«Шатору» — «Гавр». Кузяев соответствует ожиданиям

21 января состоится матч 1/16 финала Кубка Франции «Шатору» — «Гавр». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Гавра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Шатору» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Шатору» — «Гавр» 21 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Шатору» — «Гавр» не получится не результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Франции «Шатору» — «Гавр» (21.01.2024)

Позади 19 туров Лиги 1. На 21 января запланировано семь встреч 1/16 финала Кубка Франции. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Гастон Пети» местный «Шатору» примет «Гавр». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Когда-то «Шатору» стабильно выступал в Лиге 2, но последние несколько лет складываются для него совсем неудачно. Клуб располагается на 16-й строчке в турнирной таблице третьего по значимости дивизиона Франции. Отрыв от идущего на последнем месте «Шоле» составляет два очка.

В 17 встречах в Лиге 3 «Шатору» одержал только две победы. Ещё он восемь раз сыграл вничью. За этот период времени команда забила только 18 мячей, а пропустила 27. Если во встречах с такого уровня соперниками у неё возникают проблемы, то чего ожидать от грядущего матча?

На предыдущей стадии Кубка Франции «Шатору» не без везения победил клуб из четвёртого по значимости дивизиона страны — «Ле-Эрбье» (2:2, по пенальти 4:3). Примечательно, что к 90-й минуте «Шатору» проигрывал со счётом 1:2. Лишь на 90+6-й минуте ему удалось сравнять счёт и спастись от поражения.

У «Гавра» совсем другая история. Он небезуспешно выступает в Лиге 1. Тёмно-синие занимают 11-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от идущего на девятом месте «Страсбурга» составляет два очка. Сдаётся, сезон клуб закончит не ниже данной позиции.

В последних 10 турах в Лиге 1 подопечные Луки Элснера уступили только лидирующему «ПСЖ» (0:2), «Страсбургу» (1:2) и «Реймсу» (0:1). Вничью они сыграли с «Лансом», «Метцем», «Монако» и «Нантом» (во всех четырёх случаях 0:0). Победил «Гавр» сначала «Тулузу» (2:1), а затем «Ниццу» (3:1) и заметно прибавивший после смены тренера «Лион» (3:1).

Немалый вклад в успехи привнёс Далер Кузяев. В большей части этих встреч он проделывал огромный объём командной работы. В матче с «Лионом» экс-полузащитник «Зенита» отметился результативной передачей и заработал на себе удаление. В послематчевом интервью он заявил, что уже практически адаптировался к скорости футбола во Франции.

В составе тёмно-синих россиянин принял участие в 19 встречах, в которых забил три мяча и отдал один голевой пас. Многие считают, что он является самым техничным игроком в составе «Гавра». Во встрече с «Лионом» был повод для тревоги. На Кузяеве грубо нарушили правила, и на 70-й минуте он был заменён.

К счастью, обошлось без травмы. Об этом сообщил отец полузащитника. Не исключено, что Элснер предоставит Далеру небольшой отдых в грядущем матче. В соперниках явный андердог. Тренер может со спокойной душой выпустить молодёжь и редко получающих практику футболистов. На результате это отразиться не должно.

Поставить на то, что «Гавр» одержит победу, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Разница в классе команд и демонстрируемом ими футболе очень велика. Вполне вероятно, тёмно-синие выиграют даже с разгромным или крупным счётом.

Прогноз и ставки на матч Кубка Франции «Шатору» — «Гавр» 21 января 2024 года

У «Шатору» ужасные результаты выступлений в третьем по значимости дивизионе Франции. И если на данную стадию турнира он пробрался с трудом, победив ещё менее сильного соперника, то в грядущем матче ему точно не уйти от поражения. «Гавр» быстро процветает благодаря грамотному руководству Элснера. Он регулярно цепляется за очки даже в играх с лидерами Лиги 1.

Ставка: победа «Гавра» за 1.85.