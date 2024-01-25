«Тампа-Бэй» — «Аризона». Никита Кучеров невероятен!

26 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» — «Аризона». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 1.77. Успех «койотов» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Аризона» 26 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Аризона» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Аризона Койотс» (26.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 26 января 2024, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Аризона Койотс Глендейл Кто победит в основное время? П1 X П2

26 января состоятся девять встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одной из них на льду стадиона «Амали-Арена» в Тампе померяются силами местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Аризона Койотс». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Тампа-Бэй» выдала неудачный старт сезона, но затем от травмы оправился основной голкипер Андрей Василевский, и дела пошли на лад. В последних 11 встречах «Лайтнинг» уступили только «Виннипегу» (2:4), «Бостону» (3:7) и «Детройту» (1:2). Во всех трёх случаях они потеряли очки на выезде.

Также подопечные Джона Купера обыграли в овертайме «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) и «Нью-Джерси» (4:3 ОТ). Во всех остальных матчах они одержали победы в основное время, в частности в последней игре с «Филадельфией» (6:3), которая запомнилась несколькими интересными событиями.

Главным героем встречи с «Флайерз» стал Никита Кучеров. Он оформил хет-трик, а также отметился одной результативной передачей. Россиянин первым добрался до отметки в 80 очков в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. В 47 встречах он забросил 31 шайбу и отдал 49 голевых пасов.

Кучеров вошёл в топ-5 главных претендентов на «Харт Трофи». А ещё он стал вторым хоккеистом в истории «молний» с семью сезонами с 30+ заброшенными шайбами. Первым был Стивен Стэмкос, который также проводит отличный сезон. Канадец принял участие в 45 матчах, в которых набрал 43 (19+24) очка.

У «Аризоны» хуже комплектация состава и результаты, чем у «Тампа-Бэй». Однако текущий сезон складывается для неё вполне неплохо. Команда располагается в середине турнирной таблицы и имеет вполне неплохие шансы на выход в плей-офф. Главное — не сбавлять обороты.

В последних 17 матчах «койоты» проиграли только семь раз. Большую часть очков они потеряли во встречах с лидерами — «Колорадо» (1:4), «Флоридой» (1:4), «Виннипегом» (2:6) и «Ванкувером» (1:2). «Аризоне» пока что не хватает ресурсов для того, чтобы избегать поражений и большого количества пропущенных шайб во встречах с такими сильными соперниками.

Зато «койоты» наловчились уверенно обыгрывать середняков и аутсайдеров. Заметный индивидуальный прогресс прослеживается в игре множества ведущих хоккеистов. Особенно здорово прибавили Клейтон Келлер и Лоусон Круз. Американец в 45 матчах набрал 42 очка (19+23), а канадец — 28 очков (18+10) в 44 играх.

Также немалый вклад в успехи привносит результативный защитник Шон Дурзи. В этом сезоне он принял участие в 39 встречах, в которых забросил семь шайб и отдал 20 голевых передач. Всего в 45 матчах подопечные Андре Туриньи забили 137 голов, но и пропустили немало — 132.

Сдаётся, предстоящий матч получится весьма результативным. «Тампа-Бэй» в 48 встречах забросила 163 шайбы, а пропустила 158. Поставить на то, что она как минимум не проиграет в основное время и тотал составит больше 5.5 шайбы, можно с коэффициентом 2.00. Три из пяти последних очных встреч закончились именно так. Две другие проходили в Глендейле.

В 23 матчах на «Амали-Арене» подопечные Джона Купера потерпели только пять поражений в основное время, а также три раза уступили в овертайме. Ещё они три раза выиграли в овертайме, всё остальное — победы в основное время. За этот отрезок времени «молнии» пропустили только 64 шайбы, а забросили 86.

«Аризона» тоже весьма неплохо выступает дома, но вот гостевой фактор у неё заметно прихрамывает. В 21 встрече на выезде она одержала лишь восемь побед, одна из которых была добыта в серии послематчевых буллитов. За этот период времени команда забила 59 голов, а пропустила 61.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Аризона» 26 января 2024 года

Подопечные Джона Купера набрали отличный ход. Они обыгрывают всех без разбору и много забивают. Единственное — в обороне временами «молниям» по-прежнему не хватает надёжности. Несмотря на старания Василевского, они часто и немало пропускают. «Аризона» менее стабильна и успешна, чем «Тампа-Бэй». Плюс у неё есть некоторые проблемы с выездами. С другой стороны, навязать борьбу «Лайтнинг» и порадовать результативностью «койоты» вполне способны.

Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.