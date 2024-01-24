Кори Гауфф — Арина Соболенко. Белоруска жаждет реванша!

25 января Кори Гауфф и Арина Соболенко сыграют в матче 1/2 финала Australian Open. Начало — не ранее 11:30 мск. Эксперты отдают преимущество белорусской спортсменке: коэффициент на победу Арины составляет 1.57. Шансы американки оценили коэффициентом 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Кори Гауфф — Арина Соболенко 25 января 2024 года

Аналитики считают, что матч 1/2 финала Australian Open Кори Гауфф – Арина Соболенко получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.70, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.03. Поставить на победу белорусской теннисистки со счётом 2:0 по сетам можно за 2.38.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Australian Open Кори Гауфф — Арина Соболенко (25.01.2024)

Открытый чемпионат Австралии приближается к своему логическому завершению. 25 января в матче 1/2 финала турнира Кори Гауфф будет играть с Ариной Соболенко на стадионе «Мельбурн Парк». Начало игры – не ранее 11:30 мск.

Американская теннисистка очень талантлива. В свои 19 лет она является четвёртой ракеткой мира, а в минувшем сезоне выиграла первый мэйджор в своей карьере – US Open. Также в 2023 году она победила в Цинциннати, Вашингтоне и Окленде.

Тогда Australian Open прошёл для Кори не совсем удачно, и она вылетела в четвёртом раунде, уступив Елене Остапенко. На «Ролан Гаррос» ей повезло немного больше, но в 1/4 финала Гауфф потерпела поражение во встрече с Игой Свёнтек. Хуже всего американка провела Уимблдон, не сумев пройти даже первый круг.

19-летняя спортсменка уверенно начала этот сезон. Она уже стала обладательницей титула, выиграв турнир WTA-250 в Окленде. В финальной встрече Кори победила Элину Свитолину – 6:7, 6:3, 6:3. Американка отлично играет на приёме, а когда поймает кураж, то с её подачами очень сложно справляться даже самым мастеровитым соперницам.

Открытый чемпионат Австралии Гауфф начала с побед в матчах с Анной Шмидловой (6:3, 6:0), Кэролайн Доулхайд (7:6, 6:2) и Алисией Паркс (6:0, 6:2). Затем без особого труда американская теннисистка выиграла у Магдалены Френх – 6:1, 6:2. Свой первый сет на Australian Open Кори отдала в последней встрече с Мартой Костюк – 7:6, 6:7, 6:2.

19-летняя спортсменка заставила многих понервничать, но третий сет выиграла бесспорно. Однако уже в первом сете у Гауфф просматривались проблемы, ведь она уступала со счётом 1:5, но смогла отыграться. Характер у американки есть!

Соболенко является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. Поэтому для неё будет важно защитить этот титул. Также в минувшем сезоне она выиграла турниры в Мадриде и Аделаиде-1. Кроме того, белорусская спортсменка хорошо проявила себя на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Арина дошла до полуфиналов, уступив Каролине Муховой и Онс Жабер соответственно.

На US Open вторая ракетка мира добралась до финала, в котором сыграла как раз с Кори Гауфф. Соболенко выиграла первый сет, но в двух других потерпела поражения – 6:2, 3:6, 2:6. Поэтому в некотором роде психологическое преимущество будет на стороне американки, однако белорусская теннисистка выйдет более мотивированной.

Арине повезло чуть меньше в начале этого сезона. Она почти выиграла турнир в Брисбене. Соболенко дошла до финала, где потерпела поражение. Уступила она Елене Рыбакиной – 0:6, 3:6. Зато на Открытом чемпионате Австралии белоруска не проиграла ни одного сета.

Она начала с побед во встречах с Эллой Зайдель (6:0, 6:1), Брендой Фрухвиртовой (6:3, 6:2) и Лесей Цуренко (6:0, 6:0). Затем она обыграла Аманду Анисимову – 6:3, 6:2. В последнем матче Арина выиграла у Барборы Крейчиковой – 6:2, 6:3. Интересно, что находящаяся в отличном тонусе чешка даже не создала проблем второй ракетке мира.

Арина оценила свою победу в 1/4 финала Australian Open. Она сказала, что показала великолепный теннис. На вопрос, почему она так хорошо играет на первом мэйджоре, белорусская теннисистка ответила, что всё благодаря лучшей обстановке, поддержке и атмосфере в Австралии. Также она добавила, что упорно работала и по-настоящему пахала на тренировках.

Также Соболенко высказалась в адрес Гауфф. Она напомнила о поражении в финале US Open и выразила желание взять реванш. Белоруска сказала, что жаждала этого момента и очень рада, что сыграет именно с Кори.

Вторая ракетка мира добавила, что с нетерпением ждёт полуфинала. Учитывая, как тяжёло американке пришлось в последней встрече, у Арины будет шанс отомстить. Предлагаем ставку на победу Соболенко со счётом 2:1 за 3.95.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Кори Гауфф — Арина Соболенко 25 января 2024 года

Американка чувствует себя отлично, она молода и полна сил, а также желания выиграть ещё один ТБШ. Но за спиной Соболенко есть огромный опыт, которым она непременно воспользуется. На пути к полуфиналу у Арины не возникло проблем, она выиграла все матчи, не уступив ни одного сета. А вот Гауфф в минувшем матче с украинской спортсменкой испытывала проблемы сразу в двух сетах. Если первый она вытащила со счёта 1:5, то второй проиграла. Мы предлагаем ставку на победу белорусской теннисистки со счётом 2:1.

Ставка: победа Соболенко со счётом 2:1 за 3.95.