«Атлетик» — «Барселона». Хави в безвыходной ситуации

24 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона». Начало – в 23:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 2.44. Успех красно-белых оценивается в 2.82. На ничью дают коэффициент 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 24 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Атлетик» — «Барселона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют красно-белые, сыграет коэффициент 1.28. Гол сине-гранатовых доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» (24.01.2024)

Игра 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» начнётся 24 января на стадионе «Сан-Мамес». Стартовый свисток раздастся в 23:30 мск.

Баски в 1/8 финала Кубка Испании дома обыграли «Алавес» (2:0). Они уверенно контролировали мяч и нанесли 12 ударов. Главным героем встречи стал Асьер Вильялибре, который оформил дубль. Он игрок ротации, поэтому главный тренер Эрнесто Вальверде предоставляет 26-летнему нападающему практику в Кубке.

Наставник красно-белых в текущем сезоне проделал хорошую работу. Его подопечные отлично обороняются и проводят быстрые контратаки. Благодаря адекватной оценке собственных сил и ресурсов команда из Бильбао в турнирной таблице Примеры занимает место в зоне Лиге чемпионов и прошла в четвертьфинал Кубка Испании.

Особая роль в тактической схеме «Атлетика» у дуэта нападающих — Горки Гурусеты и Иньяки Уильямса. С учётом всех соревнований каждый из форвардов записал в актив в текущем сезоне по восемь забитых мячей.

Перед руководством клуба стоит серьёзный вызов — необходимо удержать в команде ключевых исполнителей. Дело в том, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заинтересован в переходе 23-летнего центрального защитника «Атлетика» Айтора Паредеса.

Сине-гранатовые в 1/8 финала Кубка Испании на выезде обыграли «Унионистас де Саламанка» (3:1). Начало встречи осталось за соперником, который открыл счёт. Хави пришлось выпускать на замену Илкая Гюндогана, Педри и Роберта Левандовского. Звёздам удалось перехватить инициативу.

После слабой игры в финале Суперкубка Испании с «Реалом» (1:4) жёсткой критике подвергся Хави. Инсайдеры сообщают, что тренер «Барсы» близок к отставке, но специалист демонстрирует спокойствие и продолжает уверенно руководить командой. У него есть оправдание нестабильной игры сине-гранатовых — травмы ведущих исполнителей.

Останется на долгое время вне игры из-за повреждения Гави, который являлся важным механизмом полузащиты в тактической схеме каталонцев. Учитывая сложную финансовую ситуацию в клубе, «Барселона» не может позволить себе в зимнее трансферное окно подписать качественного исполнителя в стартовый состав.

Возникают вопросы к игровой форме Роберта Левандовского. Польский форвард сдаёт на глазах, теряя свои фирменные качества. Он стал менее опасен в штрафной площади соперника, поэтому забил в текущем сезоне всего 12 мячей с учётом всех соревнований.

Красно-белые дома играют с позиции силы и уступили только «Реалу» (0:2) в этом сезоне. «Барселоне» не хватает стабильности, поскольку команда до сих пор зависит от текущей формы Роберта Левандовского, а он даже близко не напоминает былого форварда. Рассмотрим ставку на проход «Атлетика» в 1/2 финала за 1.99.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 24 января 2024 года

Эрнесто Вальверде создал сильную команду с легко узнаваемым стилем, который приносит результат. Умелая игра в обороне, быстрые контратаки и максимальное использование поддержки болельщиков помогут красно-белым выйти в полуфинал. «Барселоне» в её текущем состоянии сложно играть с тактически грамотной командой, которая создаёт плотную линию защиты.

Ставка: проход «Атлетика» в 1/2 финала за 1.99.