Экспресс на КХЛ с коэффициентом 9.13: головная боль Ларионова, успех Ротенберга

«Торпедо» не кажется фаворитом в матче с «Нефтехимиком», а вот СКА должен обыгрывать «Барыс».

24 января нас ожидают интересные игры в регулярном сезоне КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.13 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Торпедо»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2024, среда. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

По статистике последних игр обе команды показывают смешанные результаты, «Нефтехимик» одержал три победы в своих последних пяти матчах, у «Торпедо» такие же показатели. Тем не менее в последнем очном матче именно автозаводцы одержали победу со счётом 2:1.

Принимая во внимание текущую форму обеих команд и их последние встречи, предсказать исход матча сложно. Однако домашняя арена может сыграть важную роль, так как поддержка болельщиков часто придаёт дополнительные силы. Кроме того, обе команды обладают квалифицированными игроками для своего уровня, способными решить исход матча в любой момент.

Это будет тяжёлый матч, в котором каждая мелочь может сыграть ключевую роль. Возможно, победа будет достигнута в основное время игры. Не стоит исключать и возможность овертайма, учитывая насколько равны шансы команд, но домашняя арена и недавние результаты наталкивают на мысль о победе хозяев. Последний выезд нижегородцев обернулся крахом. На победу «Нефтехимика» дают коэффициент 2.40.

СКА – «Барыс»

Из предматчевой статистики можно заметить, что СКА в последнее время демонстрирует лучшие результаты. Армейцы с Невы одержали победы в трёх из пяти последних игр, в то время как «Барыс» выиграл лишь однажды в аналогичном количестве встреч.

Более того, СКА обладает преимуществом домашнего льда и поддержкой болельщиков, что часто играет важную роль. Следует также учитывать очные встречи команд: в трёх из последних пяти побеждали подопечные Ротенберга.

«Барыс» может использовать контратаки, учитывая, что СКА, возможно, будет стремиться доминировать и владеть шайбой. Ключевыми фигурами могут стать вратари, чья надёжная игра способна повлиять на итоговый счёт.

Исходя из текущей формы команд, статистики их предыдущих встреч, а также мотивации СКА укрепить свои позиции в турнирной таблице, прогноз на матч следующий: ждём победу петербуржцев и тотал больше 4.5 шайбы за 1.73. Вполне вероятно, что хозяева реализуют своё преимущество в атакующих действиях, чтобы закрепить успех на домашней арене.

Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Минск

ЦСКА на своём льду встретится с минским «Динамо». Если смотреть на статистику последних матчей, то видно, что у хозяев есть проблемы с результативностью и обороной: поражения от «Торпедо» и с большим количеством пропущенных шайб от «Авангарда» намекают на нестабильность. «Динамо» же, напротив, показывает взлёты и падения, но последняя гостевая победа над СКА даёт повод для оптимизма.

Очные встречи команд в этом сезоне говорят о превосходстве ЦСКА — две победы с внушительным преимуществом. Учитывая все факторы — домашнюю статистику армейцев, их желание отыграться за недавние неудачи, а также более высокий класс игроков — можно сделать предположение, что они выиграют. Но вряд ли игра обойдётся без сюрпризов.

Минское «Динамо» демонстрирует характер и способно на неожиданность. Ожидается, что ключевым фактором станут опыт и мастерство хозяев, которые должны будут взять на себя контроль над игрой с первых минут, чтобы не позволить гостям из Минска сотворить сенсацию. Предлагаем ставку на победу ЦСКА и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.20.

Экспресс на матчи 24 января

Ставка 1: победа «Нефтехимика» в матче с «Торпедо» за 2.40.

Ставка 2: победа СКА в матче с «Барысом» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.73.

Ставка 3: победа ЦСКА в игре с «Динамо» Мн и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.20.

Общий коэффициент: 2.40 Х 1.73 Х 2.20 = 9.13.