Луис» (5:2). Впервые с 1 декабря подопечные Карбери забросили пять шайб в одной игре. Особенно выделился Ти Джей Оши, оформив хет-трик. Однако сам хоккеист отдал должное Строуму и Пасиоретти, ставшим его ассистентами. Американец рассказал, что между ними возникла «химия», что проявляется даже в мелких перепасовках.

Также автором одной результативной передачи стал Овечкин. Эта встреча стала для Александра первой после трёх пропущенных матчей из-за травмы. Он рассказал, что чувствует себя хорошо после возвращения. По словам россиянина, с каждым касанием шайбы он будто сбрасывал груз с плеч. Оши капитан «Вашингтона» назвал очень горячим и добавил, что ему стараются просто отдавать шайбу, чтобы он забивал.

Таким образом, результативная серия Овечкина насчитывает уже семь матчей. Остался доволен выступлением своих подопечных и тренер «Кэпиталз». Спенсер Карбери отметил, что клуб начинает прибавлять от игры к игре. В таком случае ему будет по силам ещё раз обыграть «Сент-Луис». Ставки на это принимают за 2.75.

Прогноз и ставки на матч «Сент-Луис» — «Вашингтон» 21 января 2024 года

Возвращение Овечкина в состав только взбодрило команду. Она одержала разгромную победу во встрече с «Сент-Луисом» и попытается повторить это в очередной раз. «Кэпиталз» действительно постепенно прибавляют, у них хорошие шансы пробиться в плей-офф. «Нотам» будет гораздо сложнее, учитывая их отставание от восьмёрки лучших на Западе, а также последние результаты. Наша ставка на победу «Вашингтона» за 2.75.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.75.