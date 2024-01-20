«Борнмут» — «Ливерпуль». Юрген Клопп решит любую задачу

21 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Борнмут» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.74. Успех «вишен» оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Борнмут» — «Ливерпуль» 21 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Борнмут» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Ливерпуль» (21.01.2024)

Позади первые матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/32 финала Кубка Англии. 21 января состоятся две встречи 21-го тура английской Премьер-лиги. В самой поздней из них на стадионе «Виталити» местный «Борнмут» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

«Борнмут» выдал крайне неудачный старт сезона, но затем дела стремительно пошли на лад. В последних 10 встречах в чемпионате Англии подопечные Андони Ираолы уступили только «Манчестер Сити» (1:6) и «Тоттенхэму» (1:3). Также они сыграли вничью с «Астон Виллой» (2:2).

Таким образом, «вишни» поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице первенства. Может показаться, что они набрали хороший ход и готовы победить кого угодно. Однако на самом деле причина улучшения результатов кроется в календаре. На последнем отрезке сезона он благоволил «Борнмуту». В соперниках было много андердогов и середняков.

Во встречах с сильными клубами команда из Борнмута зачастую терпит поражения и много пропускает. В защите у неё временами самый настоящий проходной двор. Несмотря на старания 34-летнего Нето и его сменщиков, в 23 матчах во всех официальных турнирах «вишни» пропустили 41 мяч.

Иногда компенсировать нехватку качества в защите у Ираолы получается за счёт хорошо отлаженной игры в нападении. В 19 встречах в АПЛ «вишни» забили 28 мячей. 12 из них записал на свой счёт бывший нападающий «Челси» и как раз «Ливерпуля» Доминик Соланке. Он проводит лучший сезон в карьере.

«Ливерпуль», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» составляет два очка. В первенстве «красные» не знают поражений уже 13 туров кряду. Ничьих при этом всего пять, и в большинстве случаев потеряла очки команда весьма досадно.

Помимо этого, подопечные Юргена Клоппа преуспевают в Лиге Европы, Кубке лиги и старейшем футбольном турнире в мире. Многие опасались, что на клубе негативно отразится отъезд Мохамеда Салаха и Эндо Ватару в сборные, но пока что немецкий специалист справляется на ура.

Даже без лучшего бомбардира команды «Ливерпуль» уверенно победил «Арсенал» (2:0) во встрече 1/32 финала Кубка Англии. Также он обыграл «Фулхэм» (2:1) в первом полуфинальном матче Кубка лиги. «Красные» вполне могли забить больше. Где-то их подвела реализация, а местами был хорош Бернд Лено.

В 31 встрече во всех официальных турнирах «красные» потерпели только три поражения и шесть раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили 29 мячей, а забили 74. Статистика была бы ещё более впечатляющей, если бы Дарвин Нуньес регулярно не упускал голевые моменты.

Уругваец приносит большой вклад в успех, но часто не забивает из убойных позиций. В этом сезоне он принял участие в 30 матчах, в которых забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. После победы во встрече с «Фулхэмом» Клопп сказал, что не знает, как объяснить ситуацию с Дарвином и его завершением атак.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки видится П2 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.92. 9 из 10 последних очных встреч закончились именно так. Причём бóльшую часть игр «красные» выиграли с разгромным счётом.

В этом сезоне «Ливерпуль» демонстрирует очень красивый комбинационный футбол и очень редко теряет очки. Юрген Клопп поставил команде комбинационную игру невероятно высокого уровня. Она просто-напросто не оставляет шансов соперникам, а особенно таким как «вишни».

Прогноз и ставки на матч 21-го тура АПЛ «Борнмут» — «Ливерпуль» 21 января 2024 года

«Борнмут» набрал хороший ход на последнем отрезке сезона, но во встречах с лидерами он по-прежнему постоянно проигрывает и много пропускает. «Ливерпуль» же сметает всех на своём пути и может преуспеть сразу в нескольких турнирах. «Красные» демонстрируют шикарный командный футбол и много забивают. История очных встреч и статистика предвосхищают их результативную победу в грядущем матче.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 1.5 мяча за 1.92.