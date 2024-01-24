«Колорадо» — «Вашингтон». Овечкин ждёт у моря погоды

25 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Колорадо» — «Вашингтон». Начало игры — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лавин» в основное время можно с коэффициентом 1.67. Успех «столичных» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Вашингтон» 25 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Колорадо» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» (25.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 января 2024, четверг. 05:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

25 января состоится семь встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одной из них на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере померяются силами «Колорадо Эвеланш» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 5:30 мск.

В последних 12 встречах «Колорадо» уступил только «Флориде» (4:8), «Монреалю» (3:4) и «Бостону» (2:5). Ещё он дважды выиграл в овертайме и один раз в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных случаях «лавины» победили в основное время, в частности в игре с «Филадельфией» (7:4).

Матч с «Флайерз» интересен тем, что в нём не сыграл Валерий Ничушкин. Неожиданно для многих он попал в программу помощи игрокам НХЛ. Россиянин выбыл на неопределённый срок, оставив большую дыру в составе «Эвеланш». В этом сезоне он принял участие в 40 матчах, в которых забросил 22 шайбы и отдал 20 результативных передач.

Потеря весьма болезненная. Впрочем, встреча с «Филадельфией» убеждает в том, что Беднар прекрасно справляется даже без Ничушкина. Одним из главных героев матча с «Флайерз» стал проводящий выдающийся сезон Натан Маккиннон. Он оформил дубль и отдал две результативные передачи.

В 47 матчах Маккиннон набрал целых 77 (26+51) очков. Он проводит шестой сезон с 50+ ассистами. Среди действующих хоккеистов больше только у пяти игроков. Отменно Натану помогает также набравший потрясающую форму Микко Рантанен. В 47 встречах он забросил 26 шайб и отдал 34 результативные передачи.

Помогает финну и канадцу делать результат Кейл Макар. Он принял участие в 42 играх, в которых набрал 54 (10+44) очка. 25-летний хоккеист стал вторым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 300 очков в лиге. Для этого ему потребовалось 280 матчей. Рекорд принадлежит легендарному Бобби Орру, которому понадобилось всего на одну игру меньше.

«Вашингтон» гораздо менее стабилен, чем «Колорадо». Он располагается в середине турнирной таблицы Восточной конференции. У подопечных Спенсера Карбери есть шансы на выход в плей-офф, причём достаточно неплохие. Однако что касается конкурентоспособности, то многие другие претенденты на попадание в топ-8 смотрятся более предпочтительно.

В последних 14 встречах «столичные» одержали только пять побед, четыре из которых были добыты дома. Также подопечные Карбери дважды уступили в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных случаях они потерпели поражения в основное время.

Не в последнюю очередь плохие результаты связаны с нахлынувшей на «Вашингтон» волной травм. Несколько встреч из-за повреждений пропустили ведущий защитник Мартин Фехервари, Чарли Линдгрен и Александр Овечкин. Однако их возвращение в состав, а также Макса Пасиоретти, кардинально ничего не изменило.

«Кэпиталз» продолжают демонстрировать хоккей неудовлетворительного качества, а также являться самой нерезультативной командой Восточной конференции. В 44 встречах они забросили только 106 шайб, а пропустили — 130. Градус погони Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки очень сильно упал.

В последнее время Александр стал чаще радовать результативностью, но пока что он выполняет роль ассистента, а не снайпера. В 41 встрече он забросил только восемь шайб, в то время как результативных передач набралось уже 20. В полной мере ощущается нехватка Никласа Бекстрёма, приостановившего карьеру из-за повреждения на неопределённый срок.

Взвешивая все за и против, наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, видится П1 с форой (-1.5) за коэффициент 2.00. На домашнем стадионе «Колорадо» неудержим. В 23 матчах на «Болл-Арене» он потерпел только пять поражений. За этот период времени «лавины» забросили 98 шайб, а пропустили только 66.

В пользу уверенной победы команда из Денвера в предстоящей встрече и то, что у подопечных Карбери имеются проблемы с выездными встречами. В 20 матчах в гостях они потерпели 11 поражений. За этот отрезок времени «столичные» забросили лишь 46 шайб, а пропустили — 63.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Вашингтон» 25 января 2024 года

Ситуация с Ничушкиным — весьма неприятная, но «Колорадо» продолжает побеждать, демонстрировать классный командный хоккей и восхищать результативностью. Пока что у «Эвеланш» всё под контролем. На домашнем стадионе они должны уверенно победить «Вашингтон», который до сих пор не может найти свою игру. «Столичные» по-прежнему очень мало забивают и часто проигрывают.

Ставка: победа «Колорадо» с форой (-1.5) за коэффициент 2.00.