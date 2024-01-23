«Мальорка» — «Жирона». Довбик и Стуани феноменальны!

24 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Мальорка» — «Жирона». Начало игры — в 21:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.25. Шансы красно-чёрных оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Мальорка» — «Жирона» 24 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Мальорка» — «Жирона» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании «Мальорка» — «Жирона» (24.01.2024)

Незаметно пролетела бо́льшая часть Кубка Испании. 24 января состоятся две встречи 1/4 финала турнира. В одной из них «Мальорка» на стадионе «Иберостар» будет принимать «Жирону». Начало игры запланировано на 21:30 мск.

«Киноварные» никогда не выходили на первый план в чемпионате Испании, но в сезоне-2002/2003 выигрывали Кубок страны, а также дважды в истории доходили до финала турнира. Они в очередной раз близко подобрались к этому, но чем дальше, тем сложнее и опытнее соперники.

«Островитяне» занимают 15-е место в турнирной таблице Примеры, имея в активе лишь 20 очков. Они опережают зону вылета всего на пять очков. «Мальорка» чаще всех в первенстве завершает матчи вничью – 11 раз. Также она одержала три победы в 21 встрече. Клуб забил 19 мячей, а пропустил 25.

Лучше всего «киноварные» выступают на домашнем стадионе. Они не проигрывают восемь официальных матчей на своём поле подряд, но одержали только две победы. Они обыграли «Севилью» (1:0) и «Осасуну» (3:2). Также стоит отметить ничью в игре с «Барселоной» со счётом 2:2.

Не предыдущих стадиях Кубка Испании «Мальорка» разгромила по очереди «Бойро» (4:0), «Валье де Эгес» (3:0) и «Бургос» (3:0), а также прошла «Тенерифе» после дополнительного времени (1:0 ДВ). Порой «киноварных» хочется похвалить за такую надёжную оборону. Даже «Реал» и «Атлетико» смогли забить лишь по голу в ворота красно-чёрных.

«Жирона» стала главным открытием этого сезона не только в Примере, но в целом во всей Европе. Её футболистов уже пытаются переманить к себе топовые клубы. Будем надеяться, что команде удастся их удержать летом. Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Реал» на одно очко. Но у «сливочных» ещё есть одна игра в запасе.

Бело-красные очень много забивают. Они записали на свой счёт в первенстве уже 51 гол. Уже дошло до того, что Артём Довбик сравнялся по забитым мячам с Джудом Беллингемом – 14, но сделал больше результативных передач – пять. Другой лидер атаки Анхель Мичел забил семь голов и сделал два ассиста в Примере.

17 матчей подряд не проигрывает «Жирона», сыграв всего три раза вничью. За это время она победила таких грандов, как «Барселона» (4:2), «Атлетико» (4:3) и «Севилья» (5:1). Единственное поражение в этом сезоне каталонцы потерпели в игре с «Реалом» — 0:3. Интересно, что у подопечных Анхеля Мичела хватает сил и на Кубок Испании.

По пути к четвертьфиналу они обыграли «Сан Роке де Лепе» (2:1), «Ориуэлу» (5:2), «Эльче» (2:0) и «Райо Вальекано» (3:1). Лидером команды в Кубке стал 37-летний Кристиан Стуани. Он забил четыре гола. Интересно, что Мичел не испытывает никаких проблем с составом. Даже ветераны демонстрируют отличную результативность.

Недавно вернулся после травмы Виктор Цыганков. Он стал автором одного из голов в минувшей встрече с «Севильей», а Довбик оформил хет-трик. Пятый мяч в матче забил 37-летний Стуани, который вышел на замену на 73-й минуте.

В этом сезоне «Жирона» уже играла с «Мальоркой» и победила со счётом 5:3. Для каталонцев нет никаких преград, они способны разрушить любую оборону. Особенно это касается Артёма Довбика, у которого просто феноменальный запас сил. Вот только будет ли Мичел выпускать со стартовых минут своих лидеров? Возможно, что он вновь отведёт роль лидера атак Стуани, но это не значит, что команда станет слабее. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Жироны» больше 1.5 мяча за 2.50.

Прогноз и ставки на матч «Мальорка» — «Жирона» 24 января 2024 года

«Мальорка» предпочитает действовать строго от обороны, она цепляется за результат и тратит много сил, чтобы его выгрызть. Последствия этого – большое количество ничейных результатов. В свою очередь, «Жирона» – полная противоположность «киноварных». Каталонский клуб ориентируется на атакующий, агрессивный стиль. Он лучший по количеству забитых голов в Примере и возглавляет таблицу. Когда в этом сезоне клубы встречались, бело-красные выиграли со счётом 5:3. Наша ставка на то, что гости забьют минимум два мяча.

Ставка: индивидуальный тотал «Жироны» больше 1.5 мяча за 2.50.