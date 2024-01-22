Австралия — Узбекистан. Лидер ЦСКА наведёт шума на Кубке Азии

Аббосбек Файзуллаев в шаге от выхода в плей-офф турнира. Достаточно не проиграть участнику ЧМ-2022, и дело в шляпе!

23 января состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Азии Австралия — Узбекистан. Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу австралийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех узбекистанцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Азии Австралия — Узбекистан 23 января 2024 года

Букмекеры уверены, что матч Австралия — Узбекистан не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.45. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка Азии Австралия — Узбекистан (23.01.2024)

В топ-5 чемпионатах Европы сезон в самом разгаре. Несмотря на это, многие выступающие в составе грандов футболисты вернулись в родные страны для того, чтобы принять участие в Кубке Азии. 23 января состоятся четыре встречи 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них встретятся Австралия и Узбекистан.

Сборная Австралии оставила после себя весьма приятное впечатление и удивила многих на чемпионате мира в Катаре. Сначала она вышла в плей-офф, обыграв Тунис (1:0) и Данию (1:0). Затем подопечные Грэма Арнольда навязали борьбу будущему победителю турнира — Аргентине (1:2).

Следом австралийцы победили Бангладеш (7:0) и Палестину (1:0) в матчах 1-го и 2-го туров отборочного турнира на ЧМ-2026. После этого Подопечные Арнольда непринуждённо гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Азии, обыграв Индию (2:0) и Сирию (1:0).

Австралия видится одним из главных претендентов на победу в Кубке Азии. У неё выше уровень развития футбола, чем во многих других принимающих участие в турнире странах. У австралийцев один из лучших составов и отличная сыгранность.

Однако к предстоящей встрече подопечные Арнольда подходят с одним лишь стимулом — сохранить имидж. Австралийцам достаточно не проиграть для того, чтобы выйти в плей-офф Кубка Азии с первого места. У сборной Узбекистана мотивации будет поболее.

Если Сирия обыграет Индию, а «белые волки» уступят Австралии, то существует вероятность, что подопечные Сречко Катанеца уступят сирийцам по дополнительным показателям и даже могут остаться без плей-офф. Это конечно маловероятный исход, ведь разница забитых и пропущенных мячей существенна, но исключать его нельзя.

В двух турах группового этапа Кубка Азии узбекистанцы сыграли вничью с Сирией (0:0) и разгромили Индию (3:0). Одним из главных героев последнего матча стал молодой талантливый полузащитник, выступающий за ЦСКА — Аббосбек Файзуллаев. Он открыл счёт уже на четвёртой минуте игры.

Первый тренер футболиста Дмитрий Ан отметил, что этот гол был очень важен, ведь он придал национальной команде Узбекистана уверенности. Наставник также отметил, что ему очень понравилась игра Файзуллаева с мячом и без него. Специалист подчеркнул, что хавбек очень грамотно выбирал позицию и правильно освобождал зоны.

К армейцам 20-летний полузащитник присоединился в преддверии нынешнего сезона. Аббосбек очень быстро адаптировался к ритму РПЛ и с ходу стал одним из ведущих игроков московского клуба. В 18 встречах во всех турнирах в составе ЦСКА он забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

В частности благодаря стараниям Файзуллаева сборная Узбекистана победила Туркменистан (3:1) и сыграла вничью с Ираном (2:2) в матчах 1-го и 2-го туров квалификации на ЧМ-2026. Хочется верить, что в дальнейшем футболист продолжит прогрессировать и будет приносить ещё больше пользы как национальной команде, так и в составе ЦСКА.

Поставить на то, что узбекистанцы не проиграют в грядущей встрече и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Матчи Кубка Азии редко получаются результативными. Зачастую в них много борьбы, и команды нередко упускают голевые моменты.

Также стоит отметить, что у сборных Австралии и Узбекистана отлично поставлена игра в обороне. В последних 33 встречах во всех турнирах подопечные Грэма Арнольда пропустили только 22 мяча. «Белые волки», в свою очередь, в последних 16 официальных матчах пропустили 15 голов.

Прогноз и ставки на матч Кубка Азии Австралия — Узбекистан 23 января 2024 года

Идеальным раскладом для обеих сборных видится ничья. Если встреча ознаменуется данным исходом, то австралийцы выиграют группу, а узбекистанцы без оглядки на матч Сирия — Индия выйдут в плей-офф со второго места. Скорее всего, так грядущая игра и закончится. Много голов ждать не стоит. Обе команды редко пропускают, особенно в последнее время.

Ставка: Узбекистан не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.