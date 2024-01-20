«Реал» — «Альмерия». Беллингем возьмёт пальму первенства

21 января состоится матч 21-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Альмерия». Начало – в 18:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.15. Шансы красно-белых оцениваются в 16.25. На ничью дают коэффициент 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Альмерия» 21 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Реал» Мадрид — «Альмерия» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Альмерия» (21.01.2024)

Игра 21-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Альмерия» начнётся 21 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток раздастся в 18:15 мск.

«Сливочные» в минувшем матче в Примере победили дома «Мальорку» (1:0). «Островитяне» выстроили плотную оборонительную линию и сдерживали атаки «Реала» до 78-й минуты. Лука Модрич отлично исполнил угловой, а Антонио Рюдигер забил гол. Соперник постарался восстановить паритет, но подопечные Карло Анчелотти спокойно отразили все атаки.

«Реал» хорошо отыграл в позиционном нападении, несмотря на то что не сумел реализовать много опасных моментов. В линии атаки у «сливочных» собраны отличные исполнители во главе с Джудом Беллингемом. Он забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в текущем розыгрыше Примеры.

Мадридцы пополнили клубный музей очередным трофеем. Они выиграли Суперкубок Испании. В полуфинале подопечные Карло Анчелотти победили «Атлетико» (5:3 ДВ), продемонстрировав отличную игру в атаке. В решающем матче «Реал» обыграл «Барселону» (4:1). Но в минувшей встрече Кубка Испании подопечные Анчелотти уступили «матрасникам» (2:4 ДВ).

«Сливочные» хорошо проводят этот сезон в чемпионате Испании. Команда находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 19 матчах. Клуб выиграл 15 встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Реал» не проигрывал в Примере.

В последних пяти встречах в чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти выступили отлично. Они победили «Гранаду» (2:0), «Вильярреал» (4:1), «Алавес» (1:0) и «Мальорку» (1:0), а матч с «Бетисом» (1:1) завершили вничью.

«Альмерия» в минувшем туре Примеры дома сыграла вничью с «Жироной» (0:0). Клуб сумел нейтрализовать опасное нападение соперника, поэтому у Артёма Довбика не было явных голевых моментов. Красно-белые сами организовали несколько атак, нанесли 20 ударов, но забить не смогли.

Подопечные Гаиски Гаритано плохо выступили в последних пяти встречах в чемпионате Испании. Клуб завершил вничью игры с «Мальоркой» (0:0) и «Жироной» (0:0), а матчи с мадридским «Атлетико» (1:2), «Барселоной» (2:3) и «Осасуной» (0:1) проиграл.

«Альмерия» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав шесть очков в 20 встречах. Клуб не выиграл ни одного матча в этом сезоне в чемпионате Испании, потерпев 14 поражений.

Главный тренер старается изменить игру команды, но результат пока нулевой. Шансы его подопечных сохранить место в Примере тают на глазах. Уже начался второй круг чемпионата Испании, а красно-белые отстают от спасительного 17-го места на 10 очков.

Подопечные Карло Анчелотти вылетели с Кубка Испании и возвращаются в гонку за чемпионским титулом. В атаке «сливочные» действуют отлично — много создают опасных моментов и забивают. Кроме того, пример «Жироны» заставит их серьёзно отнестись к аутсайдеру. Рассмотрим ставку на то, что «Реал» победит в первом тайме с форой (-1), за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Альмерия» 21 января 2024 года

«Альмерия» доказала в матче с «Жироной», что может надёжно сыграть в защите. Для «Реала» это тревожный сигнал, который заставит отнестись к сопернику серьёзно и сразу обозначить своё преимущество в классе. «Сливочным» вполне по силам забить два мяча в первом тайме. Винисиус Жуниор и Беллингем в отличной форме, мотивированы и создадут проблемы защите «Альмерии».

Ставка: победа «Реала» в первом тайме с форой (-1) за 1.95.