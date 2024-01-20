Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси. Первая защита вызывает беспокойство

Ещё неизвестно, у кого останется титул чемпиона после этого поединка.

В ночь с 20 по 21 января в главном поединке турнира UFC 297 померяются силами чемпион организации в среднем весе Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси. Не обошлось без небольшого конфликта. Американца возмутили слова, сказанные соперником о его трудном детстве.

Стрикленд даже пригрозил дю Плесси расправой. Впрочем, мотивации у Шона и Дрикуса предостаточно. На кону звание чемпиона организации в среднем весе. Южноафриканский боец пообещал, что либо привезёт пояс домой, либо падёт, пытаясь сделать это.

Когда бой Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси

Бой за звание чемпиона в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси состоится в ночь с 20 по 21 января 2024 года в Торонто (Канада).

Во сколько начало боя Стрикленд — дю Плесси

Предполагается, что поединок между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси начнётся не раньше 7:30 мск 21 января 2024 года.

По какому каналу покажут бой Стрикленд — дю Плесси

Официальная трансляция поединка Стрикленд — дю Плесси пройдёт на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Шону Стрикленду. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.76. Шансы Дрикуса дю Плесси оценили коэффициентом 2.16. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси

Для Шона предстоящая защита звания чемпиона UFC в средней весовой категории станет первой. Титул он добыл, сенсационно победив Исраэля Адесанью. Стайлбендер ничего не сумел противопоставить грамотной защите американца и в итоге уступил единогласным решением судей.

Недавно Адесанья поделился мнением, что джеб Стрикленда неооценён. Новозеландец подчеркнул, что никогда не относился к нему легко. Стиль Шона довольно прост и понятен. Однако нельзя не отметить, что он весьма эффективен. Кроме того, Тарзан иногда умеет удивлять и ставить соперников в очень трудное положение.

Стрикленд трудолюбив, прямолинеен и старается быть честным. Недавно он признался, что не считает себя величайшим в мире. Однако также он отметил, что лучше всех умеет защищаться от ударов в голову. В предстоящем бою над американцем нависнет несколько иная угроза.

Дю Плесси очень хорош в борьбе. На профессиональном уровне он провёл 22 поединка, в которых одержал 20 побед. 10 из них южноафриканский боец выиграл сдачей и девять — нокаутом. Только один раз бой с его участием дошёл до решения судей — с Брэдом Таваресом.

В преддверии встречи Стрикленд заявил, что поединок с дю Плесси будет сложнее, чем бой с Исраэлем Адесаньей. Он отметил, что Дрикус является очень неудобным соперником. Особое вниманием Шон уделил непредсказуемости южноафриканского бойца. Также он сказал, что тот любит драться.

Дрикус получил титульник не за красивые глаза. Он способен доставить проблемы любому сопернику, воспользовавшись своими сильными сторонами. В последнем поединке дю Плесси уверенно победил Роберта Уиттакера (технический нокаут во втором раунде).

Интересно, что победитель грядущего поединка практически наверняка вскоре встретится с непобеждённым бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Организация обещала ему титульный бой. Вопрос только в том, кто будет в соперниках — Стрикленд или дю Плесси?

На что ставить?

Встреча обещает получиться напряжённой и очень интересной. Стрикленд и дю Плесси — разноплановые бойцы, что добавляет интриги. Встреча наверняка будет яркой и интенсивной. Однако думаем, она продлится больше 2.5 раунда. Сделать ставку на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

Полагаем, ключевую роль в поединке сыграет прагматичная защита Стрикленда, в частности от тейкдаунов. Она помогла выиграть у Адесаньи и значительно увеличивает шансы американца на победу в предстоящей встрече. Впрочем, дю Плесси определённо не стоит списывать со счетов.

Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.84.