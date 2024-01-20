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Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси, прогноз на бой UFC 21 января 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси. Первая защита вызывает беспокойство
Михаил Коробов
Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси: прогноз на бой
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Ещё неизвестно, у кого останется титул чемпиона после этого поединка.

В ночь с 20 по 21 января в главном поединке турнира UFC 297 померяются силами чемпион организации в среднем весе Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси. Не обошлось без небольшого конфликта. Американца возмутили слова, сказанные соперником о его трудном детстве.

Стрикленд даже пригрозил дю Плесси расправой. Впрочем, мотивации у Шона и Дрикуса предостаточно. На кону звание чемпиона организации в среднем весе. Южноафриканский боец пообещал, что либо привезёт пояс домой, либо падёт, пытаясь сделать это.

Когда бой Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси

Бой за звание чемпиона в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси состоится в ночь с 20 по 21 января 2024 года в Торонто (Канада).

Во сколько начало боя Стрикленд — дю Плесси

Предполагается, что поединок между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси начнётся не раньше 7:30 мск 21 января 2024 года.

По какому каналу покажут бой Стрикленд — дю Плесси

Официальная трансляция поединка Стрикленд — дю Плесси пройдёт на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Шону Стрикленду. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.76. Шансы Дрикуса дю Плесси оценили коэффициентом 2.16. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси

UFC 2024. UFC 297, Торонто, Канада
Шон Стрикленд - Дрикус Дю Плесси
21 января 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Шон Стрикленд
Не началось
Дрикус Дю Плесси

Для Шона предстоящая защита звания чемпиона UFC в средней весовой категории станет первой. Титул он добыл, сенсационно победив Исраэля Адесанью. Стайлбендер ничего не сумел противопоставить грамотной защите американца и в итоге уступил единогласным решением судей.

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Недавно Адесанья поделился мнением, что джеб Стрикленда неооценён. Новозеландец подчеркнул, что никогда не относился к нему легко. Стиль Шона довольно прост и понятен. Однако нельзя не отметить, что он весьма эффективен. Кроме того, Тарзан иногда умеет удивлять и ставить соперников в очень трудное положение.

Стрикленд трудолюбив, прямолинеен и старается быть честным. Недавно он признался, что не считает себя величайшим в мире. Однако также он отметил, что лучше всех умеет защищаться от ударов в голову. В предстоящем бою над американцем нависнет несколько иная угроза.

Дю Плесси очень хорош в борьбе. На профессиональном уровне он провёл 22 поединка, в которых одержал 20 побед. 10 из них южноафриканский боец выиграл сдачей и девять — нокаутом. Только один раз бой с его участием дошёл до решения судей — с Брэдом Таваресом.

В преддверии встречи Стрикленд заявил, что поединок с дю Плесси будет сложнее, чем бой с Исраэлем Адесаньей. Он отметил, что Дрикус является очень неудобным соперником. Особое вниманием Шон уделил непредсказуемости южноафриканского бойца. Также он сказал, что тот любит драться.

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Дрикус получил титульник не за красивые глаза. Он способен доставить проблемы любому сопернику, воспользовавшись своими сильными сторонами. В последнем поединке дю Плесси уверенно победил Роберта Уиттакера (технический нокаут во втором раунде).

Интересно, что победитель грядущего поединка практически наверняка вскоре встретится с непобеждённым бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Организация обещала ему титульный бой. Вопрос только в том, кто будет в соперниках — Стрикленд или дю Плесси?

На что ставить?

Встреча обещает получиться напряжённой и очень интересной. Стрикленд и дю Плесси — разноплановые бойцы, что добавляет интриги. Встреча наверняка будет яркой и интенсивной. Однако думаем, она продлится больше 2.5 раунда. Сделать ставку на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

Полагаем, ключевую роль в поединке сыграет прагматичная защита Стрикленда, в частности от тейкдаунов. Она помогла выиграть у Адесаньи и значительно увеличивает шансы американца на победу в предстоящей встрече. Впрочем, дю Плесси определённо не стоит списывать со счетов.

Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.84.

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