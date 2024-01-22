«Даллас» — «Интер Майами». Месси и Суарес воссоединились

23 января состоится товарищеский матч «Даллас» — «Интер Майами». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 2.02. Шансы «быков» оцениваются в 3.50. На ничью дают коэффициент 3.70.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Даллас» — «Интер Майами» 23 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Даллас» — «Интер Майами» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Даллас» — «Интер Майами» (23.01.2024)

Пока в европейских чемпионатах кипят страсти, клубы МЛС начинают подготовку к сезону. Товарищеская игра «Даллас» — «Интер Майами» начнётся 23 января на стадионе «Коттон Боул». Стартовый свисток раздастся в 2:00 мск.

15 лет на легендарной арене «Коттон Боул» не играл «Даллас». Матч для возвращения выбран идеально — посмотреть на выступление Лионеля Месси и Серхио Бускетса соберётся много болельщиков. Кроме того, руководство «Интер Майами» в декабре минувшего года сделало очередное сенсационное приобретение, подстегнувшее интерес к встрече.

Луис Суарес подписал контракт, воодушевлённый перспективой на закате карьеры воссоединиться с партнёрами по «Барселоне». Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба вместе с уругвайцем были важной частью «золотого» состава сине-гранатовых, который выиграл Примеру и Лигу чемпионов.

До перехода в «Интер Майами» Суарес выступал за бразильский «Гремио». Нападающий за 53 матча забил 26 голов и сделал 17 результативных передач. Уругваец демонстрировал отличную игру, несмотря на преследовавшие его травмы.

«Цапли» в минувшем товарищеском матче сыграли вничью со сборной Сальвадора (0:0). В стартовом составе вышли Лионель Месси и Луис Суарес. Пока ветераны далеки от оптимальной формы, поэтому главный тренер Херардо Мартино заменил их в перерыве.

Инициативой владел «Интер Майами», но действовал в невысоком темпе. Подопечные Мартино контролировали мяч, и под занавес первого тайма Лионель Месси и Жорди Альба упустили хорошие шансы открыть счёт.

У «Интер Майами» запланировано несколько статусных матчей в ходе предсезонной подготовки. Главная встреча пройдёт с «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду. Долгие годы португалец и аргентинец соревновались в чемпионате Испании, выступая за «Реал» и «Барселону» соответственно.

Тем не менее эпохальное событие под угрозой срыва. Инсайдеры сообщают, что Роналду получил травму, поэтому его появление в составе под вопросом.

«Интер Майами» нестабильно выступил в минувшем сезоне. Уже через месяц после перехода Лионеля Месси клуб выиграл Кубок лиг, но не попал в плей-офф МЛС. В очередном розыгрыше первенства Дэвид Бекхэм ждёт улучшения результатов, поскольку с приходом Суареса команда стала самой звёздной в лиге.

В свою очередь, «Даллас» хорошо провёл минувший сезон МЛС. Клуб занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков после 34 матчей. Его соперником в 1/8 финала оказался «Сиэтл Саундерс», который, обладая сильным составом, выбил «быков» из плей-офф.

Пока «Даллас» довольно скромно ведёт себя на трансферном рынке. Клуб продлил контракты с несколькими футболистами основы, а из новичков стоит выделить защитника Омара Гонсалеса. Это опытный игрок обороны, который провёл в МЛС 15 сезонов. Он трижды выигрывал Кубок и несколько раз попадал в символическую сборную лиги по итогам сезона.

В последней очной встрече «Даллас» и «Интер Майами» сыграли результативно. Основное время матча завершилось вничью (4:4), а в серии пенальти точней оказались «цапли». Месси был великолепен и оформил дубль. Поверим в продолжение тренда и рассмотрим ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.62.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Даллас» — «Интер Майами» 23 января 2024 года

Матч важен для «Далласа», и это дополнительно мотивирует «быков». «Интер Майами» ведёт планомерную подготовку к сезону, поэтому ждём от Месси и Суареса улучшения игры. Звёзды быстро восстановят взаимосвязь и создадут проблемы защите соперника. В пользу результативной игры и исход минувшей очной встречи, в которой команды в основное время забили восемь мячей.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.62.