«Тоттенхэм» — «Ман Сити». Встреча с Хабибом вдохновит Холанда

26 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.64. Успех «шпор» оценён в 4.80. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 26 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» (26.01.2024)

Позади матчи 21-го тура английской Премьер-лиги, а также игры 1/32 финала Кубка Англии. 26 января состоится четыре матча 1/16 финала турнира. В самой поздней из них на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне местный «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Шпоры» проводят один из лучших сезонов за всю историю существования. Команда демонстрирует очень классный командный футбол. Она радует болельщиков высокой интенсивностью игры, отличным взаимопониманием и отменной результативностью. В 21 встрече в АПЛ «шпоры» забили 44 мяча.

Ангелос Постекоглу заслуживает особой похвалы. В частности благодаря его стараниям лилово-белые установили новый клубный рекорд. Они не уходят с поля без забитых мячей вот уже 33 встречи кряду в чемпионате Англии. Единственное, что плохо — австралийский специалист сильно ограничен в ресурсах.

«Тоттенхэм» по-прежнему сильно ослаблен травмами. Плюс недавно он лишился ещё двух важных игроков. В расположение национальных команд на Кубок Азии и Кубок Африки отправились многолетний лидер лондонцев Сон Хын Мин и Ив Буссума. Глубина состава заметно снизилась.

Чтобы компенсировать нехватку ресурсов, «шпоры» недавно взяли в аренду у «Лейпцига» Тимо Вернера, а также подписали защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина. Новички быстро освоились и помогли подопечным Постекоглу избежать поражения во встрече последнего тура первенства с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Немец даже отметился результативной передачей.

Но так или иначе из-за большого количества кадровых потерь результаты выступлений лилово-белых ухудшились. В последних 11 матчах в АПЛ они одержали только четыре победы и два раза сыграли вничью. Уступили «шпоры» сначала «Челси» (1:4), «Вулверхэмптону», «Астон Вилле» и «Вест Хэму» (во всех трёх случаях 1:2), а затем «Брайтону» (2:4).

А вот «Манчестер Сити», наоборот, ощутимо прибавил на последнем отрезке сезона и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от занимающего пятую строчку «Тоттенхэма» составляет три очка, но у подопечных Хосепа Гвардиолы есть ещё игра в запасе.

Помогла «горожанам» прийти в себя победа на клубном чемпионате мира. В финале турнира они разгромили «Флуминенсе» (4:0). В последних пяти турах подопечные Гвардиолы потеряли очки только в игре с «Кристал Пэлас» (2:2), причём весьма обидно. Соперник сравнял счёт в компенсированное ко второму тайму время с пенальти.

У «Манчестер Сити» обратная ситуация с травмами. Оправились от повреждений и вовсю тренируются в общей группе Кевин Де Брёйне, а также лучший бомбардир клуба Эрлинг Холанд. Бельгиец уже даже успел принять участие в матче 21-го тура АПЛ, в котором помог команде обыграть «Ньюкасл» (3:2). Он отметился забитым мячом и результативной передачей.

Норвежец, в свою очередь, недавно пересёкся в Абу-Даби с легендарным бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Он остался под большим впечатлением от встречи и получил много позитивных эмоций. Впрочем, как и россиянин, пообещавший вскоре встретиться с Холандом в Манчестере.

В этом сезоне в составе «горожан» Эрлинг принял участие в 22 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Недавно он признался, что устал находиться в лазарете. Норвежец подчеркнул, что ему надоело не играть.

Поставить на то, что подопечные Гвардиолы одержат победу в предстоящем матче и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. У «Манчестер Сити» очень талантливая молодёжь. Она неоднократно здорово проявляла себя как на внутренней, так и на международной арене.

Гвардиола постепенно подтягивает перспективных юных футболистов в основу. Иногда он выпускает даже в матчах АПЛ 19-летнего Рико Льюиса и 20-летнего Оскара Бобба. На двоих молодые игроки в составе «Манчестер Сити» во всех официальных турнирах забили три мяча и отдали пять результативных передач.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 26 января 2024 года

У «Тоттенхэма» намного хуже глубина состава и результаты на последнем отрезке сезона, нежели у «Манчестер Сити». По разным причинам он лишился практически всей обоймы основообразующих игроков. Несмотря на то что игра состоится в Лондоне, «горожане» видятся явными фаворитами предстоящей встречи. У них невероятно одарённая молодёжь, плюс оправились от травм ведущие игроки. Скорее всего, подопечные Гвардиолы одержат результативную победу.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 1.5 мяча за 1.84.