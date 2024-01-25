Даниил Медведев — Александр Зверев. В России будут гордиться!

26 января Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют в матче 1/2 финала Australian Open. Начало — не ранее 4:00 мск. Эксперты отдают преимущество россиянину: коэффициент на победу третьей ракетки мира составляет 1.70. Шансы немца оценили коэффициентом 2.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Даниил Медведев — Александр Зверев 26 января 2024 года

Аналитики считают, что матч 1/2 финала Australian Open Даниил Медведев – Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 39.5 гейма принимаются за 1.65, а тотал меньше 39.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.10. Поставить на победу россиянина со счётом 3:1 по сетам можно за 6.00.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Australian Open Даниил Медведев — Александр Зверев (26.01.2024)

Интересным и необычным получается этот Открытый чемпионат Австралии, но жаль, что только один россиянин добрался до полуфинала. В матче 1/2 финала турнира Даниил Медведев будет играть с Александром Зверевым. Начало игры – не ранее 4:00 мск.

Российский теннисист дважды в своей карьере добирался до финалов Australian Open – в 2021 и 2022 годах. В минувшем сезоне третьей ракетке мира повезло гораздо меньше. Даниил проиграл Себастьяну Корде уже в третьем круге. Правда, сразу после этого на харде турнира в Роттердаме Медведев одержал победу. Так он смог быстро реабилитироваться.

Из всех ТБШ в 2023 году россиянин лучше всего проявил себя на Уимблдоне, где дошёл до полуфинала, но уступил Алькарасу, и на US Open. В США Даниилу не повезло с соперником по финалу. Новак Джокович был в превосходной форме и обыграл теннисиста из России, оставив его без выигранных мэйджоров в прошлом сезоне.

Этот год Медведев начал весьма необычно. Вместе со своей командой он решил не принимать участия в турнирах для подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Одни посчитали, что это скажется на его тонусе, другие понадеялись, что россиянин отдохнёт и выложится на 100% в мэйджоре. Оказались правы вторые.

Стартовал Даниил с побед во встречах с Теренсом Атманом (5:7, 6:2, 6:4, 1:0 отказ), опытным Эмилем Руусувуори (3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0) и Феликсом Оже-Альяссимом (6:3, 6:4, 6:3). Если встреча с финном получилась упорной, а победа волевой, то канадца россиянин обыграл на удивление очень легко.

Затем он победил Нуну Боргеса – 6:3, 7:6, 5:7, 6:1. Непростым оказался соперник Медведева в 1/4 финала Australian Open. Многие эксперты отдавали предпочтение Хуберту Хуркачу, который отличается от остальных своей мощной подачей. Однако Даниил показал превосходный результат, выиграв у поляка в очень тяжёлой борьбе – 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Он потратил очень много сил на эту игру.

По выходу в полуфиналы ТБШ Медведев стал рекордсменом среди российских теннисистов. Он обошёл самого Марата Сафина. Кроме того, Даниил провёл 100 матчей в ТБШ, в которых одержал 75 побед. Однако после того, как первая ракетка России обыграл Хуркача, он рассказал, что чувствовал сильную усталость, был уничтожен и ему было тяжело физически.

Александр Зверев скромнее, чем россиянин. Он только однажды доходил до финала ТБШ – на Открытом чемпионате США в 2020 году. В минувшем сезоне он выиграл только два турнира – в Чэнду и Гамбурге. Первый в 2023 году мэйджор он провёл очень плохо. Немец проиграл во втором круге Майклу Ммо.

Немного удачнее для Зверева прошёл «Ролан Гаррос» в котором он добрался до полуфинала, уступив Касперу Рууду. Также теннисист из Германии добрался до 1/4 финала на US Open, потерпев поражение во встрече с молодым и талантливым Карлосом Алькарасом.

Для подготовки к Australian Open Александр выбрал похожий план на Медведева. Он тоже не стал участвовать в турнирах, сконцентрировавшись на первом в этом сезоне ТБШ. Возможно, поэтому он так близок к финалу. Зверев начал с побед в матчах с Домиником Кёпфером (4:6, 6:3, 7:6, 6:3), Лукашем Клейном (7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6) и Алексом Михельсеном (6:2, 7:6, 6:2). Проблемы возникли только в игре со словаком, причём очень серьёзные.

Затем Зверев выиграл у Кэмерона Норри – 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6. Однако настоящую сенсацию немец совершил в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии. Он победил талантливого Карлоса Алькараса – 6:1, 6:3, 6:7, 6:4. Он играл очень агрессивно, затем взял контроль над темпом, тем самым лишив испанца всех его козырей.

История личным встрех в пользу Медведева. Он выиграл 11 матчей, а проиграл семь. В 2023 году Даниил победил в пяти из шести очных встреч. Россиянин очень хорош, он нащупал свою игру, показывает замечательный результат и пользуется мотивацией. Предлагаем ставку на победу Медведева и тотал больше 3.5 сета за 2.35.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Даниил Медведев — Александр Зверев 26 января 2024 года

Оба теннисиста находятся на очень высоком уровне. Зверев поступил очень умно в игре с Алькарасом и работал со стороны силы. Медведев более расчётливый теннисист, и он уже не раз одерживал волевые победы в сетах, а то и в матчах по пути к полуфиналу. Если немец нащупает его слабое место и будет бить по нему, то Даниил быстро поменяет тактику. Это будет как минимум четырёхсетовый матч, но выиграет его россиянин.

Ставка: победа Медведева и тотал больше 3.5 сета за 2.35.