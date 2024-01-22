«Аризона» — «Питтсбург». Малкину и Кросби нельзя опускать руки

Несмотря на старания нападающих, клуб часто проигрывает и занимает 12-е место в Восточной конференции. Ситуация непростая.

23 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Аризона» — «Питтсбург». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «пингвинов» в основное время можно с коэффициентом 1.90. Успех «койотов» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Аризона» — «Питтсбург» 23 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Аризона» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Аризона Койотс» — «Питтсбург Пингвинз» (23.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 января 2024, вторник. 05:00 МСК Аризона Койотс Глендейл Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

23 января состоятся шесть матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется игра, в которой на льду стадиона «Маллет-Арена» в городе Темпе «Аризона Койотс» примет «Питтсбург Пингвинз». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

Относительно минувшего сезона «Аризона» ощутимо преобразилась в положительную сторону, в частности за счёт улучшения игры в большинстве. Она уверенно занимает нишу в середине турнирной таблицы Западной конференции и видится одним из главных претендентов на выход в плей-офф.

В 44 встречах «Койотс» потерпели 19 поражений в основное время и три в овертайме. Также они дважды выиграли в серии послематчевых буллитов и трижды в дополнительное время. За этот отрезок времени подопечные Андре Туриньи пропустили 130 шайб, а забросили 132.

Лидеры нападения «Аризоны» набрали отличную форму и регулярно радуют результативностью. Особый вклад в успехи привносят Клейтон Келлер и Лоусон Круз. Американец в 44 матчах забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи. Канадец, в свою очередь, в 43 встречах набрал 27 (17+10) очков.

Отличное подспорье Келлеру и Крузу составляет Шон Дурзи. В этом сезоне он принял участие в 38 встречах, в которых забросил семь шайб и отдал 20 результативных передач. Два ассиста 25-летнего канадского защитника помогли «Аризоне» одержать важную победу в последнем матче с располагающимся в зоне уайлд-кард «Нэшвиллом» (3:2).

У «Питтсбурга» в целом дела тоже идут неплохо. Команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, но у неё есть возможность поправить положение за счёт нескольких имеющихся в запасе матчей. К тому же она выглядит на порядок стабильнее многих конкурентов.

В последних 11 встречах «Пингвинз» в основное время уступили только «Вашингтону» (3:4), «Баффало» (1:3) и «Вегасу» (2:3). Причём в последнем матче они потеряли очки весьма обидно. К началу третьего периода подопечные Майка Салливана вели со счётом 2:0, но удержать преимущество у них не получилось.

Ещё «Питтсбург» дважды уступил в овертайме. Во всех остальных матчах, в частности в играх с «Бостоном» (6:5) и «Филадельфией» (4:1), одержал победы по итогам 60 минут. Одним из главных героев матча с «Брюинз» стал Сидни Кросби. Он отдал две результативные передачи и забросил одну шайбу. В игре с «Флайерз» выдал перформанс Евгений Малкин. Он записал на свой счёт гол и ассист.

Многолетние лидеры «Питтсбурга» проводят отличный сезон. На двоих они забросили уже 41 шайбу. Кросби также отдал 21 результативную передачу, а Малкин — 22. Ассист в матче с «Вегасом» стал для россиянина 780-м в карьере в НХЛ. Он вплотную подобрался к результату защитника Брайана Литча, который отдал 781 голевой пас.

Помимо нападающих, пребывают в отличном тонусе и регулярно радуют результативностью защитники «пингвинов» — Крис Летанг и Эрик Карлссон. 36-летний канадский защитник в 43 встречах набрал 29 (3+26) очков, а швед за этот же отрезок времени забросил семь шайб и отдал 25 голевых передач.

Думается, предстоящая встреча порадует накалом и получится весьма результативной. На двоих «Аризона» и «Питтсбург» в этом сезоне забросили 264 шайбы, но и пропустили немало — 246. ТБ 6 шайб принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.

Только в двух из шести последних очных встреч команды на двоих забили меньше шести голов. Причём обе игры закончились со счётом 4:1 в пользу «пингвинов». К предстоящей встрече они также подходят в роли небольших фаворитов. Однако есть опасения, что досадное поражение в матче с «Вегасом» на время выбьет их из колеи.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Аризона» — «Питтсбург» 23 января 2024 года

Выявить фаворита предстоящего матча, на наш взгляд, не представляется возможным. Обеим командам не хватает стабильности. Они то обыгрывают лидеров, то теряют очки во встречах с андердогами. Несмотря на результативность лидеров, «Койотс» и «Пингвинз» часто теряют очки, в частности из-за нехватки надёжности в защите. Поэтому предлагаем проверить «верх» по голам.

Ставка: тотал больше 6 шайб за коэффициент 1.87.