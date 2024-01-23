Хуберт Хуркач — Даниил Медведев. Россиянин приструнит поляка

24 января Хуберт Хуркач и Даниил Медведев сыграют в матче 1/4 финала Australian Open. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты отдают преимущество россиянину: коэффициент на победу первой ракетки России составляет 1.38. Шансы поляка оценили коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Хуберт Хуркач — Даниил Медведев 24 января 2024 года

Аналитики считают, что матч 1/4 финала Australian Open Хуберт Хуркач – Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 39.5 гейма принимаются за 1.75, а тотал меньше 39.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.95. Поставить на победу россиянина со счётом 3:0 по сетам можно за 3.20.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Australian Open Хуберт Хуркач — Даниил Медведев (24.01.2024)

В целом неплохо складывается Открытый чемпионат Австралии для российских теннисистов. В одном из матчей 24 января в 1/4 финала турнира Даниил Медведев будет играть с Хубертом Хуркачем. Начало встречи – не ранее 3:00 мск.

Поляк занимает девятое место в мировом рейтинге, поэтому представляет опасность для любого соперника. В минувшем сезоне он выиграл два турнира – в Марселе и Шанхае. ТБШ пока не поддавались. В 2023 году на Australian Open он выбыл в четвёртом круге, уступив Себастьяну Корде.

«Ролан Гаррос» Хуберт покинул ещё раньше, вылетев в третьем круге, после поражения во встрече с Хуаном-Пабло Варильясом. К слову, соперник был на порядок слабее, но поляк всё равно не справился, хотя навязал ему борьбу и матч продлился все пять сетов. На Уимблдоне Хуркачу не повезло с соперником, потому что уже в четвёртом круге он встретился с Новаком Джоковичем, которому проиграл.

Хуже всего девятый номер рейтинга выступил на US Open. В матче второго круга он уступил Джеку Дрэйперу, причём без шансов. Примечательно, что в конце года на турнире Мировой теннисной лиги Хуркач выиграл у Медведева, но вряд ли стоит придавать этому значение. Сами по себе соревнования выглядели необычными, как и итоговый счёт.

Выступление на Australian Open он начал с побед в матчах с Омаром Джасикой (7:6, 6:4, 6:2) и Якубом Меншиком (6:7, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3). Затем поляк выиграл у Уго Умбера (3:6, 6:1, 7:6, 6:3). В минувшей встрече победил 130-го номера рейтинга Артура Казо (7:6, 7:6, 6:4). Стоит отметить, что сразу трое из четырёх соперников Хуркача находятся за пределами сотни лучших теннисистов.

Даниил намного опытнее и успешнее своего соперника, несмотря на маленькую разницу в возрасте. В минувшем сезоне россиянин выиграл пять турниров – в Риме, Майами, Дубае, Дохе и Роттердаме. К слову, в 2023 году на Открытом чемпионате Австралии Медведев выбыл в третьем круге, а выбил его, как и Хуркача, Себастьян Корда.

Совсем неудачно выступил первая ракетка России на «Ролан Гаррос», выбыв уже после первой игры, а на Уимблдоне он добрался до полуфинала, но проиграл Карлосу Алькарасу. Наиболее удачным получился для Медведева US Open, на котором он взял реванш у испанца, но в финале уступил Новаку Джоковичу.

В целом было заметно, что идеальную форму Даниил набрал уже к концу года, а в этом продолжает прогрессировать. Правда, пока судить о том, в каком состоянии находится россиянин, можно только по матчам на Открытом чемпионате Австралии. Он решил не готовиться к первому мэйджору, выбрав необычный план. Пока он срабатывает.

Соперники у Медведева на пути к четвертьфиналу были гораздо серьёзнее, чем у Хуркача. Даниил победил Теренса Атмана (5:7, 6:2, 6:4, 1:0 отказ), Эмиля Руусувуори (3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0), Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:4, 6:3), а в минувшей встрече обыграл Нуну Боргеса (6:3, 7:6, 5:7, 6:1).

Несмотря на победу в игре с португальцем, многих возмутил проигрыш Медведева в третьем сете. Сам россиянин объяснил это тем, что Нуну был агрессивнее именно в тот период встречи. Даниил также отметил, что Боргес заставил его побегать. Обладатель семи титулов АТР Андрей Чесноков не верит в победу россиянина в матче с Хуркачем. Он подметил, что первая ракетка России много ошибался в последней игре. В конце он подытожил, что считает фаворитом поляка.

Силу соперника подметил и сам Медведев, но обещал крепко выспаться и как можно лучше подготовиться. Он раскрыл свой план, по которому будет стараться мощно отыгрывать на своих подачах, чтобы не предоставлять шансов Хуркачу. Основным преимуществом поляка Даниил отметил как раз подачи, с которыми не всегда легко справиться.

Три последние очные встречи выиграл Хуберт, поэтому Медведеву точно будет непросто с таким соперником. Для россиянина это будет дополнительная мотивация. К тому же многие его недооценивают перед игрой, а это подстёгивает ещё больше. Мы считаем, что Даниил выиграет, но получит достойный отпор. Как бы встреча не затянулась на четыре или пять сетов. Поэтому наилучшей ставкой будет индивидуальный тотал Медведева больше 21.5 гейма за 1.87.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Хуберт Хуркач — Даниил Медведев 24 января 2024 года

Хуркач обладает очень сильной подачей, но по пути к 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии побеждал очень слабых соперников. Они не дали ему нужной практики. Будет непросто настроиться с непривычки на такого сильного теннисиста, как Медведев. Плюс нельзя отрицать, что Даниил очень хорош в этом сезоне, он прогрессирует и проявляет характер. Мы считаем, что у него больше шансов на победу, но поставим на то, что он выиграет не меньше 22 геймов.

Ставка: индивидуальный тотал Медведева больше 21.5 гейма за 1.87.