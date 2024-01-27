Янник Синнер — Даниил Медведев. Россиянин — творец чудес!

28 января Янник Синнер и Даниил Медведев сыграют в финале Australian Open. Начало — не ранее 11:30 мск. Эксперты отдают преимущество четвёртой ракетке мира: коэффициент на победу итальянца составляет 1.42. Шансы россиянина оценили коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Янник Синнер — Даниил Медведев 28 января 2024 года

Аналитики считают, что матч финала Australian Open Янник Синнер – Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.65, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.20. Поставить на победу итальянца со счётом 3:0 по сетам можно за 2.95.

Анализ и прогноз на матч финала Australian Open Янник Синнер — Даниил Медведев (28.01.2024)

Этот финал Открытого чемпионата Австралии будет особенным для россиян. Всё дело в том, что есть шанс отпраздновать победу соотечественника на первом мэйджоре этого сезона. 28 января Даниил Медведев и Янник Синнер проведут матч, в котором выявят победителя турнира. Начало игры — не ранее 11:30 мск.

22-летний итальянец не выигрывал ТБШ, но не просто так занимает четвёртое место в мировом рейтинге. Только в минувшем сезоне Янник выиграл четыре турнира – в Вене, Пекине, Торонто и Монпелье. В 2023 году Синнер дошёл только до четвёртого круга Australian Open, проиграв Стефаносу Циципасу. Настолько же хватило у него сил на US Open.

Хуже всего в прошлом сезоне итальянец провёл «Ролан Гаррос», выиграв всего лишь одну встречу. Наиболее удачным получился для Янника Уимблдон. Он добрался до полуфинала, в котором потерпел поражение в игре с Новаком Джоковичем. К слову, можно считать, что он взял реванш за этот проигрыш в этом году.

Интересно, что Синнер отказался от участия в турнирах перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Он решил подготовиться к первому мэйджору без затрат энергии. Напомним, точно такой же план был у Медведева, а теперь оба они дошли до финала. Неужели тактика сработала?

Янник начал Australian Open с побед в матчах с Ботиком ван де Зандсхулпом (6:4, 7:5, 6:3), Йеспером де Йонгом (6:2, 6:2, 6:2) и Себастьяном Баэсом (6:0, 6:1, 6:3). После этого Синнер принял участие во встречах с двумя теннисистами из России. Поочерёдно он выиграл у Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3) и Андрея Рублёва (6:4, 7:6, 6:3). Несмотря на опыт и талант соперников, у итальянца не возникло особых проблем с ними.

Но настоящую сенсацию четвёртая ракетка мира совершил в минувшей игре. В полуфинале он победил Новака Джоковича – 6:1, 6:2, 6:7, 6:3. Отметим, что серб выигрывал Australian Open 10 раз в своей карьере. Синнер назвал эту победу огромным достижением. Итальянец отметил, что старается держать себя в спокойствии и расслаблен. Он также добавил, что за упорную работу всегда воздаётся, и он в это верит.

Даниил Медведев опытнее своего соперника. Россиянин в целом всегда неплохо выступал на Открытом чемпионате Австралии, а предстоящий финал станет для него третьим в Мельбурне. Также в списке достижений теннисиста есть победа на US Open в 2021-м. Он находится всего лишь в одном шаге от того, чтобы прибавить к нему ещё один ТБШ.

Первая ракетка России очень плодотворно провёл минувший сезон, выиграв пять турниров. Даниил победил в Риме, Майами, Дубаи, Дохе и Роттердаме. Начало 2023 года выдалось слабоватым для Медведева в ТБШ. Он вылетел с третьего круга на Australian Open и покинул «Ролан Гаррос» уже после первого матча, в котором проиграл Тьяго Уайлду.

Постепенно россиянин прибавлял и во второй половине сезона выдал неплохие результаты. Он дошёл до полуфинала на Уимблдоне и сыграл в финале Открытого чемпионата США. В первом случае третья ракетка мира уступил Карлосу Алькарасу, а во втором – Новаку Джоковичу. Подготовку к этому сезону теннисист из России начал без участия в турнирах. Его план сработал!

Даже начало Открытого чемпионата Австралии выдалось непростым в плане соперников для Медведева. Сначала он выиграл у Теренса Атмана (5:7, 6:2, 6:4, 1:0 отказ), Эмиля Руусувуори (3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0) и Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:4, 6:3). Затем Даниил победил Нуну Боргеса (6:3, 7:6, 5:7, 6:1) и набравшего великолепный ход Хуберта Хуркача (7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4).

В матче полуфинала Australian Open россиянин выиграл у Александра Зверева, который до этого выбил из турнира Карлоса Алькараса. Встреча получилась очень напряжённой, и вновь Медведев оформил волевую победу – 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3. Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал эту игру лучшей в его карьере. Это действительно так.

Медведева можно назвать настоящим «монстром пятисетовых матчей» на этом турнире. Это говорит о том, что у него отличная выносливость и характер. Когда Даниил начинает проигрывать, он включает голову, начинает раздражаться, и это помогает ему совершить камбэк. Но хватит ли сил у теннисиста из России, если встреча с Янником тоже затянется?

Тренер Медведева надеется, что первый в карьере финал Синнера скажется на его психологическом состоянии, зажмёт его и помешает играть так же агрессивно, как на предыдущих стадиях. Сам Даниил высказался, что ментально он 100 процентов сильнее чувствует себя перед финалом, чем до начала Australian Open.

Опыт должен помочь россиянину выиграть этот финал у Синнера, который сильнее ощущает на себе давление. Медведев спокоен, расслаблен, но уже доказал, что если начинает проигрывать и злиться, то становится в несколько раз сильнее. Возможно, он вновь уступит в первом сете, но одержит победу в матче за 3.00.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Янник Синнер — Даниил Медведев 28 января 2024 года

Итальянец является очень неудобным соперником для россиян. Только с Медведевым он провёл в 2023 году пять очных встреч, выиграв три последних матча подряд. Но он никогда не доходил до финала ТБШ, поэтому будет чувствовать себя под давлением и скованно. Команда Даниила обязательно проведёт тщательный анализ Синнера и подготовит россиянина, а уже опыт третьей ракетки мира поможет одержать первую победу в карьере на Australian Open.

Ставка: победа Даниила Медведева за 3.00.